Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

Góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm luật sư công, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về nguồn nhân lực. Quy định lấy nguồn từ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vướng Luật Luật sư, trong khi thời gian đào tạo, tập sự tối thiểu 24 tháng gần như “khóa chặt” khả năng bổ sung nhân sự trong giai đoạn thí điểm 2 năm...

Trong phiên họp sáng 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, việc ban hành Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Trên cơ sở kết quả thí điểm có thể thực hiện chính thức chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong doanh nghiệp Nhà nước; đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Dự thảo Nghị quyết gồm 18 điều, quy định về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công, gồm tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của luật sư công và quản lý nhà nước đối với luật sư công. Thời gian thực hiện thí điểm chế định luật sư công là 02 năm, từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Góp ý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về nguồn luật sư công. Dự thảo Nghị quyết quy định nguồn của luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Luật sư thì người đang là cán bộ công chức viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thực tế số lượng cán bộ, công chức và sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân đã tham dự khóa đào tạo nghề luật sư và tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư rất ít.

Trong khi đó, theo quy định của Luật Luật sư thì phải mất tối thiểu là 24 tháng kể từ khi tham dự khóa đào tạo nghề luật sư đến khi hoàn thành tập sự hành nghề luật sư. Thời gian này đúng bằng thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm. Điều này dẫn tới nguồn luật sư công từ các đối tượng đó khó đảm bảo tính khả thi.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định đặc thù đối với các đối tượng này để đảm bảo tính hiệu quả khả thi của việc thí điểm. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cũng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của luật sư công để đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho rằng quy định nguồn của luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư trong dự thảo Nghị quyết cần được sửa đổi để đảm bảo tính khả thi, có thể tính đến phương án tổ chức thi kiểm tra kiến thức, cấp chứng chỉ.

Từ những khó khăn trong vấn đề nguồn luật sư công, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng nên kéo dài cái thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết và cân nhắc thêm về nguồn đầu vào luật sư công, có thể mở rộng sang đội ngũ chuyên gia, giảng viên, trọng tài…; thiết kế quy định theo hướng thuận lợi và khả thi để thu hút đội ngũ những người có trình độ chuyên môn tham gia luật sư công.