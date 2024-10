Bất động sản Long An “bắt sóng” tăng tốc

Long An sở hữu vị trí gạch nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Tp.HCM, điểm giao hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Xác định “hạ tầng giao thông là động lực cho phát triển”, nhiều năm qua, Long An tập trung nguồn lực đẩy mạnh các kế hoạch triển khai, hoàn thiện hệ thống giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Một góc khu đô thị Waterpoint tại Long An.

HẠ TẦNG HOÀN THIỆN MẠNH MẼ

Tính riêng trong năm 2024, tỉnh Long An dành hơn 2.800 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn. Trong đó, các dự án chiến lược, kết nối giữa hai vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long được ưu tiên xây dựng. Đồng thời, phát triển hạ tầng nội vùng gắn với hai hành lang kinh tế gồm hành lang đường Vành đai 3, Vành đai 4 Tp.HCM và hành lang phát triển phía Nam là đường tỉnh 827E.

Giai đoạn 2025-2026, nhiều hạ tầng kết nối sẽ lần lượt đi vào vận hành, mở ra triển vọng phát triển cho Long An nói riêng và khu vực phía Tây nói chung.

Cụ thể, dự án đường Vành đai 3 kết nối Long An với Tp.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đang dẫn đầu về tiến độ triển khai. Riêng đoạn đi qua tỉnh Long An dài khoảng 7km khởi công từ tháng 6/2023 thi công vượt tiến độ. Theo kế hoạch, đến tháng 10/2025, đoạn Vành đai 3 qua Long An sẽ được thông xe kỹ thuật và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2026.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành với điểm đầu tại Bến Lức (Long An), đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến độ đạt 95%. Riêng một số đoạn từ nút giao cao tốc Tp.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1 (Bình Chánh, Tp.HCM), đoạn tuyến liền mạch phía tây đường cao tốc Bến Lức - Long Thành… sẽ lần lượt thông xe trước thềm Tết Nguyên đán 2025.

Đồng thời, các trục động lực quan trọng của tỉnh như 823D, đường tỉnh 830E, Quốc lộ 50B, quốc lộ N1… cũng đang được thi công cao độ để “về đích” thời gian tới.

Không chỉ có ý nghĩa kết nối giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các dự án này mà còn mở khơi dậy tiềm năng địa phương, thúc đẩy phát triển logicstic, khu công nghiệp và các khu đô thị mới. Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Long An là địa phương đứng thứ 3 cả nước về phát triển các khu công nghiệp và luôn nằm trong top đầu thu hút FDI. Với hạ tầng không ngừng hoàn thiện, thời gian tới, Long An sẽ tiếp tục là tâm điểm hút dòng vốn đầu tư, đón “đại bàng”.

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DẦN “ĐẢO CHIỀU”

Từng là thị trường của “phân lô bán nền” và “đi sau” những thị trường giáp ranh TP.HCM, Long An đang chuyển mình thành đối trọng của Bình Dương, Đồng Nai, thúc đẩy xu hướng giãn dân về đô thị vệ tinh. Sự xuất hiện của các dự án đại đô thị quy hoạch bài bản và đa dạng loại sản phẩm không chỉ giải bài toán an cư, mà còn góp phần đưa thị trường Long An phát triển chuyên nghiệp và chất lượng.

Khu đô thị Waterpoint sở hữu tổ hợp tiện ích hoàn chỉnh.

Ngay từ đầu năm nay, thị trường bất động sản Long An đã ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, liên tục chào đón các doanh nghiệp địa ốc lớn. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong các tháng cuối năm 2024 trở đi do Long An đang có nhiều lợi thế cùng lúc.

Bên cạnh tiến độ hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm, mới đây, bảng giá đất mới vừa được UBND TP.HCM ban hành sẽ được áp dụng từ ngày 31/10/2024, trong đó, giá đất ở tăng khoảng 03-38 lần so với giá đất ở được quy định tại Quyết định 02/2020. Điều này thúc đẩy tâm lý người mua dịch chuyển về các khu vực vệ tinh có tiềm năng phát triển.

Nổi bật trên bức tranh bất động sản Long An phải kể đến đại đô thị Waterpoint 355ha của chủ đầu tư Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.

Toạ lạc trên tỉnh lộ 830, điểm giao đầu tiên giữa Long An với TP.HCM, Waterpoint cách trung tâm Quận 1 chỉ hơn 45 phút di chuyển, cách TP. Tân An (Long An) khoảng 25 phút và dễ dàng kết nối liên vùng qua hành lang giao thông đã hoàn thiện như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1A… Trong tương lai, khoảng cách này sẽ được rút ngắn đáng kể khi các công trình giao thông liên vùng hoàn thiện, gồm đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành…

Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp, sở hữu hệ thống tiện ích “all in one”đáp ứng trọn nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí. Từ quý 3 năm nay, trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus đào tạo 1.800 học sinh, phòng khám đa khoa, cửa hàng thực phẩm San Hà Foodstore Plus lần lượt đi vào hoạt động, thổi sinh khí mới giàu sức sống cho diện mạo đô thị.

Trường Nội trú Song ngữ quốc tế EMASI Plus - Waterpoint Campus.

Cộng hưởng giữa hấp lực từ hạ tầng, kinh tế - xã hội và tiện ích, dịch vụ đô thị liên tục được được lấp đầy, Waterpoint sẵn sàng “cất cánh” cùng vận hội mới của bất động sản Long An, đón làn sóng an cư và tìm kiếm kênh đầu tư tích sản tiềm năng trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM khan hiếm. Được biết, trong quý cuối năm nay, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm biệt thự (Grand Villa) thuộc compound The Aqua và compound Park Village cùng chính sách bán hàng đột phá.