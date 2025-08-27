Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính

Nguyễn Thuấn

27/08/2025, 14:45

Sáng 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ dân phố, các chợ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÒNG TRÁNH RỦI RO

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, Chi cục Quản lý thị trường, báo cáo viên đến từ Công an tỉnh và Sở Công Thương. Đây là hoạt động nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn nhân dân cách phân biệt giữa kinh doanh đa cấp hợp pháp và các hình thức đa cấp trá hình, đồng thời cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, khẳng định: Bán hàng đa cấp là một hình thức kinh doanh hợp pháp, đã được pháp luật Việt Nam điều chỉnh từ năm 2004 và có hành lang pháp lý cụ thể. Mục tiêu của phương thức này là đưa sản phẩm từ nhà sản xuất trực tiếp đến tay người tiêu dùng, qua đó đáp ứng nhu cầu thị trường mà không phụ thuộc vào quảng cáo hay hệ thống phân phối truyền thống.

Theo ông Ảnh, từ khi Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, các doanh nghiệp đa cấp chân chính đã nâng cao ý thức tuân thủ, minh bạch hơn trong hoạt động. “Nhờ sự quyết liệt trong quản lý, kiểm tra của Bộ Công Thương và các địa phương, hoạt động bán hàng đa cấp đang dần đi vào ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, doanh nghiệp cũng như nguồn thu thuế của địa phương,” ông Ảnh nhấn mạnh.

Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị
Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, vị Phó Giám đốc cũng cảnh báo: Thời gian qua, tại một số địa bàn trong tỉnh vẫn xuất hiện tình trạng bán hàng đa cấp bất chính, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau. Thủ đoạn chủ yếu là hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, buộc người tham gia phải mua sản phẩm với số tiền lớn hoặc dụ dỗ lôi kéo thêm người khác để được hưởng hoa hồng. “Đây là những chiêu trò đánh vào tâm lý ham lợi và sự thiếu hiểu biết, gây ra nhiều hệ lụy, thậm chí khiến người dân rơi vào cảnh nợ nần, mất tài sản,” ông Ảnh nói.

CHUNG TAY BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong khuôn khổ hội nghị, các báo cáo viên đã chia sẻ nhiều nội dung thiết thực, giúp người dân dễ dàng nhận diện hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính.

Ông Đỗ Gia Vinh, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thanh Hóa, đã trình bày khái quát các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp hiện nay. Ông nhấn mạnh, một doanh nghiệp đa cấp hợp pháp phải được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và chịu sự giám sát chặt chẽ. Nếu không có chứng nhận hoặc tổ chức hoạt động không đúng quy định thì đều bị coi là vi phạm.

Báo cáo viên Phạm Ngọc Thạch cảnh báo một số loại hình đa cấp biến tướng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Báo cáo viên Phạm Ngọc Thạch cảnh báo một số loại hình đa cấp biến tướng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Công an tỉnh, ông Lê Ngọc Thạch, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, đã phân tích cụ thể những thủ đoạn mà các đối tượng thường dùng để lôi kéo người dân. Trong đó phổ biến nhất là chiêu “kinh doanh với vốn ít nhưng lợi nhuận cao”, đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh. Bên cạnh đó, nhiều nhóm còn sử dụng hình thức họp kín, huấn luyện tinh thần, đánh lạc hướng để người tham gia tin rằng đây là cơ hội đổi đời. Ông Thạch khuyến cáo người dân phải thật cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến đa cấp.

Người dân nghiên cứu tài liệu liên quan đến bán hàng đa cấp do Sở Công Thương Thanh Hóa cung cấp
Người dân nghiên cứu tài liệu liên quan đến bán hàng đa cấp do Sở Công Thương Thanh Hóa cung cấp

Còn bà Đỗ Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, đã nêu rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh đa cấp như: ép buộc người khác tham gia, yêu cầu đặt cọc hoặc mua hàng hóa để được vào mạng lưới, hứa hẹn lợi nhuận không có thật. Bà cũng thông tin về các chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm, trong đó có những mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm nhấn của hội nghị là thông điệp kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc ngăn chặn và loại bỏ các hình thức đa cấp bất chính. Ông Phùng Đình Ảnh nhấn mạnh: “Sau hội nghị, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên, chia sẻ thông tin đúng đắn, cảnh báo cho người thân và cộng đồng. Đây là cách thiết thực để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.”

Nhiều đại biểu tham dự cũng cho rằng những kiến thức được cung cấp tại hội nghị rất hữu ích, giúp họ có thêm kỹ năng để phân biệt đa cấp chân chính với đa cấp lừa đảo. Một tiểu thương tại chợ Đầu Mối Đông Hương cho biết: “Trước đây chúng tôi hay nghe nói về đa cấp nhưng không hiểu rõ. Qua hội nghị, chúng tôi biết được những dấu hiệu cần cảnh giác, từ đó có thể bảo vệ chính mình và khuyên người khác không bị sa bẫy.”

Từ khóa:

bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo đa cấp Hội nghị kinh doanh hợp pháp lừa đảo quản lý thị trường Thanh Hóa thông tin thủ đoạn

