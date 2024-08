Ban hành danh mục thủ tục hành chính sửa đổi mức phí lĩnh vực y tế

Ngày 19/8, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2456/QĐ-BYT về Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi mức phí theo Thông tư 43/2024/TT-BTC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi mức phí lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2024 bao gồm:

Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 1/1/2024, đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viện ngoại viện, tâm lý lâm sàng là 301.000 đồng.

Mức phí này cũng áp dụng khi điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 1/1/2024, đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng.

Về cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đối với bệnh viện là 7,35 triệu đồng. Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình là 3,99 triệu đồng.

Phòng khám y học cổ truyền, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Trạm y tế là 2,17 triệu đồng.

Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám liên chuyên khoa, Phòng khám bác sỹ y khoa, Phòng khám răng hàm mặt, Phòng khám dinh dưỡng, Phòng khám y sỹ đa khoa, Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng, và các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác là 3,01 triệu đồng.

Trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là 1,05 triệu đồng (không thu phí đối với trường hợp cấp sai do lỗi của cơ quan cấp).

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế là 700 nghìn đồng.

Mức phí 700 nghìn đồng cũng được áp dụng trong trường hợp khác như: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng; cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo.

Hoặc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng…

Trong lĩnh vực thiết bị y tế, cấp khẩn cấp số lưu hành mới đối với thiết bị y tế loại C, D phục vụ cho phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong trường hợp cấp bách là 4,2 triệu đồng/hồ sơ.

Mức phí này cũng áp dụng đối với trường hợp cấp mới số lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; cấp mới số lưu hành đối với thiết bị y tế loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường; cấp mới số lưu hành đối với thiết bị y tế khác thuộc loại C, D; và cấp mới số lưu hành thiết bị y tế thuộc loại C, D thuộc trường hợp cấp nhanh.

Mức phí lĩnh vực thiết bị y tế. Ảnh chụp màn hình.

Đối với cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế, mức phí là 1,4 triệu đồng/hồ sơ. Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thiết bị y tế là 700 nghìn đồng/hồ sơ.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế là 2,1 triệu đồng/hồ sơ. Đây cũng là mức phí áp dụng cho trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế; công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật thiết bị y tế; công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Ngoài ra, công bố tiêu chuẩn áp dụng đổi với thiết bị y tế thuộc loại A, B, và công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế cũng áp dụng mức phí 2,1 triệu đồng/hồ sơ.

Quyết định số 2456/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Kể từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức thu các khoản phí công bố tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính (được công bố tại Quyết định số 3813/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế).