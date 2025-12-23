Hàn Quốc nỗ lực trở thành điểm đến hút khách mới của châu Á

Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng ngoại giao từ đầu tháng 11. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã khuyến cáo công dân tránh du lịch tới Nhật Bản, vốn là điểm đến được du khách Trung Quốc ưa chuộng, khiến hàng trăm nghìn người hủy chuyến…

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản làm thay đổi bản đồ du lịch Đông Á, khi Hàn Quốc nổi lên như lựa chọn thay thế hấp dẫn. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar của Trung Quốc cho thấy nửa cuối tháng 11, Hàn Quốc đã nổi lên là điểm đến nước ngoài phổ biến nhất đối với khách du lịch Trung Quốc.

Hàn Quốc cũng đứng đầu về thanh toán vé máy bay và khối lượng tìm kiếm đối với du khách Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Indonesia.

Theo dữ liệu từ Tongcheng Travel, lượng đặt phòng khách sạn của du khách Trung Quốc trong hai tuần cuối tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm 2024 tăng rất ấn tượng. Trong đó, lượng đặt phòng cho các chuyến đi đến Hàn Quốc đã tăng hơn 240%. Nhân viên tại một công ty lữ hành phục vụ khách du lịch Trung Quốc tại Hàn Quốc ghi nhận lượng đặt phòng mùa đông tăng mạnh.

Ngoài vô tình hưởng lợi từ vấn đề chính trị, Hàn Quốc còn trở thành điểm đến "hot" mới nhờ đồng won yếu. Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 12, đồng Nhân dân tệ tăng hơn 9% so với won, giúp chi phí du lịch Hàn Quốc trở nên rẻ hơn đáng kể với du khách Trung. Trong khi đó, nhiều đồng tiền trong khu vực Đông Nam Á như baht Thái, rupiah Indonesia hay ringgit Malaysia lại tăng giá so với USD.

"Đồng won yếu khiến Hàn Quốc trở thành điểm đến có giá trị tốt hơn", ông Subramania Bhatt, CEO Công ty Tiếp thị và Du lịch China Trading Desk, nhận định. Giá cả ngày càng đóng vai trò then chốt với du khách Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu sau đại dịch.

Đồng won yếu đóng vai trò như một "khoản chiết khấu" đáng kể, giúp các chuyến đi mua sắm, làm đẹp và du lịch y tế tại Hàn Quốc trở nên hấp dẫn hơn với nhóm du khách nhạy cảm về giá, bên cạnh lợi thế miễn thị thực và sức hút của văn hóa Hàn Quốc.

Theo SCMP, song song với yếu tố tỷ giá, quan hệ Trung - Hàn ấm lên cũng góp phần thúc đẩy du lịch song phương. Việc hai nước triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân của nhau, cùng với cải thiện quan hệ ngoại giao, đang tạo thêm lực đẩy cho dòng khách.

Cuối tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm Hàn Quốc sau 11 năm, tham dự Hội nghị APEC và hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung. Theo ông Jee Man-soo, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Tài chính Hàn Quốc, Bắc Kinh và Seoul đều phát đi tín hiệu mạnh mẽ về mong muốn thúc đẩy trao đổi du lịch.

Thời điểm này trùng khớp với nỗ lực của các hãng hàng không Hàn Quốc nhằm mở rộng các tuyến bay đến Trung Quốc. Korean Air Lines đã tăng tuyến bay Incheon - Phúc Châu từ ba chuyến mỗi tuần lên bốn chuyến vào tháng trước. Asiana Airlines dự kiến ​​sẽ khai thác 165 chuyến mỗi tuần đến Trung Quốc vào tháng 3/2026, tương ứng với mức tăng 20% ​​công suất.

Bên cạnh đó, theo China Daily, Hàn Quốc ghi nhận dòng khách du lịch y tế nước ngoài tăng mạnh trong năm qua, mang lại nguồn thu ước tính 2,47 tỷ USD và tạo lực đẩy đối với chi tiêu trong nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Báo cáo phân tích dữ liệu chi tiêu thẻ tín dụng cho thấy mỗi bệnh nhân nước ngoài chi bình quân gần 4 triệu won tại Hàn Quốc, với riêng chi phí y tế khoảng 1,53 triệu won. Các dịch vụ da liễu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 585,5 tỷ won, tiếp theo là phẫu thuật thẩm mỹ 359,4 tỷ won.

Hai lĩnh vực này gộp lại đạt 944,9 tỷ won, tương đương 25,8% tổng chi y tế của khách nước ngoài, cao hơn cả chi tiêu tại trung tâm mua sắm, nhà hàng, cửa hàng miễn thuế và khách sạn cao cấp. Nhật Bản là thị trường có số lượng bệnh nhân đến Hàn Quốc nhiều nhất với 282.000 lượt, tiếp theo là Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Singapore. Về tổng chi tiêu, Mỹ đứng đầu với hơn 1.000 tỷ won; thứ tự này cũng lặp lại đối với chi tiêu y tế khi bệnh nhân Mỹ chi khoảng 307 tỷ won.

Tuy nhiên, Hàn Quốc không phải điểm đến duy nhất được hưởng lợi nhờ dòng du khách Trung tại châu Á. Theo các công ty lữ hành tại Bắc Kinh, nhiều du khách Trung Quốc đang chuyển sang những nơi có chính sách miễn hoặc nới lỏng thị thực như Thái Lan, Malaysia, Singapore.

“Hầu hết tour theo đoàn tới Nhật Bản đã bị hủy, hiện chúng tôi tập trung quảng bá gói du lịch Thái Lan, Semporna (Malaysia), Hàn Quốc và một số điểm đến khác”, đại diện một doanh nghiệp cho biết.

Nga cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn nổi bật nhờ chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày cho công dân Trung Quốc được áp dụng từ đầu tháng 12. Truyền thông Trung Quốc cho biết lượng tìm kiếm và đặt vé đến Nga tăng mạnh sau khi thông tin miễn thị thực được công bố. Dữ liệu Qunar thống kê, Thái Lan hiện là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ đông từ 15/1 đến 10/2/2026, còn lượng đặt vé máy bay đi Nga tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, các doanh nghiệp lữ hành tại Hàn Quốc thừa nhận mức tăng khách từ Trung Quốc vẫn chưa khiến họ thực sự hài lòng. Một nhân viên lữ hành chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết lượng đặt tour mùa đông có nhích lên, nhưng sự cạnh tranh trong khu vực rất gay gắt.

Willow Zhao, một nghiên cứu sinh tiến sĩ 27 tuổi tại Thượng Hải, cho biết cô đang tích cực cân nhắc đến Hàn Quốc vì vị trí thuận tiện và sức hấp dẫn của việc mua sắm miễn thuế. Tuy nhiên, chính sách thị thực của Hàn Quốc có thể cản trở du khách cá nhân thích nghi với những thay đổi đột ngột trong kế hoạch du lịch. Hiện tại, chỉ các tour du lịch theo nhóm mới được miễn thị thực.

Tương tự, Xie Lumei, một kế toán viên từ Phúc Kiến, chia sẻ: “Tôi rất muốn đến Seoul, nhưng thủ tục xin visa quá rắc rối. Thế là tôi chọn điểm đến khác dù Hàn Quốc nằm trong danh sách ưu tiên”. Trong làn sóng khách Trung Quốc đổi hướng, Hàn Quốc có cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt thách thức, dù lợi thế vị trí gần, mua sắm và K-pop giúp thu hút du khách. Chính sách visa nghiêm ngặt và cạnh tranh từ Thái Lan, Nga, Đông Nam Á khiến du lịch nước này còn cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá.