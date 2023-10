Bán tháo dữ dội, thanh khoản tăng đột biến, cầu bắt đáy đang vào

Thị trường đột nhiên chìm vào một đợt bán tháo cực mạnh trong phiên sáng nay, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất xuất hiện khối lượng khổng lồ. Do giao dịch bán tháo xuất hiện ngay từ đầu phiên nên tâm lý rất tiêu cực, thậm chí là hoảng loạn. Tuy nhiên diễn biến sốc này kích hoạt lực cầu bắt đáy, đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết vọt lên mức 15.420 tỷ đồng, cao nhất 25 phiên.

VN-Index kết phiên đã bốc hơi 4,05% tương đương -44,62 điểm. Chỉ một phiên sáng, thị trường đã thổi bay nền giá tuần trước. Ảnh hưởng trước tiên phải kể tới nhóm cổ phiếu trụ khi các mã này khiến VN-Index mất quá nhiều điểm.

VN30-Index kết phiên sáng giảm 4,14% với 26 mã rơi trên 2% và không còn cổ phiếu nào tăng. Cổ phiếu giảm nhẹ nhất trong nhóm giảm trên 2% là VJC cũng -2,72%. Cả 4 cổ phiếu còn lại cũng đều giảm trên 1%. Dẫn đầu là nhóm VHM, VIC, VRE, MSN đều rơi hết biên độ. Không chỉ vậy, trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn có 6 mã giảm trên 3% là GAS giảm 5,47%, VPB giảm 4,76%, VNM giảm 3,04%, HPG giảm 3,12%, CTG giảm 3,62% và FPT giảm 4,4%.

Độ rộng sàn HoSE rất xấu với 19 mã tăng/498 mã giảm lúc kết phiên. VN-Index giảm sâu nhất 49,61 điểm lúc 9h48, độ rộng là 15 mã tăng/433 mã giảm. Hiện sàn này đang có 48 cổ phiếu giảm sàn, HNX là 19 mã và UpCOM là 7 mã. Ngoài số giảm hết biên độ, HoSE còn có 360 mã giảm trên 1%. Như vậy giao dịch trong vùng “đỏ đậm” là chủ đạo.

So với đáy, VN-Index mới phục hồi lại khoảng 5 điểm tương đương 0,44%. Đà rơi của các chỉ số vẫn đang bị điều tiết bởi các cổ phiếu trụ nhưng dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh đã bắt đầu “trục vớt” được khá nhiều mã hồi lên. Thống kê trên HoSE, khoảng 62% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch đã chốt phiên sáng cao hơn mức giá đáy trong ngày, trong đó xấp xỉ 34% đạt biên độ phục hồi hơn 1%.

VN-Index đang phục hồi chậm hơn nhiều so với cổ phiếu.

Việc cổ phiếu thoát đáy trong phiên là một tín hiệu đáng chú ý, vì khi cả thị trường hoảng loạn kéo dài, nhà đầu tư mua vào phải có “thần kinh thép” và lượng tiền tốt. HoSE sáng nay giao dịch cao kỷ lục 5 tuần với 13.495 tỷ đồng phát đi tín hiệu đợt hoảng loạn này đã kích hoạt lòng tham.

Trong nhóm đang hồi giá, nhiều cổ phiếu thanh khoản rất cao như DIG khớp 375,6 tỷ, HPG khớp 371,1 tỷ, FPT khớp 359,5 tỷ, MWG khớp 337,7 tỷ, DGC khớp 300,9 tỷ, DXG khớp 285,7 tỷ, VNM khớp 203,6 tỷ… Tất cả các cổ phiếu này vẫn đang giảm sâu so với tham chiếu, nhưng đã không còn bị bán ở giá thấp nhất phiên nữa. Lực cầu bắt đáy thậm chí kéo một số mã hồi trên 2% như DGC, MWG. Nhiều mã thanh khoản nhỏ hơn thậm chí đang hồi 2-4% như LPB, HAG, BID, TCB, DCM, HDC…

Hiện sức ép trên thị trường vẫn rất lớn, thể hiện qua độ rộng cực hẹp cũng như biên độ giảm sâu so với tham chiếu. Tuy nhiên mức độ phục hồi tốt hơn ở cổ phiếu so với VN-Index đang thể hiện tác động phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Thực vậy, rổ VN30 mới có 13/30 mã phục hồi thoát đáy được hơn 1%. Đây là niềm hi vọng cho thị trường trong buổi chiều, khi mức giảm ở trụ được thu hẹp lại thì điểm số cũng bớt sốc.

Biến động cực mạnh sáng nay chủ yếu là do tác động về điểm số ban đầu. Thị trường cho đến trước phiên này vẫn giao dịch tích cực với thanh khoản thấp, lực bán yếu. Tuy nhiên khi VN-Index bốc hơi 40-50 điểm, tâm lý sợ hãi là không thể kiềm chế được, dẫn đến bán tháo toàn diện, dù phần lớn cổ phiếu không thể thay đổi chỉ sau một đêm.

Thị trường liên tục nhiều phiên giao dịch trên nền thanh khoản rất thấp, là hệ quả của việc bên bán găm hàng lại cũng như bên mua chờ đợi. Giá giảm sốc sẽ kích thích lòng tham của dòng tiền bắt đáy và mức thanh khoản phiên sáng trên 15 ngàn tỷ là tín hiệu đầu tiên. Chiều nay nếu giao dịch tiếp tục sôi động, hôm nay có thể là phiên khớp rất cao, cho thấy dòng tiền lớn bắt đầu hành động.