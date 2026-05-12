Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Như Nguyệt
12/05/2026, 14:23
Đại hội đề ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cùng 3 nhiệm vụ đột phá; nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Sáng ngày 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị
Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.
Theo bà Hà Thị Nga, sau 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành
công và 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế
của đất nước ta không ngừng được nâng cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc ngày càng được củng cố, phát huy.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp
nhân dân ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đóng vai trò chủ thể,
nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.
Các giai cấp, tầng lớp nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ 14 với quyết tâm chính trị mạnh mẽ về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật được ban hành, hoàn thiện để đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của
Nhân dân.
Bên cạnh đó, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có
các quyết sách đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Theo bà Hà Thị Nga, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường
vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội cũng đề ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có
tính định lượng cao cùng 3 nhiệm vụ đột phá.
Bao gồm hoàn thiện cơ chế; đổi mới
mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo
hướng chủ động, từ sớm, từ xa. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp,
tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Đại hội đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 –
2031.
Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập
hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035,
tầm nhìn đến năm 2045. Đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng
lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng Mặt trận
số, tiếp nhận - phản hồi kiến nghị của người dân và triển khai việc đánh giá độc
lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.
Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản
biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ
thống chính trị.
Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay
từ khâu xây dựng, triển khai chính sách; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc
giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.
Phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân
dân.
Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học
tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát
huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, phát động các phong trào thi
đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và
sự hài lòng của nhân dân.
Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là Phong trào "Bình dân học
vụ số".
Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản
của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc:.
Trong đó
sẽ sớm cụ thể hóa danh mục mô hình tự quản phù hợp thực tế phong phú ở cơ sở, gắn
với trách nhiệm và tiêu chí thi đua. Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy vai trò nòng
cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa
phương trong cả nước.
Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân
dân, hợp tác quốc tế.
Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động;
hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả.
Thực hiện kỷ cương, minh bạch trong quá trình thực thi, thi
đua thiết thực, kiểm tra đến cùng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn
thể phải giữ "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số;
"5 phải": Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu
trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức -
không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.
Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.
Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI
Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
