Còn lỗ lũy kế, cổ phiếu TMT vẫn bị giữ nguyên diện cảnh báo

Theo đó, HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc HOSE đối với cổ phiếu TMT.

Nguyên nân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2025 là -215,03 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa dáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, TMT ghi nhận doanh thu thuần giảm 7,3% còn 1.235,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng gần 281% từ âm gần 99 tỷ thành lãi hơn 55,79 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu thuần so với cùng kỳ năm 2024 do công ty thiếu hụt các sản phẩm xe tải nặng trên 10 tấn (do tiến độ giao hàng của Nhà cung cấp bị điều chỉnh dẫn đến công tác đăng kiểm không đáp ứng kế hoạch bán hàng quý 2). TMT cũng cho biết điểm tích cực là doanh số xe tải nhẹ dưới 10 tấn đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thực hiện 8 mục tiêu của Hội đồng quản trị trong đó việc tái cấu trúc sản phẩm và nhà cung cấp

Sản lượng bán hàng quý 2/2025 tất cả là các dòng xe Euro 5 có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phối bộ kỹ thuận phù hợp và giá thành cạnh tranh; Giá vốn hàng bán giảm 214 tỷ tương đương mức giảm 16,3% phù hợp với mức giảm doanh thu. Ngoài ra, Công ty đã triển khai các biện pháp kiểm soát tốt chi phí sản xuất, lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động

Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 01 tỷ tương đương 53,4% chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng và phát sinh một số khoản thu tài chính khác; chi phí tài chính giảm 27,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 53,4% chủ yếu do công ty đã quyết sách rất mạnh mẽ để giải phóng toàn bộ hàng tồn kho tất toán nợ trước hạn các khoản nợ vay ngân hàng.

Cũng theo TMT, trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương 54,9 tỷ dồng, góp phần giảm mức lỗ lũy kế xuống còn 215,03 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 20% so với thời điểm cuối năm 2024. Công ty cho biết đây là kết quả bước đầu tích cực từ quá trình tái cấu trúc toàn diện dược thực hiện trong năm 2024.

Trong thời gian tới, TMT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số bán hàng, tối ưu cơ cấu sản phẩm; tăng cường quản lý hàng tồn kho theo mô hình Min-Max linh hoạt, đảm bảo luân chuyển vốn hiệu quả; Tiếp tục rà soát khâu sản xuất để tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và phấn đấu đạt kế hoạch năm 2025 từng bước đưa công ty ra khỏi tình trạng lỗ lũy kế, ổn định và phát triển bền vững.

Dù còn lỗ lũy kế nhưng trước đó, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần mới là CTCP đầu tư và kinh doanh trạm sạc xe điện TMT.

Công ty có vốn điều lệ mới là 100 tỷ, tỷ lệ góp vốn của TMT là 98%, tương ứng giá trị góp vốn 98 tỷ. Thời điểm hoàn tất góp vốn là tháng 8/2025. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh trạm sạc xe điện.

Sau khi hoàn thiện góp vốn, TMT sẽ là Công ty Mẹ và nắm quyền kiểm soát đối với công ty mới thành lập. Người đại diện pháp luật của công ty mới thành lập là ông Bùi Văn Hữu (1960).