Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,..

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm phục vụ công tác đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các Bộ, Ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) trước ngày 31/8/2025.

Để có cơ sở báo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đến hết ngày 30/8/2025.

Đồng thời đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách, chế độ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để xử lý; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo của Bộ, Ban, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 8/9/2025 để Bộ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, tại Nghị quyết 268/NQ-CP của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ thống nhất đánh giá, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ sau sắp xếp được triển khai kịp thời, minh bạch.

Tính đến ngày 19/8/2025, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc; tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người; trong đó 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định.

Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận, ổn định trong đội ngũ.

Nghị định 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được ban hành ngày 31/12/2024. Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178 của Chính phủ được ban hành ngày 15/3/2025.

Theo Bộ Nội vụ, việc thực hiện 2 Nghị định này trong thời gian qua nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần thực hiện mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giữ và trọng dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội.