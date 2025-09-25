Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành 135.000 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025; đồng thời tỉnh đang tích cực lựa chọn, giao chủ đầu tư triển khai các dự án mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 135.000 căn hộ vào năm 2030...

Ngày 25/9, tại phường Việt Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội công đoàn. Đây là một trong 3 dự án được khởi công chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công đoàn (chủ đầu tư), dự án được xây dựng tại khu dân cư đường Hồ Công Dự, phường Việt Yên với quy mô 10 tầng (tổng diện tích sàn hơn 30.000 m2), có 477 căn hộ cho thuê khép kín cùng với thang máy và các thiết bị, nội thất cơ bản; một nhà xe cao 3 tầng có tổng diện tích sàn hơn 3.000 m2.

Công trình sẽ do 6 nhà thầu thi công và 1 đơn vị tư vấn giám sát triển khai các hạng mục; thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2027.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh rất quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 114.000 căn hộ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025; đồng thời tỉnh đang tích cực lựa chọn, giao chủ đầu tư triển khai các dự án mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 135.000 căn hộ vào năm 2030.

Những kết quả đó cho thấy sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh, sự đồng hành, chia sẻ của doanh nghiệp, chủ đầu tư và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, công nhân, người lao động trên địa bàn.

Dự án nhà ở xã hội công đoàn tại tỉnh Bắc Ninh là dự án thứ 2 (dự án đầu tiên khởi công tại tỉnh Đồng Tháp) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn theo Luật nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023.