Bất động sản dọc tuyến TP.Hồ Chí Minh - Tây Ninh: Hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Hoài Niệm
08/10/2025, 07:17
Khi các tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí Minh, đường sắt, đường Vành đai 3, Vành đai 4 hoàn thiện, vùng giáp ranh sẽ không còn đơn thuần là vùng ven mà hình thành không gian đô thị mở rộng, vùng đô thị lan toả. Các dự án bất động sản không chỉ “đứng yên” nơi tuyến chính, mà sẽ trải rộng theo chiều ngang theo các tuyến nhánh và chiều sâu vào trong vùng.
Sau sáp nhập, nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM (gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với Tây Ninh (gồm Long An cũ) đang được đẩy nhanh tiến độ hoặc chuẩn bị khởi công, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường bất động sản khu vực cửa ngõ phía tây bắc.
Đây không chỉ là câu chuyện giao thông, các dự án đầu tư hàng ngàn tỷ đồng nói trên đang định hình lại bản đồ đô thị và công nghiệp liên vùng.
TP.Hồ Chí Minh và Tây Ninh hiện có tới 37 điểm kết nối giao thông đường bộ, gồm 21 điểm hiện hữu, 9 tuyến đang triển khai và 5 tuyến quy hoạch mới. Các dự án trọng điểm như cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, mở rộng quốc lộ 22, đường tỉnh 830C, hay các trục Vành đai 3, Vành đai 4 đều được hai địa phương thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.
Mục tiêu là hình thành mạng lưới hạ tầng khép kín, giảm tải cho quốc lộ 22; đồng thời, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.Hồ Chí Minh đến khu vực biên giới Tây Ninh xuống chỉ còn hơn một giờ.
Cùng với đó, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (dài hơn 72 km, đi qua Bình Phước - Bình Dương - Tây Ninh - Long An cũ) có tổng vốn đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào cuối năm 2025. Đến nay, nhiều hạng mục đã đạt trên 80% khối lượng, riêng đoạn qua Tây Ninh (gồm cả Long An cũ) đạt khoảng 65 - 81%, được kỳ vọng thông xe kỹ thuật trong năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ trở thành trục xương sống kết nối các khu công nghiệp và đô thị phía tây với khu vực TP.Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho quốc lộ 22.
Một hướng kết nối mới cũng đang được kiến nghị bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia là tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài. Tuyến có chiều dài khoảng 57 km, chạy song song hành lang công nghiệp - dịch vụ Bình Dương - Tây Ninh, kết nối khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với các trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ; được kỳ vọng không chỉ phục vụ vận tải hàng hóa mà còn là hành lang phát triển đô thị - công nghiệp, tạo động lực cho các dự án bất động sản dọc hành lang sắt và quanh các ga trung chuyển.
Khi hoàn thiện, đây sẽ là một trong những tuyến vận tải liên vùng quan trọng nhất phía Tây Nam Bộ, giúp giảm chi phí logistics và rút ngắn hành trình từ các khu công nghiệp Tây Ninh về TP.Hồ Chí Minh.
Tỉnh Tây Ninh đang xúc tiến dự án Trung tâm logistics - cảng ICD - cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng (nay là xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh). Dự án có quy mô 259 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.626 tỷ đồng, được đề xuất chuyển sang hình thức đầu tư công, sau khi liên danh nhà đầu tư tư nhân trước đây không đáp ứng tiến độ.
Nếu được phê duyệt trong giai đoạn 2026 - 2030, đây sẽ là hạ tầng logistics quy mô lớn nhất tỉnh, đóng vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa Tây Ninh - TP Hồ Chí Minh và tạo nền tảng cho phát triển các dự án đô thị, khu công nghiệp và bất động sản dịch vụ xung quanh.
Sự xuất hiện đồng loạt của các tuyến đường, dự án logistics và tuyến đường sắt mới đã và đang biến vùng ven Tây Ninh - TP.Hồ Chí Minh thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư bất động sản.
Nếu trước đây, khu vực này chủ yếu tập trung công nghiệp, nhà xưởng và kho bãi, thì nay, xu hướng đã dịch chuyển mạnh sang phát triển đô thị vệ tinh và khu dân cư liền kề trục giao thông.
Khu vực này đã và đang thu hút hàng loạt doanh nghiệp như Vingroup, Ecopark, Nam Long, cùng với các nhà đầu tư địa phương như Sea Holdings, Cát Tường, Trần Anh… Loạt dự án bất động sản quy mô lớn đang đón đầu làn sóng hạ tầng.
Dọc tuyến tỉnh lộ 830C, nơi vừa được khởi công nâng cấp và mở rộng gần 9 km, vốn đầu tư hơn 1.850 tỷ đồng, dự án Eco Retreat của Ecopark (quy mô khoảng 220 ha, tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng) đã khởi động, trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu mới ở cửa ngõ Tây Ninh. Vị trí dự án nằm ngay điểm giao với trục vành đai 3 TP.HCM, tạo lợi thế lớn về giao thương và di chuyển.
Một số dự án khác có thể kể đến là: Vinhomes Green City của Vingroup tại khu vực Đức Hòa với quy mô gần 200 ha, đã được khởi công cuối tháng 3/2025, có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD; Khu đô thị T&T Millennia đang được T&T Group triển khai với quy mô 267 ha tại xã Cần Giuộc, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Him Lam cũng đang hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án 270 ha tại khu công nghiệp Đức Hòa 3, trong khi Nam Long tiếp tục mở rộng đại đô thị Waterpoint 335 ha với hơn 10.000 sản phẩm...
Theo giới chuyên gia, việc các “ông lớn” xuất hiện sớm cho thấy thị trường đã nhìn thấy chu kỳ phát triển mới của vùng Tây Bắc, tương tự cách mà khu Đông TP.Hồ Chí Minh từng bứt phá nhờ cao tốc Long Thành - Dầu Giây và tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Không chỉ những dự án quy mô lớn, các khu dân cư nhỏ, khu nhà ở thương mại, đất nền ven các tuyến kết nối mới cũng đang được hưởng lợi trực tiếp. Hiện giá đất tại các vị trí nằm dọc quốc lộ 22, khu vực Gò Dầu, Trảng Bàng, Tân Châu đã tăng khoảng 15 - 20% trong một năm qua, nhất là những khu nằm gần các nút giao với tuyến đường Hồ Chí Minh, hay khu vực quy hoạch ga đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài. Dù vậy, mức giá này vẫn được đánh giá là “dễ chịu” hơn nhiều so với các khu vực ven TP.Hồ Chí Minh như Hóc Môn hay Củ Chi, tạo dư địa tăng giá trong trung và dài hạn.
Ngoài yếu tố tăng giá, thị trường khu vực này còn được hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa hạ tầng. Tuyến đường Hồ Chí Minh, khi thông xe, sẽ rút ngắn khoảng cách từ Đức Hòa (Long An cũ) qua Tây Ninh về TP.Hồ Chí Minh xuống dưới 90 phút. Đây là trục được dự báo sẽ hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp liên hoàn, trong đó, bất động sản dân cư, thương mại dịch vụ, logistics “ăn theo” hạ tầng sẽ tăng trưởng mạnh.
Các khu vực như Trảng Bàng, Bến Củi, Gò Dầu được xem là “vùng đệm” lý tưởng để phát triển đô thị vệ tinh, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động công nghiệp đang mở rộng tại Bình Dương, Long An và Tây Ninh.
Giới chuyên gia nhìn nhận chuỗi dự án hạ tầng hàng chục nghìn tỷ đồng dọc hành lang TP.Hồ Chí Minh - Tây Ninh sẽ tạo nền cho một “cực tăng trưởng mới” vùng Đông Nam Bộ trong thập kỷ tới. Câu chuyện hạ tầng không chỉ dừng ở việc rút ngắn khoảng cách mà còn tạo ra không gian đô thị mở rộng, nguồn cầu thực mới và làn sóng đầu tư vệ tinh bao quanh các trục giao thông. Và khi hạ tầng được hoàn thiện, các dự án bất động sản đi trước một bước dọc tuyến sẽ là những “người thắng cuộc” sớm nhất trên hành lang kinh tế đang hình thành này.
Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, với mức đầu tư 980 tỷ đồng.
Nhằm khắc phục những bất cập tồn tại và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, đồng thời, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng nổi bật ở các đô thị trọng điểm. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá ấn tượng trong chu kỳ 2021-2025…
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. Trong đó, các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được đề xuất cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch, để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: