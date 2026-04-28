Ninh Bình công bố danh mục dự án đô thị, nhà ở kêu gọi đầu tư năm 2026

Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) của tỉnh Ninh Bình tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục – y tế, đô thị – nhà ở, thương mại – dịch vụ, logistics và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, lĩnh vực đô thị, nhà ở được chú ý với loạt dự án khu đô thị mới, khu dân cư và tổ hợp đô thị – thương mại…

Tỉnh Ninh Bình vừa thông tin về Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026 (đợt 1). Đây là cơ sở quan trọng để kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo danh mục, lĩnh vực giáo dục, y tế bao gồm các dự án cơ sở đào tạo, giáo dục, dạy nghề vào Khu đại học Nam Cao; đầu tư xây dựng Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư xây dựng Viện dưỡng lão; xây dựng Bệnh viện đa khoa tại xã Xuân Trường; xây dựng trường mầm non và trường liên cấp tại xã Xuân Trường.

Ở lĩnh vực đô thị, nhà ở, địa phương cũng định hướng triển khai hàng loạt công trình như: đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phú Ốc; đầu tư xây dựng khu đô thị - thương mại và dịch vụ phường Mỹ Lộc; đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (BL ĐT04.21) (nay là xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình); đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn xã Cát Thành; đầu tư xây dựng Khu đô thị Hải Hưng, xã Hải Hưng; đầu tư xây dựng khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang Khu dân cư hiện trạng thuộc địa bàn xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình...

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, nội dung thu hút đầu tư tập trung vào dự án trung tâm thương mại, logistics, cảng hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, kết nối vùng.

Trong khi ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, danh mục đề cập tới dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp thuộc Khu đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam; đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; đầu tư xây dựng Tổng kho xăng dầu Trường An Thịnh Long; đầu tư xây dựng trung tâm logistics, cảng cạn ICD; cảng hàng hóa, tổng hợp Định Hóa.

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, bao gồm các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hà Nam; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Hồng; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lạc Xuân; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng II…

Ngoài nội dung trên, tỉnh tiếp tục mở rộng thu hút đầu tư vào các dự án trung tâm, viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong Khu đại học Nam Cao; công trình thương mại dịch vụ, khu đô thị thông minh…

UBND tỉnh cho biết việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 (đợt 1) là bước đi cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội, phát huy lợi thế sau hợp nhất tỉnh, đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Qua đó, tỉnh khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2026, Ninh Bình chủ trương mở rộng hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư với các nền kinh tế lớn và mới nổi theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động hội nhập hiệu quả, tận dụng tối đa các quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện. Khai thác các thị trường tiềm năng, có dư địa lớn để thu hút đầu tư vào những ngành, lĩnh vực ưu tiên mà Ninh Bình có lợi thế nổi trội như: công nghiệp văn hóa, công nghiệp - đô thị, hạ tầng logistics, cảng biển nước sâu.

Thực tế ghi nhận tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 28,74% so với cùng kỳ, trong đó, lĩnh vực công nghệ cao tăng mạnh với sản lượng máy tính xách tay tăng 223,3%, linh kiện điện tử tăng 17,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6.795 triệu USD, bằng 21% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt 20.117 tỷ đồng, đạt trên 25% dự toán. Du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 9,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 10.053 tỷ đồng.

Công tác đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp cũng được triển khai quyết liệt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.146 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ…