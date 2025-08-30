Apple bị hãng Trung Quốc "vượt mặt" trên thị trường đồng hồ thông minh

Trong quý 2/2025, Huawei đã vượt Apple về số lượng đồng hồ thông minh bán ra, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu thị phần toàn cầu. Thành công của Huawei chủ yếu nhờ vào sức mua từ thị trường Trung Quốc...

Theo báo cáo của Counterpoint Research, nhu cầu tại Trung Quốc tăng mạnh đã góp phần giúp lượng tiêu thụ đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Xiaomi và Imoo đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường.

Thị phần các thị trường tiêu thụ đồng hồ thông minh hàng đầu - Nguồn: Counterpoint Research.

Đây cũng là quý đầu tiên thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu phục hồi sau năm quý liên tiếp sụt giảm kể từ đầu năm 2024.

Bình luận về thị trường, bà Anshika Jain, nhà phân tích cao cấp tại Counterpoint Research, cho biết Huawei đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 52% so với cùng kỳ, cao nhất trong top 10 thương hiệu toàn cầu.

Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, sức mạnh thị trường nội địa và mức giá cạnh tranh từ tầm trung đến cao cấp, Huawei đã lần đầu tiên vượt Apple để dẫn đầu thế giới về lượng xuất xưởng đồng hồ thông minh.

Hơn 3/4 doanh số của hãng tập trung ở Trung Quốc, với phần lớn sản phẩm có giá từ 100 – 400 USD, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Huawei cũng đang từng bước mở rộng sang châu Âu, Trung Đông – châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương nhằm gia tăng tệp khách hàng toàn cầu. Sự bùng nổ của người dùng điện thoại thông minh tại Trung Quốc, cùng chiến lược xây dựng hệ sinh thái thiết bị gắn kết, tiếp tục đóng vai trò then chốt cho đà tăng trưởng này.

Trong khi đó, lượng đồng hồ thông minh xuất xưởng của Apple tiếp tục giảm quý thứ bảy liên tiếp. Dù vậy, Apple vẫn đứng đầu phân khúc đồng hồ thông minh cao cấp, nhờ lợi thế hệ sinh thái iOS và mức độ gắn bó bền vững của người dùng.

Trong nhóm năm thương hiệu lớn nhất, Xiaomi và Imoo tăng trưởng mạnh. Xiaomi dẫn đầu ở phân khúc đồng hồ cơ bản nhờ mức giá hợp lý và độ phủ thị trường rộng, trong khi Imoo tiếp tục chiếm ưu thế ở phân khúc đồng hồ cho trẻ em nhờ tính năng chuyên biệt và thương hiệu quen thuộc với phụ huynh. Ngược lại, Samsung giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc Apple và Samsung cùng chững lại chủ yếu do người tiêu dùng trì hoãn mua sắm, chờ các mẫu sản phẩm mới dự kiến ra mắt vào quý 3/2025.

Thị phần đồng hồ thông minh toàn cầu (theo số lượng bán ra) trong quý 2/2025 - Nguồn: Counterpoint Research.

Theo chuyên gia Balbir Singh, nhờ sức bật của các thương hiệu nội địa và tập khách hàng trung thành, Trung Quốc lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thế giới về lượng đồng hồ thông minh cao cấp xuất xưởng trong quý 2/2025.

Thị trường này hưởng lợi lớn từ sản phẩm đa dạng, giá cả phù hợp, chính sách hỗ trợ có chọn lọc của chính phủ và đặc biệt là khả năng gắn kết sâu với hệ sinh thái ứng dụng trong nước – từ thanh toán, liên lạc đến theo dõi sức khỏe, từ đó giúp đồng hồ thông minh trở thành vật dụng gần như không thể thiếu với nhiều người tiêu dùng.

Bà Anshika Jain, chuyên gia của Counterpoint Research, dự báo thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2025 với mức tăng trưởng khoảng 7%.

Động lực chính đến từ những cải tiến về tính năng của thiết bị, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các cảm biến sức khỏe đời mới với độ chính xác cao hơn. Các hãng cũng đang mở rộng sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp, nhằm thu hút cả người dùng mới lẫn khách hàng muốn nâng cấp.

Các hệ điều hành như HarmonyOS, WearOS và WatchOS sẽ đóng vai trò nền tảng, hỗ trợ việc đa dạng hóa này và mở ra nhiều ứng dụng cá nhân hóa hơn cho người dùng.

Ông David Naranjo, Phó Giám đốc Counterpoint, nhận xét sự suy giảm của Apple và Samsung cho thấy chỉ dựa vào lòng trung thành thương hiệu là chưa đủ. Người dùng hiện nay kỳ vọng nhiều hơn, từ các tính năng sức khỏe đạt chứng nhận y tế, pin lâu hơn cho tới trải nghiệm cá nhân hóa nhờ AI.

Nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn quyết định, nếu Apple Watch và Galaxy Watch thế hệ mới thực sự tạo ra khác biệt, hai “ông lớn” có thể lấy lại đà tăng trưởng.

Nhưng trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc đang đi đầu về quy mô, giá cả và khả năng tích hợp, qua đó nổi lên như đối thủ toàn cầu đáng gờm. Thị trường đồng hồ thông minh đang bước vào một chu kỳ đổi mới mới, nơi sức khỏe và AI sẽ là yếu tố then chốt tạo khác biệt lâu dài.