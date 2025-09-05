Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

Nhật Dương

05/09/2025, 11:45

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,..

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương đề nghị tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm phục vụ công tác đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi ý kiến với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các Bộ, Ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) trước ngày 31/8/2025.

Để có cơ sở báo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đến hết ngày 30/8/2025.

Đồng thời đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách, chế độ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để xử lý; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo của Bộ, Ban, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 8/9/2025 để Bộ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, tại Nghị quyết 268/NQ-CP của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ thống nhất đánh giá, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ sau sắp xếp được triển khai kịp thời, minh bạch.

Tính đến ngày 19/8/2025, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc; tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người; trong đó 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định.

Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận, ổn định trong đội ngũ.

Nghị định 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được ban hành ngày 31/12/2024. Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178 của Chính phủ được ban hành ngày 15/3/2025.

Theo Bộ Nội vụ, việc thực hiện 2 Nghị định này trong thời gian qua nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần thực hiện mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giữ và trọng dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội.

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

14:55, 07/08/2025

Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

Công chức nghỉ việc sau 1/9 sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

17:22, 13/08/2025

Công chức nghỉ việc sau 1/9 sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Từ khóa:

công chức dân sinh Nghị định 178 nghỉ việc sắp xếp bộ máy Vneconomy

Đọc thêm

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Từ năm 2026, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với những trường hợp vượt ngưỡng, phương pháp tính thuế chuyển sang tính thuế suất 17% trên thu nhập ròng. Quy định trên nhằm kích thích người có thu nhập cao tiếp tục cống hiến...

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc

Tuyến chính của đường sắt đô thị (metro) số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc)...

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

Việc này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội trong cách hiểu và áp dụng quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt

Mỗi ngày cả nước phát sinh gần 70 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt

Lượng chất thải tại Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn/ngày, trong khi đó, lượng chất thải tại TP.HCM phát sinh gần gấp đôi Hà Nội, khoảng 14.000 tấn/ngày. Tổng lượng chất thải của 2 thành phố chiếm khoảng 23% lượng rác thải của cả nước...

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) vừa có đề xuất nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các giờ cao điểm...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

Bất động sản

2

TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại

Tài chính

3

Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Doanh nghiệp

4

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc

Đầu tư

5

Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới

Tiêu & Dùng

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: