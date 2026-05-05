TP.HCM: Giá căn hộ tại trung tâm đạt 102 triệu/m2, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực

Thị trường bất động sản tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một giai đoạn ổn định đáng chú ý khi trong quý 1/2026, giá căn hộ trung bình duy trì ở mức 102 triệu đồng/m2, tương đương với thời điểm cuối năm 2025…

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng của One Mount, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự ổn định này là sự cải thiện đáng kể về hạ tầng giao thông, đặc biệt là sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh cũ.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng như đường Vành đai 3, metro và sân bay Long Thành đã nâng cao khả năng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và đầu tư. Điều này không chỉ giúp duy trì giá căn hộ tại trung tâm mà còn thúc đẩy sự gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận như Bình Dương, nơi giá căn hộ đã tăng 7% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 56 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Lãi suất cao đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu bất động sản, khiến tốc độ hấp thụ của các dự án mới có xu hướng chậm lại.

Báo cáo của One Mount cho thấy, trong quý 1/2026, tổng lượng tiêu thụ đạt 4.800 căn, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 63% so với quý 4/2025. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của người mua và nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất neo cao và những biến động từ kinh tế vĩ mô.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường căn hộ tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang trải qua một giai đoạn ổn định với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sự ổn định về giá cả, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực với các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư, đang tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo sự bền vững và phát triển lâu dài của thị trường.

Đối với thị trường nhà ở thấp tầng, theo báo cáo quý 1/2026 của Avison Young Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh mở rộng (gồm cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) có sự phân hóa rõ nét về quy mô, nguồn cung và định vị sản phẩm. Dù tổng lượng sản phẩm trên thị trường tập trung vào “siêu dự án” khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, khu vực lõi trung tâm và vành đai nội thành như: The Global City, Essenia Parkway… Thực tế nguồn cung hiện nay tập trung vào các chủ đầu tư tên tuổi và có tiềm lực tài chính mạnh như: Sun Group, Vinhomes, Phú Long, CapitaLand…

Còn CBRE Việt Nam dự báo, nguồn cung nhà liền thổ TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện đáng kể nhờ hàng loạt dự án đô thị mới tại khu Đông và khu Nam Thành phố được triển khai. Đây là hai khu vực chiến lược có quy hoạch bài bản và được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ.

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, nhờ vào các nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều quan ngại về biến động kinh tế vĩ mô, lạm phát và lãi vay tăng. Người mua hiện nay có xu hướng giữ mức vay an toàn dưới 40% để phòng ngừa rủi ro, cho thấy sự thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính.