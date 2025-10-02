Thứ Năm, 02/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Thờ ơ với nâng hạng, khối ngoại bán ròng thu về thêm 2.400 tỷ đồng

Thu Minh

02/10/2025, 20:30

Khối ngoại vẫn bán ròng miệt mài, hôm nay nhóm này bán ròng 2400.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2277.8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khắp các hội nhóm, diễn đàn đầu tư hôm nay lan truyền tin tích cực về cơ hội xác nhận được nâng hạng thị trường trong tuần tới. Tuy nhiên dòng tiền lại rất thận trọng chờ đợi khiến thanh khoản ba sàn tiếp tục rơi xuống mức thấp khoảng 24.000 tỷ đồng, so với trung bình 3 phiên đầu tuần đã giảm khoảng 17% và so với trung bình tuần trước giảm tới 37%.

Sau 5 phiên liên tục xuất hiện các cổ phiếu vốn hóa lớn neo giữ chỉ số, đến hôm nay lực kéo đã yếu đi đáng kể. VIC chỉ còn tăng nhẹ 0,59% lúc đóng cửa sau khi chịu sức ép rất lớn trong phiên. Có lúc cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này đã tăng tới 3,35%. VHM thất bại thảm hại, đóng cửa giảm 2,57%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng phân hóa nhiều, MBB tăng 1,52%, LPB tăng 1,18% nhưng BID, TCB, SHB tăng không đáng kể, còn lại toàn đỏ. VN-Index trượt giảm liên tục từ sáng tới chiều và đóng cửa mất 12,34 điểm là mức giảm mạnh nhất trong 8 phiên gần đây. Độ rộng sàn HoSE cực xấu với 84 mã tăng/243 mã đỏ, trong đó 141 mã giảm quá 1%.

Hàng trăm tỷ đồng bán tháo ở loạt mã như VPB, SSI, FPT, CII, VIX, DIG… bất kể là blue-chips hay midcap, thanh khoản khá cao cho thấy bên bán đã chấp nhận hạ giá đáng kể so với 5 phiên trước đó. 

Thị trường đang tiến gần đến thời điểm FTSE rà soát phân loại thị trường đầu tháng 10, ngày càng nhiều thông tin không chính thức lan truyền về khả năng rất cao thị trường Việt Nam sẽ được nâng lên hạng mới nổi cấp hai. Tuy nhiên điều này không đủ tạo động lực cho dòng tiền, nhà đầu tư vẫn đang kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi một kết quả cuối cùng.

Khối ngoại vẫn bán ròng miệt mài, hôm nay nhóm này bán ròng 2400.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2277.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: LPB, CTD, ClI, TCB, VJC, NVL, TAL, BMI, NT2, HAG Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, FPT, VPB, STB, MWG, SSI, HPG, GEX, DPM.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1093.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1007.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VPB, MWG, HPG, FPT, VIC, MSN, GEX, VCB, EIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Dầu khí. Top bán ròng có: SSI, TCB, HAG, MBB, MSB, SHB, DIG, PVD, NVL.

Tự doanh mua ròng 342.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 242.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MBB, SHB, MWG, VPB, CTG, TCB, HPG, GEX, STB, KBC. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cỗ phiếu được bán ròng gồm VSC, LPB, VRE, VIC, VNM, PDR, PVT, VCB, VIB, NVL. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 919.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1028.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có MSN, VPL, HPG, VIC, DXG, CTD, NAF, IJC, LPB, MBB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SSI, STB, FPT, VPB, VHM, VIX, CTG, MSB, SHB, VSC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.901,7 tỷ đông, tăng +7,1% so với phiên liền trước và đóng góp 7,7% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIX, với gần 6,2 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 220,3 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Kho bãi, Sản xuất & khai thác dầu khí trong khi giảm ở Chứng khoán, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thiết bị điện, Sản xuất ô tô, Tài chính cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và DUY TRÌ ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy