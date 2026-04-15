Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

Đỗ Như

15/04/2026, 15:10

Góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm luật sư công, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về nguồn nhân lực. Quy định lấy nguồn từ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vướng Luật Luật sư, trong khi thời gian đào tạo, tập sự tối thiểu 24 tháng gần như “khóa chặt” khả năng bổ sung nhân sự trong giai đoạn thí điểm 2 năm...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Trong phiên họp sáng 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, việc ban hành Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Trên cơ sở kết quả thí điểm có thể thực hiện chính thức chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong doanh nghiệp Nhà nước; đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Dự thảo Nghị quyết gồm 18 điều, quy định về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công, gồm tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của luật sư công và quản lý nhà nước đối với luật sư công. Thời gian thực hiện thí điểm chế định luật sư công là 02 năm, từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Góp ý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về nguồn luật sư công. Dự thảo Nghị quyết quy định nguồn của luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Luật sư thì người đang là cán bộ công chức viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thực tế số lượng cán bộ, công chức và sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân đã tham dự khóa đào tạo nghề luật sư và tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư rất ít.

Trong khi đó, theo quy định của Luật Luật sư thì phải mất tối thiểu là 24 tháng kể từ khi tham dự khóa đào tạo nghề luật sư đến khi hoàn thành tập sự hành nghề luật sư. Thời gian này đúng bằng thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm. Điều này dẫn tới nguồn luật sư công từ các đối tượng đó khó đảm bảo tính khả thi.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định đặc thù đối với các đối tượng này để đảm bảo tính hiệu quả khả thi của việc thí điểm. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cũng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của luật sư công để đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho rằng quy định nguồn của luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư trong dự thảo Nghị quyết cần được sửa đổi để đảm bảo tính khả thi, có thể tính đến phương án tổ chức thi kiểm tra kiến thức, cấp chứng chỉ.

Từ những khó khăn trong vấn đề nguồn luật sư công, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng nên kéo dài cái thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết và cân nhắc thêm về nguồn đầu vào luật sư công, có thể mở rộng sang đội ngũ chuyên gia, giảng viên, trọng tài…; thiết kế quy định theo hướng thuận lợi và khả thi để thu hút đội ngũ những người có trình độ chuyên môn tham gia luật sư công.

Việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bắc Ninh và doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết cũng được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

cải cách tư pháp luật sư công Thí điểm chế định luật sư công Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng mức này, dự kiến thực hiện từ 1/7, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước khi hết hạn để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ...

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

Trước tình trạng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm sử dụng hiệu quả quỹ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đây là yêu cầu cấp thiết khi năm 2025, thành phố đã vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 900 tỷ đồng...

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Doanh nghiệp đánh giá cao quy định giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khi sử dụng lao động là người khuyết tật, bởi giúp giảm chi phí ban đầu và tạo động lực để tuyển dụng nhóm này. Song, còn băn khoăn về thời hỗ trợ 12 tháng là tương đối ngắn...

TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành một thách thức lớn đối với ngành y tế toàn cầu, Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh hợp tác cùng Long Châu và Sandoz nâng cao nhận thức, thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất
