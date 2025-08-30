Apple bị hãng Trung Quốc "vượt mặt" trên thị trường đồng hồ thông minh
Hạ Chi
30/08/2025, 14:25
Trong quý 2/2025, Huawei đã vượt Apple về số lượng đồng hồ thông minh bán ra, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu thị phần toàn cầu. Thành công của Huawei chủ yếu nhờ vào sức mua từ thị trường Trung Quốc...
Theo báo cáo của Counterpoint Research, nhu cầu tại Trung Quốc tăng mạnh đã góp phần giúp lượng tiêu thụ đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Xiaomi và Imoo đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường.
Đây cũng là quý đầu tiên thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu phục hồi sau năm quý liên tiếp sụt giảm kể từ đầu năm 2024.
Bình luận về thị trường, bà Anshika Jain, nhà phân tích cao cấp tại Counterpoint Research, cho biết Huawei đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 52% so với cùng kỳ, cao nhất trong top 10 thương hiệu toàn cầu.
Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, sức mạnh thị trường nội địa và mức giá cạnh tranh từ tầm trung đến cao cấp, Huawei đã lần đầu tiên vượt Apple để dẫn đầu thế giới về lượng xuất xưởng đồng hồ thông minh.
Hơn 3/4 doanh số của hãng tập trung ở Trung Quốc, với phần lớn sản phẩm có giá từ 100 – 400 USD, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Huawei cũng đang từng bước mở rộng sang châu Âu, Trung Đông – châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương nhằm gia tăng tệp khách hàng toàn cầu. Sự bùng nổ của người dùng điện thoại thông minh tại Trung Quốc, cùng chiến lược xây dựng hệ sinh thái thiết bị gắn kết, tiếp tục đóng vai trò then chốt cho đà tăng trưởng này.
Trong khi đó, lượng đồng hồ thông minh xuất xưởng của Apple tiếp tục giảm quý thứ bảy liên tiếp. Dù vậy, Apple vẫn đứng đầu phân khúc đồng hồ thông minh cao cấp, nhờ lợi thế hệ sinh thái iOS và mức độ gắn bó bền vững của người dùng.
Trong nhóm năm thương hiệu lớn nhất, Xiaomi và Imoo tăng trưởng mạnh. Xiaomi dẫn đầu ở phân khúc đồng hồ cơ bản nhờ mức giá hợp lý và độ phủ thị trường rộng, trong khi Imoo tiếp tục chiếm ưu thế ở phân khúc đồng hồ cho trẻ em nhờ tính năng chuyên biệt và thương hiệu quen thuộc với phụ huynh. Ngược lại, Samsung giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc Apple và Samsung cùng chững lại chủ yếu do người tiêu dùng trì hoãn mua sắm, chờ các mẫu sản phẩm mới dự kiến ra mắt vào quý 3/2025.
Theo chuyên gia Balbir Singh, nhờ sức bật của các thương hiệu nội địa và tập khách hàng trung thành, Trung Quốc lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thế giới về lượng đồng hồ thông minh cao cấp xuất xưởng trong quý 2/2025.
Thị trường này hưởng lợi lớn từ sản phẩm đa dạng, giá cả phù hợp, chính sách hỗ trợ có chọn lọc của chính phủ và đặc biệt là khả năng gắn kết sâu với hệ sinh thái ứng dụng trong nước – từ thanh toán, liên lạc đến theo dõi sức khỏe, từ đó giúp đồng hồ thông minh trở thành vật dụng gần như không thể thiếu với nhiều người tiêu dùng.
Bà Anshika Jain, chuyên gia của Counterpoint Research, dự báo thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2025 với mức tăng trưởng khoảng 7%.
Động lực chính đến từ những cải tiến về tính năng của thiết bị, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các cảm biến sức khỏe đời mới với độ chính xác cao hơn. Các hãng cũng đang mở rộng sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp, nhằm thu hút cả người dùng mới lẫn khách hàng muốn nâng cấp.
Các hệ điều hành như HarmonyOS, WearOS và WatchOS sẽ đóng vai trò nền tảng, hỗ trợ việc đa dạng hóa này và mở ra nhiều ứng dụng cá nhân hóa hơn cho người dùng.
Ông David Naranjo, Phó Giám đốc Counterpoint, nhận xét sự suy giảm của Apple và Samsung cho thấy chỉ dựa vào lòng trung thành thương hiệu là chưa đủ. Người dùng hiện nay kỳ vọng nhiều hơn, từ các tính năng sức khỏe đạt chứng nhận y tế, pin lâu hơn cho tới trải nghiệm cá nhân hóa nhờ AI.
Nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn quyết định, nếu Apple Watch và Galaxy Watch thế hệ mới thực sự tạo ra khác biệt, hai “ông lớn” có thể lấy lại đà tăng trưởng.
Nhưng trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc đang đi đầu về quy mô, giá cả và khả năng tích hợp, qua đó nổi lên như đối thủ toàn cầu đáng gờm. Thị trường đồng hồ thông minh đang bước vào một chu kỳ đổi mới mới, nơi sức khỏe và AI sẽ là yếu tố then chốt tạo khác biệt lâu dài.
Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9
07:39, 28/08/2025
Apple đã "chiếm chỗ" của Xiaomi, thành hãng điện thoại bán chạy thứ hai tại Việt Nam
06:45, 14/08/2025
9/9 có thể là ngày Apple trình làng thế hệ iPhone tiếp theo
Doanh nghiệp bán dẫn có "rộng cửa" với sinh viên mới ra trường?
Các công ty bán dẫn sẽ ưu tiên tuyển người có kinh nghiệm. Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác thì họ mới tuyển sinh viên mới ra trường…
Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cam kết cùng Đà Nẵng đào tạo nhân lực bán dẫn
Đà Nẵng sẽ hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á SEMI SEA đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn…
Việt Nam là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm của Nhật Bản
Hơn 60% doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng trong 1-2 năm tới. Khoảng 50,9% doanh nghiệp mong muốn tăng mua sắm sản phẩm, dịch vụ tại Việt Nam – những tín hiệu mạnh mẽ về độ tin cậy của chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực số Việt Nam…
Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD
Sáng 28/8, IPTP Networks - tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng…
Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9
Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào ngày 9/9 tại tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Nhiều khả năng, hãng sẽ còn giới thiệu thế hệ Apple Watch mới và một số sản phẩm khác…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: