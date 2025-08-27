Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính
Nguyễn Thuấn
27/08/2025, 14:45
Sáng 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ dân phố, các chợ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.
NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÒNG TRÁNH RỦI
RO
Hội nghị có sự tham gia của lãnh
đạo, chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, Chi cục Quản lý thị trường, báo cáo
viên đến từ Công an tỉnh và Sở Công Thương. Đây là hoạt động nhằm cung cấp
thông tin, hướng dẫn nhân dân cách phân biệt giữa kinh doanh đa cấp hợp pháp và
các hình thức đa cấp trá hình, đồng thời cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày
càng tinh vi.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng
Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, khẳng định: Bán hàng đa cấp là
một hình thức kinh doanh hợp pháp, đã được pháp luật Việt Nam điều chỉnh từ năm
2004 và có hành lang pháp lý cụ thể. Mục tiêu của phương thức này là đưa sản phẩm
từ nhà sản xuất trực tiếp đến tay người tiêu dùng, qua đó đáp ứng nhu cầu thị
trường mà không phụ thuộc vào quảng cáo hay hệ thống phân phối truyền thống.
Theo ông Ảnh, từ khi Nghị định
40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa
cấp và các văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, các doanh nghiệp đa cấp chân
chính đã nâng cao ý thức tuân thủ, minh bạch hơn trong hoạt động. “Nhờ sự quyết
liệt trong quản lý, kiểm tra của Bộ Công Thương và các địa phương, hoạt động
bán hàng đa cấp đang dần đi vào ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người
tiêu dùng, doanh nghiệp cũng như nguồn thu thuế của địa phương,” ông Ảnh nhấn mạnh.
Tuy nhiên, vị Phó Giám đốc cũng cảnh
báo: Thời gian qua, tại một số địa bàn trong tỉnh vẫn xuất hiện tình trạng bán
hàng đa cấp bất chính, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau. Thủ đoạn chủ yếu
là hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, buộc người tham gia phải mua sản phẩm với số tiền
lớn hoặc dụ dỗ lôi kéo thêm người khác để được hưởng hoa hồng. “Đây là những
chiêu trò đánh vào tâm lý ham lợi và sự thiếu hiểu biết, gây ra nhiều hệ lụy,
thậm chí khiến người dân rơi vào cảnh nợ nần, mất tài sản,” ông Ảnh nói.
CHUNG TAY BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Trong khuôn khổ hội nghị, các báo
cáo viên đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực, giúp người dân dễ dàng nhận diện
hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính.
Ông Đỗ Gia Vinh, Phó Trưởng phòng
Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thanh Hóa, đã trình bày khái quát các quy định
pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp hiện nay. Ông nhấn mạnh, một doanh
nghiệp đa cấp hợp pháp phải được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động và chịu sự giám sát chặt chẽ. Nếu không có chứng nhận hoặc tổ chức hoạt động
không đúng quy định thì đều bị coi là vi phạm.
Đại diện Công an tỉnh, ông Lê Ngọc
Thạch, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, đã phân tích cụ thể những thủ đoạn mà các
đối tượng thường dùng để lôi kéo người dân. Trong đó phổ biến nhất là chiêu
“kinh doanh với vốn ít nhưng lợi nhuận cao”, đánh trúng tâm lý muốn làm giàu
nhanh. Bên cạnh đó, nhiều nhóm còn sử dụng hình thức họp kín, huấn luyện tinh
thần, đánh lạc hướng để người tham gia tin rằng đây là cơ hội đổi đời. Ông Thạch
khuyến cáo người dân phải thật cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất cứ
hoạt động kinh doanh nào liên quan đến đa cấp.
Còn bà Đỗ Thị Huyền, Phó Trưởng
phòng Nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, đã nêu rõ các hành vi bị
cấm trong hoạt động kinh doanh đa cấp như: ép buộc người khác tham gia, yêu cầu
đặt cọc hoặc mua hàng hóa để được vào mạng lưới, hứa hẹn lợi nhuận không có thật.
Bà cũng thông tin về các chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm,
trong đó có những mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự
nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điểm nhấn của hội nghị là thông
điệp kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc ngăn chặn và loại bỏ các
hình thức đa cấp bất chính. Ông Phùng Đình Ảnh nhấn mạnh: “Sau hội nghị, mỗi
người dân hãy là một tuyên truyền viên, chia sẻ thông tin đúng đắn, cảnh báo
cho người thân và cộng đồng. Đây là cách thiết thực để tự bảo vệ bản thân và
góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.”
Nhiều đại biểu tham dự cũng cho rằng
những kiến thức được cung cấp tại hội nghị rất hữu ích, giúp họ có thêm kỹ năng
để phân biệt đa cấp chân chính với đa cấp lừa đảo. Một tiểu thương tại chợ Đầu
Mối Đông Hương cho biết: “Trước đây chúng tôi hay nghe nói về đa cấp nhưng
không hiểu rõ. Qua hội nghị, chúng tôi biết được những dấu hiệu cần cảnh giác,
từ đó có thể bảo vệ chính mình và khuyên người khác không bị sa bẫy.”
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
14:53, 26/08/2025
Giovanni Group: Làm chủ chuỗi giá trị và khẳng định thương hiệu thời trang Việt đẳng cấp quốc tế
Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính
Sáng 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ dân phố, các chợ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…
Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…
Hè 2025: mùa của những Micro-trend
Mùa hè này, mọi người tiêu dùng có vẻ như đều bị bội thực bởi những “micro-trend” - xu hướng xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất nhanh chóng…
Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, những đầu sách mắt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc còn lan tỏa giá trị lịch sử qua công nghệ số, tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: