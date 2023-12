Bảo hiểm VietinBank - VBI: hành trình xây dựng thương hiệu vì cộng đồng

Tinh thần vì cộng đồng qua các hoạt động trách nhiệm xã hội

Nhiều năm nay, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã chủ động thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động xoá đói, giảm nghèo, ủng hộ đồ dùng thiết thực và xây trường cho trẻ em vùng cao. Nhờ đó, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã và đang để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng thông qua những chương trình tài trợ, từ thiện mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc.

“Phát triển bền vững, chia sẻ giá trị với cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bảo hiểm VietinBank - VBI. Chúng tôi luôn nỗ lực nhằm thắp lửa hy vọng, viết tiếp ước mơ đến trường của các học sinh khó khăn bởi chúng tôi hiểu không có cách nào để thoát nghèo nhanh nhất ngoài việc phải có kiến thức” - chia sẻ từ bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm VietinBank - VBI.

“Quả ngọt” của nỗ lực cập nhật xu hướng công nghệ vì cộng đồng

Bảo hiểm VietinBank - VBI nỗ lực không ngừng trong hành trình chuyển đổi số và kiên định với định hướng trở thành Công ty tiên phong về công nghệ, ứng dụng công nghệ số vào nâng cao chất lượng sản phẩm, siêu thị hóa sản phẩm bảo hiểm, và rút ngắn thời gian chi trả bồi thường. Sự cố gắng đồng sức, đồng lòng của tập thể đã gặt hái “quả ngọt” xứng đáng khi Bảo hiểm VietinBank là Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ duy nhất được vinh danh trong hạng mục giải thưởng “Công ty có ứng dụng Công nghệ Thông tin - Chuyển đổi số tiêu biểu” năm 2023. Giải thưởng trên được đánh giá qua nhiều tiêu chí: Chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng công nghệ số trong việc chi trả bồi thường, mô hình quản trị nguồn nhân lực và chiến lược phát triển kinh doanh, sản phẩm và môi trường, giải pháp và kế hoạch phát triển sản phẩm.

VBI nhận giải thưởng Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số tiêu biểu” năm 2023.

Kiên định với mục tiêu vì cộng đồng bằng các sản phẩm mang giá trị bảo vệ toàn diện

Luôn mong muốn mọi khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận bảo hiểm một cách nhanh chóng với chi phí tối ưu nhất, Bảo hiểm VietinBank - VBI đẩy mạnh nghiên cứu và ra mắt thị trường các gói bảo hiểm tiện lợi, thiết thực trong thời đại số hiện nay. Có thể kể đến các sản phẩm micro như Bảo hiểm Cyber Risk mức chi phí chỉ 2.000 VND/tháng, bảo vệ khách hàng 3 lớp, xua tan nỗi lo về các rủi ro giao dịch chuyển khoản trên không gian mạng; Bảo hiểm “Bảo vệ ngôi nhà và bạn”, “Bảo hiểm cho bạn” là giải pháp mới bảo vệ cho khách hàng chi trả hoá đơn điện, nước, điện thoại di động trả sau và tổ ấm với chi phí cộng đồng chỉ 3.000 VND/hoá đơn thanh toán.

Vươn tầm bảo vệ, an tâm sống khỏe cùng Bảo hiểm sức khỏe VBICare.

Trong danh mục các sản phẩm đa dạng của VBI, Bảo hiểm sức khỏe VBICare là sản phẩm trọng điểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, bao gồm cả người lớn tuổi, trẻ nhỏ, và phụ nữ mang thai với mức chi phí tốt nhất thị trường chỉ từ 1.000 VND/ngày cùng giá trị bảo vệ lên tới 2 tỷ đồng. Bảo hiểm Sức khỏe VBICare được các khách hàng ưa chuộng bởi các quyền lợi vượt trội: Điều trị nội trú và phẫu thuật do bệnh, điều trị ngoại trú, thai sản, nha khoa, trợ cấp nằm viện, bảo hiểm sinh mạng, do tai nạn hoặc do bệnh, dịch vụ xe cứu thương cùng hệ thống mạng lưới bệnh viện bảo lãnh rộng khắp toàn quốc, bao gồm các bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và bệnh viện quốc tế hàng đầu như: Vinmec, Việt Pháp, FV, AIH, Hồng Ngọc, Thu Cúc, Việt Đức, Xanh Pôn,… Khách hàng sẽ được VBI thanh toán lên tới 100% chi phí khám chữa thuộc phạm vi bảo hiểm cho cơ sở y tế, từ đó, an tâm thăm khám, trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng.

Đặc biệt, từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2023, nhằm tiếp tục hành trình theo đuổi sứ mệnh vì cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Bảo hiểm VietinBank - VBI tổ chức chương trình khuyến mãi “Vươn tầm bảo vệ - Khơi nguồn ước mơ”. Thông qua chương trình này, VBI dành tặng ưu đãi chưa từng có, lên tới 15% phí bảo hiểm cho các khách hàng tham gia Bảo hiểm Sức khoẻ - VBICare, theo đó, với mỗi giấy chứng nhận bảo hiểm, khách hàng sẽ góp 100.000 VND vào quỹ từ thiện y tế, giáo dục để cùng VBI thực hiện các dự án thiện nguyện.

