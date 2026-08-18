Cộng hưởng - Kết nối - Thịnh vượng: Hành trình tri ân được viết bằng những trải nghiệm cùng Tân Cảng Sài Gòn

Từ thể thao, đối thoại đến nghệ thuật, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đang tạo nên một hành trình tri ân đa chiều, nơi “Cộng hưởng - Kết nối - Thịnh vượng” không chỉ là thông điệp xuyên suốt mà được chuyển hóa thành những trải nghiệm cụ thể, gắn kết khách hàng, đối tác và cộng đồng logistics.

Trên mỗi hải trình, con tàu đi xa không chỉ nhờ sức mạnh của riêng mình, mà còn nhờ những điểm đến, những tuyến kết nối và những con người cùng góp sức. Hành trình phát triển của TCSG cũng được tạo nên từ nhiều “thanh âm” như thế: mỗi hãng tàu mở ra một hải trình, mỗi khách hàng trao gửi một niềm tin, mỗi đối tác góp thêm một sức mạnh, mỗi cơ quan và địa phương là một điểm tựa. Khi những thanh âm ấy cùng hòa chung, chúng tạo nên sức mạnh của một hệ sinh thái và những giá trị được kiến tạo cho nhiều bên.

Chính từ cách nhìn ấy, “Synergy – Network – Prosperity (Cộng hưởng – Kết nối – Thịnh vượng)” được TCSG lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt cho chuỗi hoạt động tri ân khách hàng, đối tác. “Synergy” là sự cộng hưởng được tạo nên từ niềm tin, sự phối hợp và những giá trị cùng chia sẻ; “Network” là những kết nối ngày càng bền chặt giữa TCSG với khách hàng, hãng tàu, đối tác và cộng đồng logistics; còn “Prosperity” là khát vọng cùng hướng tới những giá trị phát triển bền vững, nơi thành công không thuộc về riêng một doanh nghiệp mà được tạo nên bởi sức mạnh của cả hệ sinh thái.

CỘNG HƯỞNG – KHI CỘNG ĐỒNG HÒA CHUNG MỘT NHỊP

Là thanh âm mở màn cho chuỗi hành trình tri ân, SNP Run As One – giải chạy thường niên mang đậm dấu ấn TCSG nay đã trở thành điểm hẹn thân thuộc của cộng đồng cảng biển và logistics. Bước sang mùa thứ 4, sự kiện tự hào quy tụ hơn 2.000 vận động viên tham dự. Tại đây, thể thao không chỉ là rèn luyện, mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ để khách hàng, đối tác và các đơn vị trong hệ sinh thái TCSG gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những giá trị chung và tăng cường hợp tác.

Giải chạy SNP Run As One 2026 mùa thứ 4.

Nếu “Cộng hưởng” là sự hòa quyện của những giá trị chung, thì SNP Run As One chính là nơi tinh thần ấy lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua SNP Run As One, TCSG mong muốn xây dựng một hoạt động thường niên để tri ân khách hàng, tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác trong hệ sinh thái cảng biển - logistics và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn về một mục tiêu chung: Tăng cường kết nối, đồng hành phát triển và hướng tới sự thịnh vượng bền vững của ngành logistics Việt Nam. Từ mỗi bước sải trên đường chạy, mỗi cuộc gặp gỡ đến những nụ cười sẻ chia tại vạch đích, SNP Run As One đã thắp lên tinh thần đồng lòng kiến tạo giá trị.

KẾT NỐI - KHI THẤU HIỂU ĐỂ ĐỒNG HÀNH

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân, Ngày Khách hàng Hiện trường là điểm chạm được TCSG duy trì suốt 9 năm, nơi những người trực tiếp sử dụng dịch vụ có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và đối thoại cùng doanh nghiệp từ chính thực tiễn vận hành. Năm 2026, chương trình lần đầu tiên kết nối đồng thời hai điểm cầu Nam – Bắc trong Phiên Đối thoại Chất lượng Dịch vụ, thu hút gần 1.000 lượt khách hàng tham gia.

Từ các cơ sở phía Bắc như Cảng TC-HICT, TC189 và các ICD đến đầu cầu phía Nam tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, những trải nghiệm, vướng mắc và nhu cầu phát sinh trong quá trình tác nghiệp được thẳng thắn chia sẻ và lắng nghe – để mỗi cuộc đối thoại không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, mà trở thành cơ sở để TCSG tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ngày khách hàng hiện trường 2026 lần đầu tại các điểm cầu phía Bắc - Nam.

Sự kết nối ấy cũng được mở rộng ra ngoài cuộc gặp trực tiếp, bằng một hành trình trải nghiệm đa chiều với nhiều hình thức tương tác, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng logistics -cảng biển từ ngày 1/7 - 3/8. Từ các cuộc thi trực tuyến “SNP_Symphony”, “SNP_Prosperity”, “SNP_NextGen Challenge” khơi nguồn sáng tạo và kết nối, đến “Hành trình Kết nối An toàn” ghi nhận 20 đơn vị vận tải tiêu biểu và cuộc thi “Chuyên gia ePort” đưa trải nghiệm công nghệ đến gần khách hàng hơn, mỗi hoạt động đều mở thêm một cách để TCSG gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những người trực tiếp tạo nên dòng chảy hàng hóa mỗi ngày. Qua đó, tri ân không chỉ được gửi gắm bằng lời cảm ơn, mà được thể hiện qua sự quan tâm đến từng trải nghiệm, từng đóng góp và từng nhu cầu thực tế của khách hàng.

THỊNH VƯỢNG - KHI BẢN HÒA ÂM ĐƯỢC CẤT LÊN

SNP Concert 2026 đánh dấu một “điểm chạm” mới trong hành trình tri ân của TCSG khi lần đầu tiên nghệ thuật trở thành ngôn ngữ gửi lời cảm ơn đến khách hàng, hãng tàu và đối tác. Quy tụ hơn 5.000 khách hàng, đối tác cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ, chương trình mang đến một không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, nơi mỗi tiết mục, mỗi khoảnh khắc đều được chăm chút như một lời tri ân chân thành.

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCSG, phát biểu khai mạc tại sự kiện.

Hành trình tri ân của TCSG được tạo nên từ vô số cuộc gặp gỡ, những niềm tin và sự đồng hành qua năm tháng. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chính là một dấu ấn đặc biệt, một bản hòa âm của những giá trị đồng hành để TCSG cùng khách hàng, hãng tàu, đối tác nhìn lại những giá trị đã được vun đắp, trước khi bắt đầu “một giai điệu mới”.

Vậy nên, SNP Concert 2026 không chỉ khép lại chuỗi hoạt động tri ân, mà còn mở ra những kết nối mới và những cơ hội hợp tác rộng mở hơn, cùng hướng đến những giá trị bền vững và một hành trình thịnh vượng phía trước.

Mỗi hoạt động mang một cách thể hiện riêng, nhưng cùng được kết nối bởi một tinh thần xuyên suốt: Kết nối tạo nên giá trị; Cộng hưởng tạo nên sức mạnh; Đồng hành kiến tạo thịnh vượng. Đây cũng là cách TCSG tiếp tục vun đắp mối quan hệ với khách hàng, đối tác, bằng chất lượng dịch vụ, sự thấu hiểu và những trải nghiệm được tạo nên từ sự trân trọng.