Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công
Đỗ Như
15/04/2026, 15:10
Góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm luật sư công, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về nguồn nhân lực. Quy định lấy nguồn từ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vướng Luật Luật sư, trong khi thời gian đào tạo, tập sự tối thiểu 24 tháng gần như “khóa chặt” khả năng bổ sung nhân sự trong giai đoạn thí điểm 2 năm...
Trong phiên họp sáng 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, việc ban hành
Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.
Trên cơ sở kết quả thí điểm có thể thực hiện chính thức chế định luật sư công nhằm nâng cao hiệu quả
trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Nhà nước, cơ quan, tổ
chức thuộc hệ thống chính trị, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong
doanh nghiệp Nhà nước; đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cuộc cách mạng về
sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Dự thảo Nghị quyết gồm 18 điều, quy định về việc thực hiện
thí điểm chế định luật sư công, gồm tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ của
luật sư công và quản lý nhà nước đối với luật sư công. Thời gian thực hiện thí điểm chế định luật sư công là 02
năm, từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.
Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan
Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành
Nghị quyết.
Góp ý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát
Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về nguồn luật sư công. Dự thảo Nghị quyết quy định
nguồn của luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân
dân, sĩ quan công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư theo
quy định của Luật Luật sư.
Tuy nhiên, theo quy định của Luật Luật sư thì người đang là
cán bộ công chức viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc
phòng trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan, công
nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân không được cấp chứng chỉ hành
nghề luật sư.
Thực tế số lượng cán bộ, công chức và sĩ quan quân đội nhân
dân, sĩ quan Công an nhân dân đã tham dự khóa đào tạo nghề luật sư và tập sự tại
tổ chức hành nghề luật sư rất ít.
Trong khi đó, theo quy định của Luật Luật sư
thì phải mất tối thiểu là 24 tháng kể từ khi tham dự khóa đào tạo nghề luật sư
đến khi hoàn thành tập sự hành nghề luật sư. Thời gian này đúng bằng thời gian
thực hiện thí điểm là 2 năm. Điều này dẫn tới nguồn luật sư công từ các đối tượng
đó khó đảm bảo tính khả thi.
Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị cơ
quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định đặc thù đối với các
đối tượng này để đảm bảo tính hiệu quả khả thi của việc thí điểm. Chủ nhiệm Ủy
ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cũng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng
các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của luật sư công để đảm bảo phù hợp và hiệu
quả.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới
cho rằng quy định nguồn của luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ
quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân đã qua thời gian tập sự hành
nghề luật sư trong dự thảo Nghị quyết cần được sửa đổi để đảm bảo tính khả thi,
có thể tính đến phương án tổ chức thi kiểm tra kiến thức, cấp chứng chỉ.
Từ những khó khăn trong vấn đề nguồn luật sư công, Chủ
tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng nên kéo dài cái thời
gian thí điểm thực hiện Nghị quyết và cân nhắc thêm về nguồn đầu vào luật sư
công, có thể mở rộng sang đội ngũ chuyên gia, giảng viên, trọng tài…; thiết kế
quy định theo hướng thuận lợi và khả thi để thu hút đội ngũ những người có
trình độ chuyên môn tham gia luật sư công.
Việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bắc Ninh và doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết cũng được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
