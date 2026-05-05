TP.HCM: Giá căn hộ tại trung tâm đạt 102 triệu/m2, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực

Hồng Vinh

05/05/2026, 16:48

Thị trường bất động sản tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một giai đoạn ổn định đáng chú ý khi trong quý 1/2026, giá căn hộ trung bình duy trì ở mức 102 triệu đồng/m2, tương đương với thời điểm cuối năm 2025…

TP.HCM: Giá căn hộ tại trung tâm đạt 102 triệu/m2, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực - Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng của One Mount, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự ổn định này là sự cải thiện đáng kể về hạ tầng giao thông, đặc biệt là sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh cũ.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng như đường Vành đai 3, metro và sân bay Long Thành đã nâng cao khả năng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và đầu tư. Điều này không chỉ giúp duy trì giá căn hộ tại trung tâm mà còn thúc đẩy sự gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận như Bình Dương, nơi giá căn hộ đã tăng 7% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 56 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Lãi suất cao đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu bất động sản, khiến tốc độ hấp thụ của các dự án mới có xu hướng chậm lại.

Báo cáo của One Mount cho thấy, trong quý 1/2026, tổng lượng tiêu thụ đạt 4.800 căn, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 63% so với quý 4/2025. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của người mua và nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất neo cao và những biến động từ kinh tế vĩ mô.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường căn hộ tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang trải qua một giai đoạn ổn định với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sự ổn định về giá cả, nhiều tín hiệu phục hồi tích cực với các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư, đang tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo sự bền vững và phát triển lâu dài của thị trường.

Đối với thị trường nhà ở thấp tầng, theo báo cáo quý 1/2026 của Avison Young Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh mở rộng (gồm cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) có sự phân hóa rõ nét về quy mô, nguồn cung và định vị sản phẩm. Dù tổng lượng sản phẩm trên thị trường tập trung vào “siêu dự án” khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, khu vực lõi trung tâm và vành đai nội thành như: The Global City, Essenia Parkway… Thực tế nguồn cung hiện nay tập trung vào các chủ đầu tư tên tuổi và có tiềm lực tài chính mạnh như: Sun Group, Vinhomes, Phú Long, CapitaLand…

Còn CBRE Việt Nam dự báo, nguồn cung nhà liền thổ TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện đáng kể nhờ hàng loạt dự án đô thị mới tại khu Đông và khu Nam Thành phố được triển khai. Đây là hai khu vực chiến lược có quy hoạch bài bản và được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ.

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, nhờ vào các nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều quan ngại về biến động kinh tế vĩ mô, lạm phát và lãi vay tăng. Người mua hiện nay có xu hướng giữ mức vay an toàn dưới 40% để phòng ngừa rủi ro, cho thấy sự thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ “nút thắt” pháp lý và tín dụng để khơi thông nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Lãi suất tín dụng khiến thanh khoản căn hộ, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh chững lại

giá căn hộ TP.HCM 2026 hạ tầng giao thông thị trường bất động sản thị trường nhà ở

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

Thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý 1/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, thị trường đang dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững…

Dòng tiền vào bất động sản cải thiện nhưng vẫn còn thận trọng

Các dòng vốn trên thị trường bất động sản đang ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý, phản ánh bức tranh phục hồi nhưng theo hướng phân hóa và thận trọng. Từ tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp đến dòng vốn FDI, dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đồng đều…

Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) của tỉnh Ninh Bình tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục – y tế, đô thị – nhà ở, thương mại – dịch vụ, logistics và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, lĩnh vực đô thị, nhà ở được chú ý với loạt dự án khu đô thị mới, khu dân cư và tổ hợp đô thị – thương mại…

Dòng tiền dịch chuyển mạnh vào những bất động sản mang giá trị thực

Trên thị trường, dòng tiền bất động sản đang dịch chuyển rõ nét về các khu vực có nhu cầu ở thực và tiềm năng tăng giá gắn với hạ tầng. Tại đô thị lớn và những nơi hưởng lợi từ các dự án kết nối như vành đai, metro hay đường sắt, thanh khoản vẫn duy trì tích cực…

Doanh nghiệp bất động sản trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

