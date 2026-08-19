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Bắc Ninh: Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các dự án không đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi trường

Đ Đỗ Phong

Yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần...

Rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất trong làng nghề nằm xen kẽ trong khu dân cư có nguy cơ ô nhiễm môi trường, xây dựng phương án, lộ trình di dời (Ảnh minh họa). Ảnh:thiennhienmoitruong
Rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất trong làng nghề nằm xen kẽ trong khu dân cư có nguy cơ ô nhiễm môi trường, xây dựng phương án, lộ trình di dời (Ảnh minh họa). Ảnh:thiennhienmoitruong

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao (giấy, nhựa tái chế, nhuộm, dệt, kim loại...) tại các cụm công nghiệp, làng nghề để xây dựng kế hoạch chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Văn bản chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần.

Sở Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung đối với các dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung được định hướng tiếp tục hoạt động trong quy hoạch tỉnh. Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các dự án không đảm bảo hạ tầng về bảo vệ môi trường.

Sở được giao phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý môi trường, kiểm tra giám sát hoạt động của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng như các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong các cụm công nghiệp.

Đối với UBND các xã, phường có các cụm công nghiệp, làng nghề, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường; bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương;

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng thời kiên quyết xử lý các vi phạm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp, làng nghề; rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất trong làng nghề nằm xen kẽ trong khu dân cư có nguy cơ ô nhiễm môi trường, xây dựng phương án, lộ trình di dời…

Công an tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình tại các cụm công nghiệp, làng nghề, phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời phát hiện vi phạm và những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

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