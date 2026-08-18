TP.Hồ Chí Minh triển khai Đề án chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP.Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch năm 2026 thực hiện Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào những công cụ nền tảng như đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, xây dựng mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, lập bản đồ số doanh nghiệp và phát triển mạng lưới tư vấn.

Năm 2026, TP.Hồ Chí Minh sẽ khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng các mô hình mẫu chuyển đổi số toàn diện cho khoảng 200 doanh nghiệp tiêu biểu để lan tỏa kinh nghiệm. Ảnh: htv.vn

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

ĐƯA CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN DOANH NGHIỆP

Mục tiêu của kế hoạch năm 2026 là nâng cao năng suất, cải thiện năng lực cạnh tranh thực chất và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với biến động thị trường, ưu tiên các giải pháp nền tảng để từng bước chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong năm 2026 là đưa vào vận hành Bộ công cụ trực tuyến đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI) cho doanh nghiệp trên toàn địa bàn. Song song, Thành phố xây dựng và ban hành hướng dẫn lộ trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên, mũi nhọn.

Bộ công cụ DBI được thiết kế để sử dụng trực tuyến và tổ chức thực hiện hằng năm. Trên cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng, các doanh nghiệp có thể được định hướng lộ trình chuyển đổi phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực thay vì triển khai đồng loạt một mô hình.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì nội dung này, phối hợp với Sở Tài chính và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố.

Kế hoạch dự kiến rà soát, kết nối và khai thác mạng lưới hạ tầng dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các hoạt động kết nối, thử nghiệm, trình diễn và đánh giá giải pháp công nghệ số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức hằng năm.

Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố để thuê, sử dụng dịch vụ tại các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo kế hoạch hằng năm.

Thành phố cũng phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng tới tham gia mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số của quốc gia.

Thành lập Ban Tư vấn và thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển đội ngũ tư vấn tại Thành phố và kết nối với mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số của quốc gia. Bên cạnh tư vấn, doanh nghiệp được hỗ trợ về kỹ thuật, đánh giá rủi ro, kiểm thử an toàn và kết nối cơ sở kiểm định trí tuệ nhân tạo.

CHỌN 200 DOANH NGHIỆP LÀM MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch năm 2026 là khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng các mô hình mẫu chuyển đổi số toàn diện cho khoảng 200 doanh nghiệp tiêu biểu để lan tỏa kinh nghiệm.

Đây là nhóm doanh nghiệp được lựa chọn để hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện và hình thành mô hình mẫu cho các doanh nghiệp khác tham khảo.

Cùng với đó, Thành phố triển khai hệ thống bản đồ số (GIS) về doanh nghiệp, phân lớp theo mã ngành và mức độ chuyển đổi số. Hệ thống này nằm trong nhóm mục tiêu thực hiện năm 2026, cùng với DBI và nhóm mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện.

Kế hoạch cũng mở rộng nội dung hỗ trợ theo từng lĩnh vực. Cụ thể, Sở Y tế được giao thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng số tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Med-tech trong ngành y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ tương tự đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Ed-tech trong lĩnh vực giáo dục. Sở An toàn thực phẩm triển khai số hóa hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất và chợ đầu mối.

Ở khu vực nông nghiệp, kế hoạch thúc đẩy đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử và sàn giao dịch nông sản số. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được hỗ trợ tiếp cận các nền tảng chuyển đổi số.

Thành phố sẽ phối hợp với Bộ Tài chính khảo sát, giới thiệu các sản phẩm, nền tảng số cơ bản trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Danh mục các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo đột phá theo ngành, lĩnh vực cũng được cập nhật, công bố và kết nối với Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố.

Các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện trong năm 2026 mang tính định hướng, khuyến khích sự tham gia tự nguyện của cộng đồng doanh nghiệp, không áp đặt cứng nhắc. Trong quá trình triển khai, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan được phân công theo từng nhóm nhiệm vụ.

TP.Hồ Chí Minh đặt các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp trong tổng thể phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030.