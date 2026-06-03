Khách hàng trẻ tạo ra xu hướng mới trên thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong chân dung người mua nhà, khi thế hệ Gen Z ngày càng tham gia thị trường sớm hơn và dần trở thành nhóm khách hàng quan trọng. Cùng với sự dịch chuyển về độ tuổi, nhu cầu, hành vi tài chính và tiêu chí lựa chọn nhà ở của thế hệ này cũng khác biệt so với các thế hệ trước, đặt ra yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản…

Chia sẻ tại sự kiện bất động sản mới đây, ông Tô Anh Hùng, Giám đốc REFI, CMA (Aust), CWP đã đưa ra nhiều phân tích về sự thay đổi trong chân dung khách hàng trên thị trường nhà ở.

GEN Z THAM GIA THỊ TRƯỜNG SỚM HƠN MỌI DỰ BÁO

Theo ông Hùng, thế hệ thế hệ Gen Z (1997 - 2012) đang tham gia thị trường bất động sản sớm hơn so với mọi dự báo trước đây. Dẫn số liệu tại Mỹ, ông cho biết tỷ lệ sở hữu nhà ở độ tuổi 24 của Gen Z đạt 27,8%, cao hơn mức 24,5% của thế hệ Gen Y (1981 - 1996) và 23,5% của thế hệ Gen X (1965 - 1980). Điều này thể hiện Gen Z có xu hướng mua nhà sớm hơn so với các thế hệ đi trước.

Đáng chú ý, trong nhóm khách hàng Gen Z mua nhà, phụ nữ độc thân chiếm tỷ lệ tới 35%. Ông Hùng đánh giá sự gia tăng của nhóm khách hàng này là tín hiệu quan trọng để các chủ đầu tư nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế sản phẩm, hệ thống tiện ích cũng như giải pháp an ninh, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh sự trẻ hóa của người mua nhà, hành vi tài chính và tiêu chí lựa chọn bất động sản của Gen Z cũng có nhiều khác biệt so với trước đây.

Trong đó, về tài chính, thay vì tự mình đảm nhận toàn bộ gánh nặng mua nhà, nhiều người trẻ sẵn sàng tận dụng sự hỗ trợ từ gia đình để thanh toán khoản tiền trả trước, thường chiếm khoảng 20-30% giá trị căn nhà đầu tiên. Đặc biệt, khoảng 1/3 Gen Z chấp nhận hình thức đồng sở hữu bất động sản với bạn bè hoặc đối tác. Họ cũng có xu hướng xem nhà ở không chỉ là nơi an cư, mà còn là một tài sản có khả năng tạo dòng tiền, thông qua việc cho thuê một phần diện tích để hỗ trợ chi phí tài chính.

Ngoài ra, đối với sản phẩm nhà ở, Gen Z có xu hướng chấp nhận không gian sống cá nhân nhỏ hơn, nhưng yêu cầu cao hơn về tính linh hoạt và đa công năng. Nhóm khách hàng này ưu tiên các khu đô thị tích hợp, nơi không gian sống gắn với không gian làm việc, đồng thời được hỗ trợ bởi hạ tầng công nghệ và kết nối Internet tốc độ cao.

Một trong những điểm đáng chú ý được ông Hùng nhấn mạnh là mô hình “Thành phố 15 phút”. Theo đó, người mua nhà thuộc thế hệ Gen Z ưu tiên các dự án cho phép cư dân tiếp cận những tiện ích thiết yếu như: trường học, bệnh viện, công viên, không gian xanh và các dịch vụ hàng ngày trong vòng khoảng 15 phút đi bộ. Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững, môi trường sống lành mạnh và khả năng hình thành cộng đồng cư dân có chung bản sắc… cũng ngày càng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà.

XU HƯỚNG SỐNG ĐANG ĐỊNH HÌNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Theo ông Tô Anh Hùng, xu hướng của giai đoạn tới là sự phát triển của các đô thị tích hợp - mô hình quy hoạch đồng bộ nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập, mua sắm và giải trí trong cùng một hệ sinh thái. Nét nổi bật của các đô thị tích hợp là ưu tiên không gian xanh, tăng cường tiện ích cộng đồng và phát triển đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng. Khi kết hợp với mô hình TOD - phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí địa lý mà còn đến từ khả năng kết nối.

Đại diện REFI, CMA (Aust), CWP cho rằng với bối cảnh các mô hình đô thị mới ngày càng phát triển, giá trị bất động sản được quyết định bởi 3 nhóm yếu tố, gồm: chất lượng sản phẩm, môi trường sống xung quanh và khả năng tiếp cận giao thông. Trong đó, yếu tố kết nối hạ tầng ngày càng có vai trò quan trọng khi các tuyến metro, đường sắt đô thị và những dự án giao thông chiến lược được triển khai.

Tuy nhiên, ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam lưu ý nếu các mô hình TOD trước đây vẫn chủ yếu tập trung vào khả năng kết nối giao thông công cộng, thì thế hệ TOD mới đang được định hình theo hướng tích hợp đa chức năng, nơi nhà ga trở thành trung tâm của hệ sinh thái thương mại, làm việc, lưu trú và trải nghiệm đô thị.

Theo nghiên cứu của Savills về xu hướng “nền kinh tế trải nghiệm”, hành vi tiêu dùng toàn cầu đang có sự chuyển dịch rõ nét khi người dùng ưu tiên các giá trị gắn với trải nghiệm, phong cách sống và không gian tương tác cộng đồng. Điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển các tổ hợp đô thị có khả năng tích hợp đồng thời nhiều chức năng thay vì chỉ phục vụ mục tiêu đơn thuần.

Từ những dữ liệu và xu hướng trên, các chuyên gia nhận định doanh nghiệp bất động sản cần nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Việc điều chỉnh tư duy quy hoạch, phát triển sản phẩm theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thế hệ khách hàng mới, từ công năng sử dụng đến giải pháp tài chính linh hoạt, là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản.

Dù vậy, theo chuyên gia, quyết định mua nhà của người trẻ ngày nay không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân, mà phản ánh trực tiếp khả năng chi trả và sở hữu nhà của toàn thị trường. Với dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam sẽ không biến mất mà tiếp tục bị dồn nén. Định vị đúng sản phẩm, đúng giá cả tại vị trí phù hợp có thể giúp doanh nghiệp duy trì thế mạnh cạnh tranh trong dài hạn.