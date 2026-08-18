Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan quản lý của hai địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng quốc tế.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cùng đại diện VP thành phố Deagu tại TP. HCM. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng.

Sáng ngày 18/8, Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng đã diễn ra tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới công nghệ trong và ngoài nước.

Đây là hoạt động hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Daegu – một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Hàn Quốc. Sự kiện đồng thời cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương với các trung tâm công nghệ quốc tế.

Phát biểu chào mừng, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chỉ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, kết nối mạnh mẽ với các trung tâm công nghệ hàng đầu trên thế giới, thu hút nguồn lực quốc tế, công nghệ tiên tiến và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến đầu tư, hợp tác và phát triển. Việc hình thành các không gian hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là chủ trương đã được thành phố thống nhất triển khai nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chỉ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng.

Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là nơi giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của thành phố Daegu – một trong những trung tâm công nghiệp và công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc mà còn là cầu nối để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng khởi nghiệp của hai địa phương tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường…

Mục tiêu của không gian này là giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến của Daegu và kiến tạo môi trường hợp tác sâu rộng giữa các doanh nghiệp, tổ chức và viện nghiên cứu của hai thành phố.

Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan quản lý của hai địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng quốc tế.

Bên lề Lễ ra mắt, một hoạt động kết nối quan trọng khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn, đó là phần trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng và thành phố Daegu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Hiệp hội ICT Daegu, Gyeongbuk và Câu lạc bộ Doanh nhân Phần mềm Đà Nẵng, đã chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ của hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, sản xuất thông minh và các ngành công nghệ mới.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đối với Đà Nẵng, việc ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương mà còn khẳng định định hướng của Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở, kết nối quốc tế và trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và tổ chức đổi mới sáng tạo trong khu vực, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.