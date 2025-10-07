Bắc Trung Bộ vươn lên từ dải ven biển động lực

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Thiên Anh
07/10/2025, 14:10
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Bắc Trung Bộ trải dài từ Thanh Hóa đến Huế, giữ vai trò cầu nối giữa Bắc và Nam, đồng thời là cửa ngõ hướng ra biển Đông và tiểu vùng sông Mê Kông. Trong Quy hoạch quốc gia điều chỉnh, vùng được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 10 – 10,5%/năm.
Con số này không chỉ thể hiện kỳ vọng phát triển mạnh mẽ, mà còn đặt ra yêu cầu về sự đổi mới toàn diện trong cách tổ chức không gian và khai thác tiềm năng. Định hướng phát triển Bắc Trung Bộ tập trung vào những ngành công nghiệp trụ cột như lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô và phụ trợ.
Đây cũng là vùng giàu tiềm năng năng lượng tái tạo với điện gió, điện mặt trời, mở ra triển vọng hình thành trung tâm năng lượng sạch quy mô lớn của cả nước. Không chỉ công nghiệp, kinh tế biển và logistics cũng được đặt vào vị trí then chốt. Với lợi thế bờ biển dài, nhiều cảng nước sâu, vùng được quy hoạch thành trung tâm dịch vụ hậu cần cảng biển, thương mại quốc tế và chuỗi logistics hiện đại.
Các hành lang kinh tế Đông – Tây nối từ Lào, Thái Lan về cảng biển Vũng Áng hay Mỹ Thủy sẽ giúp Bắc Trung Bộ trở thành “cửa ngõ” giao thương quốc tế quan trọng. Du lịch cũng là điểm sáng. Biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô cùng quần thể di sản, danh thắng, di tích lịch sử dày đặc tạo nên lợi thế khác biệt. Quy hoạch mới khẳng định du lịch biển – đảo, văn hóa – lịch sử và sinh thái sẽ là ngành mũi nhọn song hành cùng công nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu vùng Bắc Trung Bộ vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc.
Trong cấu trúc phát triển, vùng động lực Bắc Trung Bộ được xác định dọc tuyến cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1 và đường ven biển, gắn liền với các khu kinh tế trọng điểm. Đây chính là trục “xương sống” của khu vực, hội tụ nhiều dự án quy mô lớn và được kỳ vọng lan tỏa phát triển ra toàn vùng.
Thanh Hóa với Khu kinh tế Nghi Sơn giữ vị trí đầu tàu công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, luyện kim và cảng biển quốc tế. Nghệ An với khu vực Đông Nam và cảng Cửa Lò định hướng trở thành trung tâm logistics, dịch vụ thương mại và công nghiệp chế biến. Hà Tĩnh với Khu kinh tế Vũng Áng nổi bật ở công nghiệp luyện kim, nhiệt điện, cảng biển nước sâu.
Ba tỉnh ven biển hợp thành một cụm động lực mạnh mẽ, vừa đóng vai trò sản xuất công nghiệp, vừa là cửa ngõ xuất nhập khẩu của cả nước. Bên cạnh dải công nghiệp – đô thị ven biển, thành phố Huế được quy hoạch là trung tâm đặc thù của vùng.
Huế đảm nhận vai trò trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ. Với vị thế đô thị di sản, Huế không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa, mà còn phát triển dịch vụ sáng tạo, nghiên cứu, du lịch chất lượng cao, tạo sự cân bằng cho bức tranh phát triển Bắc Trung Bộ.
Quảng Trị đóng vai trò cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối Lào và Thái Lan ra biển Đông. Hệ thống cảng Mỹ Thủy, cửa khẩu Lao Bảo và La Lay được quy hoạch thành những điểm nhấn quan trọng, giúp gia tăng sức hút thương mại và logistics của toàn vùng. Hạ tầng đồng bộ là điều kiện tiên quyết cho vùng động lực phát triển.
Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua các tỉnh Bắc Trung Bộ, hệ thống đường ven biển, các tuyến nối Đông – Tây ra cửa khẩu quốc tế sẽ được hoàn thiện. Song song, hạ tầng năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh và hạ tầng số sẽ được đầu tư, tạo nền tảng cho công nghiệp 4.0 và dịch vụ hiện đại.
Đi cùng công nghiệp hóa, quy hoạch cũng yêu cầu phát triển bền vững. Các dự án công nghiệp phải gắn liền công nghệ sạch, kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường biển và rừng ven bờ. Không gian đô thị ven biển được quy hoạch tính đến kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm an toàn lâu dài.
Thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu xây dựng 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Năm 2025, Nghệ An được giao hơn 10.200 tỷ đồng vốn đầu tư công nhưng mới giải ngân chưa đến một nửa. Trước thực tế đó, ngày 6/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, rà soát dự án và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm..
Ủng hộ việc cần sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu theo lộ trình quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu để phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.
Hải Phòng dự định chi 3.139 tỷ đồng để đầu tư xây mới và sửa chữa, cải tạo mở rộng trụ sở 114 xã phường, đặc khu…
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 phê duyệt dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: