Áp lực bán tăng mạnh, cổ phiếu bị ép giảm cả loạt, khối ngoại rút ròng gần 2.400 tỷ

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay tăng vọt 36% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng 32%. Tuy nhiên cùng với mức thanh khoản tăng cao này mặt bằng giá cổ phiếu lại rơi xuống sâu hơn…

VN-Index đóng cửa giảm 12,34 điểm tương đương -0,74%. Chốt phiên sáng chỉ số này còn tăng 1,74 điểm (+0,09%). Nguyên nhân đến từ loạt cổ phiếu trụ đã mất đáng kể sức mạnh. VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,58%, dù chốt phiên sáng tăng 0,32%.

Thống kê cho thấy 26/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips đã giảm giá so với buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. VIC suy yếu rất nhiều, trượt giảm 1,55% và đóng cửa chỉ còn tăng 0,59% so với tham chiếu. VHM “chìm” sâu thêm khoảng 0,5%, chốt giảm 2,57%. Nhóm trụ yếu nhất là VPB, chiều nay bổ nhào liên tục và giảm tới 2,27% so với phiên sáng, đóng cửa bốc hơi 2,43%. VPB là cổ phiếu khá lớn, vốn hóa đứng thứ 7 trên sàn HoSE.

Trong Top 10 vốn hóa của chỉ số, vẫn còn 4 mã xanh là BID tăng 0,12%, TCB tăng 0,78%, MBB tăng 1,52% cùng với VIC. Ngay cả MBB còn rất khỏe thì cũng đã sụt giảm tới 0,92% riêng chiều nay.

Đặc biệt, nếu so với giá đỉnh đầu phiên sáng, nhịp giảm buổi chiều khiến rất nhiều cổ phiếu tạo “bull-trap” lớn trong ngày. Ví dụ VRE chênh lệch tới -5,22% giữa giá đóng cửa và giá cao nhất; VPB chênh lệch -4,29%; TPB chênh lệch -3,84%; VIB chênh lệch -3,19%; SSI chênh lệch -2,82%; GVR chênh lệch -2,67%...

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mức sụt giảm giá về cuối ngày cũng tạo biên độ thua lỗ rất lớn: Tới 59% số cổ phiếu có giao dịch đã trượt giảm tối thiểu 1%, khoảng 37% trượt giảm vượt 2%. Nói cách khác, nếu nhà đầu tư đua giá buổi sáng thì xác suất rất cao là thua lỗ nhiều ngay sau khi đóng cửa.

Sắc đỏ áp đảo ở nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.

Độ rộng VN-Index lúc đóng cửa rất kém với 84 mã tăng/243 mã giảm. Thay đổi thực tế không quá nhiều khi chốt phiên sáng sàn này đã là 96 mã tăng/191 mã giảm. Tuy nhiên khác biệt nằm ở biên độ trượt giá như mới nói ở trên: HoSE đóng cửa với 142 cổ phiếu giảm giá quá 1% tromg khi buổi sáng mới có 75 mã. Đặc biệt số giảm quá 2% tăng từ 25 mã lên 80 mã. Chỉ riêng nhóm giảm quá 2% đã chiếm 37,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, xác nhận áp lực bán rẻ là rất cao.

Hàng trăm tỷ đồng bị bán tháo xuất hiện ở rất nhiều cổ phiếu, tiêu biểu là CII giảm 4,84%, thanh khoản 581,6 tỷ đồng; VSC giảm 4,75% với 403,8 tỷ; DPM giảm 4,6% với 207 tỷ; HHV giảm 4,33% với 221,8 tỷ; VRE giảm 4,22% với 224,9 tỷ; KBC giảm 3,71% với 200,6 tỷ; DXG giảm 3,6% với 406,2 tỷ; DIG giảm 3,44% với 451,7 tỷ; GEX giảm 3,21% với 432,4 tỷ… Tất cả các cổ phiếu này thực ra còn gây thiệt hại lớn hơn vì chưa tính đến biên độ trượt giảm từ trên tham chiếu trong buổi sáng.

Ở phía tăng giá, chỉ những cổ phiếu không có thanh khoản hoặc giao dịch rất nhỏ mới có thể đi ngược dòng. Cá biệt chỉ có 9 cổ phiếu giao dịch tương đối tốt từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng hơn 1% là MBB, LPB, CTD, LSS, PAN, NT2, NAF, BMI và CMG. Toàn bộ thanh khoản của 84 mã xanh chiếm khoảng 24% giao dịch sàn HoSE, còn nhóm tăng hơn 1% chỉ chiếm 8,1%, đã bao gồm 1.191 tỷ đồng giao dịch tại MBB.

Khối ngoại chiều nay vẫn gây áp lực rất lớn khi bán ra còn tăng vọt 20% so với phiên sáng. Giá trị bán ròng khoảng 1.124 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, sàn HoSE bị rút ròng gần 2.355 tỷ đồng và tổng 3 sàn tới gần 2.400 tỷ. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 1.728,6 tỷ đồng với các mã nổi bật là VHM -338,2 tỷ, FPT -234,4 tỷ, VPB -221,6 tỷ, STB -173 tỷ, MWG -159,8 tỷ, CTG -98,9 tỷ, SSI -98,4 tỷ, HPG -91,3 tỷ… Phía mua ròng lớn nhất là LPB cũng chỉ +26 tỷ đồng.