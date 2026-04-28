Trang chủ Bất động sản

Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Thanh Xuân

28/04/2026, 13:45

Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) của tỉnh Ninh Bình tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục – y tế, đô thị – nhà ở, thương mại – dịch vụ, logistics và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, lĩnh vực đô thị, nhà ở được chú ý với loạt dự án khu đô thị mới, khu dân cư và tổ hợp đô thị – thương mại…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỉnh Ninh Bình vừa thông tin về Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026 (đợt 1). Đây là cơ sở quan trọng để kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo danh mục, lĩnh vực giáo dục, y tế bao gồm các dự án cơ sở đào tạo, giáo dục, dạy nghề vào Khu đại học Nam Cao; đầu tư xây dựng Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư xây dựng Viện dưỡng lão; xây dựng Bệnh viện đa khoa tại xã Xuân Trường; xây dựng trường mầm non và trường liên cấp tại xã Xuân Trường.

Ở lĩnh vực đô thị, nhà ở, địa phương cũng định hướng triển khai hàng loạt công trình như: đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phú Ốc; đầu tư xây dựng khu đô thị - thương mại và dịch vụ phường Mỹ Lộc; đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (BL ĐT04.21) (nay là xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình); đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn xã Cát Thành; đầu tư xây dựng Khu đô thị Hải Hưng, xã Hải Hưng; đầu tư xây dựng khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang Khu dân cư hiện trạng thuộc địa bàn xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình...

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, nội dung thu hút đầu tư tập trung vào dự án trung tâm thương mại, logistics, cảng hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, kết nối vùng.

Trong khi ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, danh mục đề cập tới dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp thuộc Khu đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam; đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; đầu tư xây dựng Tổng kho xăng dầu Trường An Thịnh Long; đầu tư xây dựng trung tâm logistics, cảng cạn ICD; cảng hàng hóa, tổng hợp Định Hóa.

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, bao gồm các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hà Nam; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Hồng; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Xuân; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng II…

Ngoài nội dung trên, tỉnh tiếp tục mở rộng thu hút đầu tư vào các dự án trung tâm, viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong Khu đại học Nam Cao; công trình thương mại dịch vụ, khu đô thị thông minh…

UBND tỉnh cho biết việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) là bước đi cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội, phát huy lợi thế sau hợp nhất tỉnh, đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Qua đó, tỉnh khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2026, Ninh Bình chủ trương mở rộng hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư với các nền kinh tế lớn và mới nổi theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động hội nhập hiệu quả, tận dụng tối đa các quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện. Khai thác các thị trường tiềm năng, có dư địa lớn để thu hút đầu tư vào những ngành, lĩnh vực ưu tiên mà Ninh Bình có lợi thế nổi trội như: công nghiệp văn hóa, công nghiệp - đô thị, hạ tầng logistics, cảng biển nước sâu.

Thực tế ghi nhận tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 28,74% so với cùng kỳ, trong đó, lĩnh vực công nghệ cao tăng mạnh với sản lượng máy tính xách tay tăng 223,3%, linh kiện điện tử tăng 17,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6.795 triệu USD, bằng 21% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt 20.117 tỷ đồng, đạt trên 25% dự toán. Du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 9,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 10.053 tỷ đồng.

Công tác đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp cũng được triển khai quyết liệt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.146 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ…

Hải Phòng tăng chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

Cần Thơ công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới với gần 3.600 căn hộ

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Phường Hải An đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát hơn 200ha…

Môi giới bất động sản: Thách thức và chuyển mình giữa công nghệ

Môi giới bất động sản: Thách thức và chuyển mình giữa công nghệ

Song hành cùng xu hướng hồi phục thanh khoản, thị trường bất động sản cũng đang định hình lại về tư duy vận hành trong chu kỳ mới. Khi làn sóng công nghệ và dữ liệu minh bạch hóa thị trường, nghề môi giới đứng trước ngưỡng cửa chuyển dịch tất yếu: Từ bỏ những phương thức hoạt động truyền thống để trở thành mắt xích trong một hệ điều hành hiện đại, chuyên nghiệp.

Lãi suất giảm, nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm giá trị bền vững

Lãi suất giảm, nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm giá trị bền vững

Làn sóng giảm lãi suất huy động đang lan rộng trên toàn hệ thống ngân hàng, tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong hành vi đầu tư, đặc biệt ở thị trường bất động sản. Khi chi phí vốn dần “hạ nhiệt”, dòng tiền không còn chạy theo các nhịp “lướt sóng” ngắn hạn mà bắt đầu dịch chuyển sang những tài sản có giá trị bền vững và khả năng khai thác lâu dài.

Chiến lược tích sản bền vững trong chu kỳ thị trường mới

Chiến lược tích sản bền vững trong chu kỳ thị trường mới

Khi thị trường bước vào pha tái cấu trúc, bài toán đầu tư không còn là mua thật nhiều mà là chọn đúng lớp tài sản có khả năng neo giá qua nhiều chu kỳ.

Mizuki Park và lời giải cho chuẩn sống riêng tư mà năng động giữa đô thị xanh phía Nam TP.HCM

Mizuki Park và lời giải cho chuẩn sống riêng tư mà năng động giữa đô thị xanh phía Nam TP.HCM

Trong bối cảnh sống lành và đa trải nghiệm trở thành xu hướng, những đô thị xanh tích hợp đa tiện ích hiện hữu như Mizuki Park trở thành lựa chọn lý tưởng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

