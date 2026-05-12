Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

Mai Nhi

12/05/2026, 13:45

Ngày 12/5, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) khoảng 14,66 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá vàng nhẫn trong khoảng 5,66 triệu – 15,16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu; thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026. Đặc biệt, chênh lệch giá vàng nhẫn tại Công ty Ngọc Thẩm với giá vàng thế giới quy đổi chỉ ở mức 3,7%...

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

Chốt phiên hôm qua (11/5), giá vàng miếng SJC đồng loạt neo ở mức 162,2 triệu – 165,2 triệu đồng/lượng, sụt 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mức giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua.  Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay (12/5).

Tính đến 11 giờ ngày 12/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC đặt ở mức 163,5 triệu và giá bán là 166,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/5,  giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật thị trường, mức giá giao dịch 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ và Phú Quý. Giá vàng miếng SJC tại cả ba doanh nghiệp trên đều tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng 12/5, giá bán vàng miếng SJC thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng cao nhất, ở mức 167 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất là 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC vẫn thấp hơn so với khu vực miền Bắc từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Với 1 nhịp tăng và 4 nhịp giảm ở cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 164 triệu – 165,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, đơn vị này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 163 triệu – 166 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 12/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 12/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch. Sau từ 2-3 nhịp điều chỉnh trong phiên sáng, biên độ tăng dao động từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và thấp nhất gấp gần 4 lần so với vàng miếng SJC, ở ngưỡng là 9,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 12/5, dù Ngọc Thẩm neo giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường nhưung chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất với 2,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá mua, bán tại các doanh nghiệp còn lại chủ yếu ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tương đương với vàng miếng SJC.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 154 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Ngược lại, giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 163,4 triệu – 166,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì ổn định ở mức 164 triệu – 166,9 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong khi đó, trong vòng 1 tiếng đầu mở cửa, giá mua vàng nhẫn “ 4 số 9” tại Công ty SJC đặt ở mức 163,8 triệu và giá bán là 166,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 11/5.

Tuy nhiên, thương hiệu này nhanh chóng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại 163,3 triệu – 166,3 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới từ đầu tháng 1/2026 tới nay. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới từ đầu tháng 1/2026 tới nay. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tính đến 11 giờ, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 11/5.

Giá vàng nhẫn trơn tại PNJ trong phiên sáng nay tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 163,3 triệu – 166,3 triệu đồng/lượng,

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý niêm yết ở mức 163,6 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng. Sau hai tiếng mở cửa giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 163 triệu đồng/lượng và giá bán là 166 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 12/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm 0,2% so với phiên 11/5, lùi xuống mốc 1.726 USD/oz. Diễn biến giá vàng trong nước ngược chiều giá vàng thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 14,66 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,66 triệu – 15,16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

12:12, 11/05/2026

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

15:35, 08/05/2026

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất động sau hai phiên bật tăng

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3

13:57, 07/05/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt gần 48% sau khi lập đỉnh giữa tháng 3

Từ khóa:

chênh lệch giá vàng diễn biến giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo dư địa để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 2,6 triệu tỷ đồng, trong bối cảnh tiếp tục cải cách, chuyển đổi số và mở rộng nguồn thu.

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Hướng tới mục tiêu xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi vùng miền, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp cùng Tập đoàn YeaH1 chính thức giới thiệu chương trình Quán Nhà Haha.

Chênh lệch giữa tỷ giá USD tự do và ngân hàng gần về 0

Chênh lệch giữa tỷ giá USD tự do và ngân hàng gần về 0

Ngày 12/5, tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục neo sát trần điều hành, trong khi giá USD tự do giảm mạnh, kéo chênh lệch giữa hai thị trường về gần như bằng 0. Diễn biến hiếm gặp này xuất hiện trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường chấn chỉnh, siết kỷ luật trên thị trường vàng và ngoại hối thời gian gần đây…

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Bảo hiểm nhân thọ - các chỉ số tài chính đang kể câu chuyện gì?

Bảo hiểm nhân thọ - các chỉ số tài chính đang kể câu chuyện gì?

Mùa công bố báo cáo tài chính của ngành bảo hiểm nhân thọ thường mang đến nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy