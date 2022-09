Bất động sản nghỉ dưỡng từng bước khôi phục vị thế, kỳ vọng trở lại đỉnh cao

SỨC NẶNG CỦA NHỮNG CON SỐ

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng số khách du lịch nội địa đạt 71,8 triệu lượt, cao gấp gần 1,8 lần so với cả năm 2021 và vượt chỉ tiêu năm nay. Chỉ riêng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 324,9 nghìn tỷ đồng và đang theo chiều hướng đi lên khi mùa du lịch đang vào cao điểm.

Với hai dấu ấn nổi bật là mở cửa đón khách quốc tế vào tháng 3 và đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5, thị trường khách ngoại cũng ghi nhận dấu hiệu khả quan khi tính chung 7 tháng, cả nước đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ riêng tháng 7, khách nước ngoài đến Việt Nam đã đạt 352,6 nghìn người, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tháng 62%.

Lượng khách tiếp tục gia tăng mạnh nhờ chính sách mở cửa thông thoáng, các đường bay quốc tế được khôi phục gần như hoàn toàn. Theo các chuyên gia, khách quốc tế đến Việt Nam cao điểm từ tháng 9 năm nay đến khoảng tháng 4 năm sau nên những tháng cuối năm dự báo sẽ có thêm nhiều đột phá.

Minh chứng, theo thống kê của Google Destination Insights, từ đầu năm đến nay, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới, mức tăng từ 50 - 75%.

Khi so sánh thời điểm tháng 7 với tháng 3 năm nay, lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam cao gấp 5,9 lần; về chuyến bay quốc tế tới Việt Nam tăng gấp 3 lần. So với cùng kỳ năm 2021, lượng tìm kiếm từ các thị trường quốc tế về du lịch Việt Nam trong tháng 7/2022 tăng trên 1.200%.

Với lực đẩy hai chiều vừa hưởng lợi từ du lịch, vừa nâng tầm phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng luôn là phân khúc được quan tâm, đặc biệt là trước bối cảnh ngành du lịch nước nhà đang đón “bình minh” rực rỡ trở lại.

Tại hội thảo “Cơ hội mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng” diễn ra cuối tháng 7 vừa qua, các chuyên gia đều đánh giá đây là phân khúc giàu tiềm năng nhờ xung lực từ điều kiện hạ tầng tốt; lượng du khách tăng trưởng 10 - 15%/năm; thuộc top 3 thị trường du lịch phát triển năng động và nhanh nhất.

ĐIỂM CHỌN CỦA GIỚI ĐẦU TƯ

Theo nghiên cứu thị trường của DKRA Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, mặt bằng giá phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tăng từ 9 - 40%, trong đó tăng mạnh nhất là nhà phố và shophouse với 30 - 40%; biệt thự nghỉ dưỡng tăng 11 - 28%; condotel tăng 9 - 15%. Để không bỏ lỡ thời cơ, giới đầu tư ráo riết “săn tìm” những miền đất tiềm năng để đón sóng du lịch trong dài hạn.

Theo dữ liệu thị trường bất động sản tháng 5/2022 của Batdongsan.com.vn, Quảng Nam là tỉnh có mức độ quan tâm tăng mạnh tới 30% so với cùng kỳ năm 2021, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Bắc Giang. Nếu như Bắc Giang có nhiều thông tin mới về các khu công nghiệp, cảng thương mại dịch vụ thì Quảng Nam là tỉnh hưởng lợi lớn từ sự phục hồi của ngành du lịch.

Cùng với đó, báo cáo mới nhất từ Booking.com về những địa điểm du lịch được yêu thích nhất của Việt Nam trong mùa hè năm 2022 cho thấy Hội An chiếm vị trí thứ hai, chỉ sau Đà Nẵng.

Thực tế, sau khi tổ chức thành công chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam đã tích cực triển khai các chương trình kích cầu và thu hút du khách. Kết quả, trong nửa đầu năm, tỉnh đón 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế khoảng 91.000 lượt khách, tăng 6 lần; doanh thu du lịch đạt 1.710 tỷ đồng, tăng 14 lần.

Chỉ riêng dịp lễ 30/4 - 1/5, Hội An đón tới 200.000 lượt khách.

Bên cạnh một thị trường Đà Nẵng đã phát triển sôi động với đa dạng loại hình và số lượng sản phẩm, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến Hội An như một điểm đến giàu tiềm năng, nhiều “đất diễn” hơn.

Hội An không có nhiều dự án bất động sản được phê duyệt do quỹ đất hạn chế và bộ tiêu chí khắt khe: phải vừa bảo tồn, tôn tạo những di sản lâu đời; vừa góp phần đưa du lịch nơi đây phát triển thăng hoa, bền vững.

Những tháng qua, thành phố Hội An đón đông đảo khách nội địa và quốc tế “đổ bộ”, ghi nhận 5.000 - 10.000 lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tuần, do thiếu hụt nơi lưu trú nên nhiều đoàn khách không tìm được phòng trống để qua đêm tại phố Hội. Thêm vào đó, Hội An cũng cần nhiều thêm các công trình, điểm đến và dịch vụ để níu chân du khách.

