Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Đỗ Mến

31/03/2026, 09:50

Nghị quyết quy định đối tượng được công nhận luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật...

Đội ngũ luật sư tham gia tố tụng hình sự.
Đội ngũ luật sư tham gia tố tụng hình sự.

Bộ Tư pháp vừa đề xuất thí điểm chế định luật sư công áp dụng tại 8 Bộ (Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường) và Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh).

Theo dự thảo tờ trình, các Bộ được đưa vào để thực hiện thí điểm là các Bộ quản lý nhiều lĩnh vực phức tạp, thường phát sinh khiếu nại, tranh chấp quốc tế hoặc phải tham gia ý kiến pháp lý cho cơ quan nhà nước.

Còn Ủy ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố trên là địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, phát sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện hành chính, tranh chấp đầu tư và thời gian qua đã ban hành chính sách để thu hút luật sư tham gia vào việc công.

Để bảo đảm chất lượng của đội ngũ luật sư công và không làm phát sinh biên chế, Nghị quyết quy định đối tượng được công nhận luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính.

Ngoài ra, còn yêu cầu các điều kiện khác là: có trình độ cử nhân luật trở lên; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc pháp lý phức tạp; đã qua khóa đào tạo nghề theo quy định.

Dự thảo cũng quy định các luật sư, luật gia, nhà khoa học đang làm việc tại khu vực tư nhân khi đáp ứng tiêu chuẩn luật sư công thì được tuyển dụng để trở thành luật sư công. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Về chế độ, chính sách, Bộ Tư pháp cho rằng công việc của luật sư công đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, cần phải có chính sách để thu hút người giỏi tham gia.

Do vậy, dự thảo Nghị quyết quy định luật sư công được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% theo hệ số lương hiện hưởng.

Trường hợp luật sư có trên 10 năm kinh nghiệm được tuyển dụng làm luật sư công được hưởng lương và hỗ trợ hàng tháng bằng 100% theo hệ số lương bậc 1 của chuyên viên cao cấp hoặc tương đương theo vị trí việc làm, tương tự như đối với công chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Trường hợp luật sư công được hưởng hỗ trợ hàng tháng từ nhiều mục khác nhau đối với cùng một chế độ, chính sách trong cùng một hưởng chế độ, chính sách cao nhất.

Về mô hình tổ chức, Nghị quyết được xây dựng theo hướng không hình thành cơ quan, tổ chức độc lập về luật sư công. Để giúp Chính phủ thống nhất quản lý luật sư công và hoạt động của luật sư công, Nghị quyết quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý luật sư công.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028 (thí điểm trong 2 năm).

Hoàn thiện chế định thừa phát lại

Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chí để đánh giá, chấm điểm KPI về xây dựng pháp luật

Thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Thừa nhận các sai phạm, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 8%, tương ứng tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến các dự án tiền ảo, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, dựng lên những mô hình đầu tư tinh vi với vỏ bọc hào nhoáng nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhà đầu tư...

Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.

Ngày 19/03/2026, tỉnh Quảng Trị khởi công đồng loạt 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tổng mức đầu tư cho các dự án lên tới 2.339,43 tỷ đồng. Các dự án này không chỉ nâng cấp hạ tầng giáo dục mà còn là bước đi chiến lược nhằm tăng cường vốn nhân khẩu học tại các xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế biên mậu và logistics vùng Đakrông.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

