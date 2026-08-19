Bắc Ninh: Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các dự án không đảm bảo hạ tầng bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao (giấy, nhựa tái chế, nhuộm, dệt, kim loại...) tại các cụm công nghiệp, làng nghề để xây dựng kế hoạch chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Văn bản chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần.
Sở Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung đối với các dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung được định hướng tiếp tục hoạt động trong quy hoạch tỉnh. Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các dự án không đảm bảo hạ tầng về bảo vệ môi trường.
Sở được giao phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý môi trường, kiểm tra giám sát hoạt động của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng như các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong các cụm công nghiệp.
Đối với UBND các xã, phường có các cụm công nghiệp, làng nghề, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường; bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương;
UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng thời kiên quyết xử lý các vi phạm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp, làng nghề; rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất trong làng nghề nằm xen kẽ trong khu dân cư có nguy cơ ô nhiễm môi trường, xây dựng phương án, lộ trình di dời…
Công an tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình tại các cụm công nghiệp, làng nghề, phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời phát hiện vi phạm và những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên và hoạt động chỉ định tổ chức giám định...
Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Rosatom vừa hoàn tất cung cấp nhiên liệu hạt nhân mới cho lò phản ứng số 1 của nhà máy điện nhiệt hạt nhân nổi Akademik Lomonosov tại Chukotka, đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình vận hành mô hình lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) dạng nổi đầu tiên của Nga…
Khi các con sông châu Âu rút xuống trong những đợt hạn hán, những dấu tích lịch sử vốn nằm dưới nước hàng thế kỷ lại xuất hiện. Trong số đó có những “hòn đá đói” với những dòng chữ u ám, từng ghi lại các thời kỳ mực nước xuống thấp, mùa màng thất bát, thương mại đình trệ và nạn đói…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 235/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore...
Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với hơn 9.500 tấm kính Unitized. Toàn công trường huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân thi công ba ca, bốn kíp để hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...