Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Bán chui, người có liên quan đến Chủ tịch SMC bị phạt tiền

Hoài An

17/09/2025, 09:06

Ông Nguyễn Nghĩa Dũng, người liên quan với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) bị phạt khi bán 780.000 cổ phiếu SMC vào tháng 3/2024.

Biểu đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.
Biểu đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Nghĩa Dũng, người liên quan với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại SMC (mã SMC-HOSE).

Theo đó, ông Dũng bị phạt 100 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP.

Cụ thể: ông Nguyễn Nghĩa Dũng đã bán 780.000 cổ phiếu SMC (tương ứng 7.800.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu SMC) trong tháng 03/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, HOSE đã thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu của SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/09/2025 theo quyết định số 784/QĐ-SGDHCM ngày 09/9/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chúng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM ngày 28/5/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm và có kết luận soát xét là ngoại trừ, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết  định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2025 đã soát xét, SMC ghi nhận lỗ sau thuế là hơn 81 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 89 tỷ) và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ âm gần 140 tỷ lên âm gần 242 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính này, bên kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ như sau: Tập đoàn có phát sinh khoản chi tiền mặt là 42 tỷ đồng đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT liên quan đến tạm ứng công việc. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Tập đoàn chưa cung cấp được các tài liệu, thông tin giải trình cần thiết để chúng tôi thực hiện các thủ tục kiểm toán nhàm xác định mục đích sử dụng, khả năng thu hồi của khoản tạm ứng này, cũng như đánh giá các chi phí tiềm ẩn (nếu có) phát sinh liên quan đến khoản tạm ứng. Đồng thời, giao dịch tạm ứng nêu trên chưa được Hội đồng Quản trị phê duyệt chính thức theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tiếp theo, Tập đoàn đã hoàn trả tiền nợ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT vào ngày 17/01/2025 với số tiền 2,1 tỷ đồng bằng chuyển khoản với nội dung giao dịch chuyển tiền đến ông Nguyễn Nhật Tiến để "thanh toán HD số 79/HDTT/VAC-SMC/2024" theo chỉ định của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Tập đoàn chưa cung cấp được bản hợp đồng và các tài liệu, thông tin giải trình cần thiết để chúng tôi thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm xác định tính hiện hữu, giá trị ghi nhận cũng như đánh giá các chi phí tiềm ẩn khác (nếu có) liên quan đến nội dung chuyển khoản nêu trên.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán còn lưu ý đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn là trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn phát sinh khoản lỗ là 102 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 là gần 242 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn bị âm 129,2 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đă vượt quá tài sản ngắn hạn là gần 972 tỷ đồng và những yếu tố này làm nảy sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của Tập đoàn trong tương lai.

Được biết, ngày 20/12/2024, SMC và Công ty cổ phần Novagroup cùng các công ty thành viên (gọi tắt là "Group Novaland") đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4/2025, Tập đoàn và Group Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.

Theo đó, Tập đoàn đã ghi nhận tăng tài sản chờ bàn giao (tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang) với giá trị 278,8 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156,5 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với Group Novaland.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy