Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

Ngày 12/5, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) khoảng 14,66 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá vàng nhẫn trong khoảng 5,66 triệu – 15,16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu; thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026. Đặc biệt, chênh lệch giá vàng nhẫn tại Công ty Ngọc Thẩm với giá vàng thế giới quy đổi chỉ ở mức 3,7%...

Chốt phiên hôm qua (11/5), giá vàng miếng SJC đồng loạt neo ở mức 162,2 triệu – 165,2 triệu đồng/lượng, sụt 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mức giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay (12/5).

Tính đến 11 giờ ngày 12/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 163,5 triệu và giá bán là 166,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/5, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật thị trường, mức giá giao dịch 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ và Phú Quý. Giá vàng miếng SJC tại cả ba doanh nghiệp trên đều tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng 12/5, giá bán vàng miếng SJC thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng cao nhất, ở mức 167 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất là 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC vẫn thấp hơn so với khu vực miền Bắc từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Với 1 nhịp tăng và 4 nhịp giảm ở cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 164 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, đơn vị này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 12/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch. Sau từ 2-3 nhịp điều chỉnh trong phiên sáng, biên độ tăng dao động từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất gấp gần 4 lần so với vàng miếng SJC, ở ngưỡng là 9,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 12/5, dù Ngọc Thẩm neo giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường nhưung chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất với 2,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá mua, bán tại các doanh nghiệp còn lại chủ yếu ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tương đương với vàng miếng SJC.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 154 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Ngược lại, giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì ổn định ở mức 164 triệu – 166,9 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong khi đó, trong vòng 1 tiếng đầu mở cửa, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 163,8 triệu và giá bán là 166,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 11/5.

Tuy nhiên, thương hiệu này nhanh chóng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại 163,3 triệu – 166,3 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới từ đầu tháng 1/2026 tới nay. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 11/5.

Giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 163,3 triệu – 166,3 triệu đồng/lượng,

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý niêm yết ở mức 163,6 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng. Sau hai tiếng mở cửa giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 163 triệu đồng/lượng và giá bán là 166 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.