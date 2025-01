"Bảng vàng" những doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất tỉnh Nghệ An

Theo báo cáo, năm 2024, kết quả thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An là 25.406 tỷ đồng, đạt 160,47% kế hoạch, đây là mức thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay của tỉnh này.

Trong đó, tỉnh này thu nội địa đạt 23.698 tỷ đồng, đạt 163,07 % kế hoạch, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.708 tỷ đồng, đạt 131,38% kế hoạch. Năm 2024, Nghệ An tiếp tục ghi nhận những đóng góp to lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Dẫn đầu danh sách các doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất tạiNghệ An năm 2024 là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào, với số thuế 2.256,548 tỷ. Đây là đơn vị có đóng góp vượt trội, góp phần quan trọng vào ngân sách tỉnh Nghệ An

Xếp ở vị trí thứ hai, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã nộp 1.260,579 tỷ đồng. Đứng thứ ba là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam, với số thuế 1.060,956 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Xăng dầu Nghệ An (611,153 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (440,631 tỷ đồng).

Ngoài ra, danh sách nộp thuế lớn tại Nghệ An còn có: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (351,063 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Masan Nghệ An (282,687 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An (230,479 tỷ đồng), Công ty Thủy điện Bản Vẽ chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 (202,605 tỷ đồng), và Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam (168,625 tỷ đồng).

Tổng cộng, 10 doanh nghiệp đứng đầu này đã nộp 6.865,328 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Nghệ An, chiếm khoảng 27,5% tổng thu nội địa của Nghệ An năm 2024.

Nghệ An hiện có 29.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đăng ký khoảng 194.000 tỷ đồng, nhưng thực chất số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng gần 14.000 doanh nghiệp, với số lao động sử dụng khoảng 310.000 lao động; đứng thứ 9/63 tỉnh thành phố.

Tuy số lượng doanh nghiệp tại Nghệ An so với cả nước ở mức khá cao, nhưng trong số đó gần 98% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô hoạt động còn khiêm tốn, không có doanh nghiệp lớn, không có những thương hiệu lớn.

Chính vì vậy, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu phát triển, có vị thế, uy tín; một số doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đang là vấn đề đặt ra hiện nay.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41, trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 58.000 - 59.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; tầm nhìn đến năm 2045 có khoảng 73.000 - 74.000 doanh nghiệp đăng ký.