Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh
Thanh Xuân
05/05/2026, 11:25
Thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý 1/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, thị trường đang dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững…
Ông
Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường & am hiểu khách
hàng One Mount Group nhận định thị trường chuyển nhượng Hà Nội trong quý 1/2026
đã có sự “giảm tốc” rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng.
LƯỢNG GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG GIẢM
Theo
dữ liệu từ One Mount Group, tổng lượng giao dịch toàn thị trường đạt khoảng
11.100 sản phẩm, giảm 50% so với quý trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Mức giảm theo quý phản ánh yếu tố mùa vụ và tâm lý thận trọng sau Tết, trong
khi mức giảm theo năm cho thấy dòng tiền đầu tư đang trở nên dè dặt hơn trước
các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị.
“Thị
trường không còn vận hành theo tâm lý mua nhanh – bán nhanh mà đang chuyển sang
trạng thái chọn lọc hơn. Dòng tiền ngắn hạn suy yếu, nhường chỗ cho các quyết định
mua gắn với nhu cầu ở thực hoặc tích sản dài hạn”, ông Trần Minh Tiến chia sẻ.
Ở
phân khúc căn hộ, thị trường ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch trong quý 1/2026,
giảm 60% theo quý và 26% theo năm. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc dòng tiền
đầu tư rút lui, trong khi nhóm khách mua để ở vẫn duy trì ổn định. Thanh khoản tập
trung tại một số đại đô thị lớn, chiếm gần 30% tổng giao dịch toàn thị trường. Ông
Tiến cho rằng thị trường căn hộ thứ cấp đang bước vào giai đoạn sàng lọc theo
chất lượng dự án. Người mua ngày càng đề cao sự chắc chắn.
Đối
với phân khúc thổ cư, quý 1/2026 ghi nhận khoảng 6.000 giao dịch, trở thành loại
hình có thanh khoản cao nhất thị trường. Giao dịch tập trung chủ yếu tại khu Bắc
và khu Đông Hà Nội, phản ánh dòng tiền có xu hướng dịch chuyển ra khỏi khu vực
lõi, nơi mặt bằng giá còn phù hợp và hạ tầng đang dần hoàn thiện.
Tuy
nhiên, theo chuyên gia, điều này không phản ánh sự “nóng lên” của thị trường mà
chủ yếu đến từ quá trình tái cấu trúc dòng tiền. Giữa bối cảnh giãn dân và quy
hoạch đô thị được thúc đẩy, nhu cầu tìm kiếm nhà ở tại các khu vực ven trung
tâm ngày càng rõ rệt.
Nhìn
chung, diễn biến của thanh khoản và dòng tiền cho thấy thị trường đang bước vào
giai đoạn điều chỉnh theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, các yếu tố vĩ
mô, đặc biệt là mặt bằng lãi suất càng trở nên quan trọng chi phối quyết định của
người mua.
Theo
bà Đỗ Thu Hằng, thực tế, lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng thời gian vừa
qua tăng nhanh, có thời điểm chạm ngưỡng 15–16%/năm, qua đó đã ảnh hưởng trực
tiếp đến khả năng chi trả của người vay cũng như quyết định đầu tư. “Tình hình này
nhanh chóng thể hiện lên thị trường trong quý 1/2026, người mua thận trọng hơn khi
các yếu tố vĩ mô còn nhiều bất định, khiến thời gian ra quyết định kéo dài, làm
giảm nhịp độ chung của thị trường”, bà Hằng nhận định.
NHU CẦU Ở THỰC TIẾP TỤC LÀ TRỤ CỘT
Dự
báo các quý còn lại của năm 2026, Trung tâm nghiên cứu thị trường & am hiểu
khách hàng One Mount Group nhận định thị trường sẽ được dẫn dắt bởi nhu cầu ở
thực, trong bối cảnh chi phí vốn chưa giảm đáng kể và tâm lý thị trường vẫn thận
trọng. Các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có thể ở ngay và phù hợp với khả năng
chi trả của số đông sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.
Đáng
chú ý, xu hướng dịch chuyển từ thổ cư sang căn hộ được sẽ tiếp diễn, đặc biệt với
nhóm khách hàng trẻ và các gia đình có nhu cầu an cư tại các khu đô thị lớn.
Tuy nhiên, so với thổ cư, chung cư chuyển nhượng hiện vẫn có mức giá tiếp cận
phù hợp hơn, dễ sử dụng đòn bẩy tài chính hơn và ít chịu tác động hơn từ những
biến số liên quan đến quy hoạch tương lai.
Về
tổng thể, nhịp giảm tốc của thị trường chuyển nhượng Hà Nội đầu năm 2026 không
mang ý nghĩa tiêu cực, mà phản ánh một giai đoạn điều chỉnh cần thiết để tái
cân bằng cung – cầu và sàng lọc dòng tiền. Khi các yếu tố đầu cơ dần thu hẹp,
thị trường đang quay trở lại với giá trị cốt lõi là nhu cầu ở thực và khả năng
khai thác sử dụng lâu dài. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thiết lập một chu
kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong trung và dài hạn, đồng thời mở ra cơ hội cho
người mua tiếp cận bất động sản một cách chủ động và thực chất hơn.
Trong
khi đó, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam dự báo trung và dài hạn, thị trường
được kỳ vọng tiếp tục tái cấu trúc toàn diện từ nguồn cung, không gian phát triển
đến dòng vốn và hành vi người mua. Các yếu tố như: hạ tầng, pháp lý hoàn thiện
và chiến lược phát triển xanh đóng vai trò dẫn dắt xu hướng mới. Dù áp lực ngắn
hạn còn hiện hữu, nhưng vẫn tồn tại cơ hội. Nhu cầu ở thực sẽ là “trụ đỡ” quan
trọng, đảm bảo tính ổn định cho thị trường trong giai đoạn chuyển đổi.
Đặc
biệt, với nền tảng kinh tế tích cực và định hướng điều hành rõ ràng, triển vọng
dài hạn vẫn được củng cố vững chắc. Thị trường bất động sản nói chung đang từng
bước tiến tới một chu kỳ phát triển hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.
Hải Phòng: Dự án nhà ở Vũ Yên được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng
15:10, 02/05/2026
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội
10:23, 29/04/2026
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch
TP. Hồ Chí Minh : Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng, góp phần trong chiến lược phát triển kinh tế số của Thành phố mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…
Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò
Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.
Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản
Với chủ đề “Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số”, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới…
Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island - biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An
The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m2 - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.
Hạ tầng tăng tốc: Nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Đông
Hạ tầng luôn là tín hiệu sớm nhất của một chu kỳ bất động sản. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, chu kỳ này đang dần hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt của khu vực này không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở hệ sinh thái hạ tầng trọng điểm đồng thời tăng tốc về đích, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hiếm gặp.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: