Khách hàng trẻ tạo ra xu hướng mới trên thị trường bất động sản

Chia sẻ tại sự kiện bất động sản
mới đây, ông Tô Anh Hùng, Giám đốc REFI, CMA (Aust), CWP đã đưa ra nhiều phân
tích về sự thay đổi trong chân dung khách hàng trên thị trường nhà ở.
GEN Z THAM GIA THỊ TRƯỜNG SỚM HƠN MỌI DỰ BÁO
Theo ông Hùng, thế hệ thế hệ Gen Z (1997 - 2012) đang tham gia thị trường bất động sản sớm
hơn so với mọi dự báo trước đây. Dẫn số liệu tại Mỹ, ông cho biết tỷ lệ sở hữu
nhà ở độ tuổi 24 của Gen Z đạt 27,8%, cao hơn mức 24,5% của thế hệ Gen Y (1981 -
1996) và 23,5% của thế hệ Gen X (1965 - 1980). Điều này thể hiện Gen Z có xu hướng
mua nhà sớm hơn so với các thế hệ đi trước.
Đáng chú ý, trong nhóm khách hàng
Gen Z mua nhà, phụ nữ độc thân chiếm tỷ lệ tới 35%. Ông Hùng đánh giá sự gia
tăng của nhóm khách hàng này là tín hiệu quan trọng để các chủ đầu tư nghiên cứu,
điều chỉnh thiết kế sản phẩm, hệ thống tiện ích cũng như giải pháp an ninh, nhằm
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Tuy nhiên, bên cạnh sự trẻ hóa của
người mua nhà, hành vi tài chính và tiêu chí lựa chọn bất động sản của Gen Z
cũng có nhiều khác biệt so với trước đây.
Trong đó, về tài chính, thay vì tự
mình đảm nhận toàn bộ gánh nặng mua nhà, nhiều người trẻ sẵn sàng tận dụng sự hỗ
trợ từ gia đình để thanh toán khoản tiền trả trước, thường chiếm khoảng 20-30%
giá trị căn nhà đầu tiên. Đặc biệt, khoảng 1/3 Gen Z chấp nhận hình thức đồng sở
hữu bất động sản với bạn bè hoặc đối tác. Họ cũng có xu hướng xem nhà ở không
chỉ là nơi an cư, mà còn là một tài sản có khả năng tạo dòng tiền, thông qua việc
cho thuê một phần diện tích để hỗ trợ chi phí tài chính.
Ngoài ra, đối với sản phẩm nhà ở,
Gen Z có xu hướng chấp nhận không gian sống cá nhân nhỏ hơn, nhưng yêu cầu cao
hơn về tính linh hoạt và đa công năng. Nhóm khách hàng này ưu tiên các khu đô
thị tích hợp, nơi không gian sống gắn với không gian làm việc, đồng thời được hỗ
trợ bởi hạ tầng công nghệ và kết nối Internet tốc độ cao.
Một trong những điểm đáng chú ý
được ông Hùng nhấn mạnh là mô hình “Thành phố 15 phút”. Theo đó, người mua nhà
thuộc thế hệ Gen Z ưu tiên các dự án cho phép cư dân tiếp cận những tiện ích
thiết yếu như: trường học, bệnh viện, công viên, không gian xanh và các dịch vụ
hàng ngày trong vòng khoảng 15 phút đi bộ. Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến
phát triển bền vững, môi trường sống lành mạnh và khả năng hình thành cộng đồng
cư dân có chung bản sắc… cũng ngày càng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà.
XU HƯỚNG SỐNG ĐANG ĐỊNH HÌNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN
Theo ông Tô Anh Hùng, xu hướng của
giai đoạn tới là sự phát triển của các đô thị tích hợp - mô hình quy hoạch đồng
bộ nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập, mua sắm và giải trí trong cùng một
hệ sinh thái. Nét nổi bật của các đô thị tích hợp là ưu tiên không gian xanh,
tăng cường tiện ích cộng đồng và phát triển đồng bộ với hệ thống giao thông
công cộng. Khi kết hợp với mô hình TOD - phát triển đô thị định hướng giao
thông công cộng, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí địa lý mà còn đến
từ khả năng kết nối.
Đại diện REFI, CMA (Aust), CWP cho
rằng với bối cảnh các mô hình đô thị mới ngày càng phát triển, giá trị bất động
sản được quyết định bởi 3 nhóm yếu tố, gồm: chất lượng sản phẩm, môi trường sống
xung quanh và khả năng tiếp cận giao thông. Trong đó, yếu tố kết nối hạ tầng
ngày càng có vai trò quan trọng khi các tuyến metro, đường sắt đô thị và những
dự án giao thông chiến lược được triển khai.
Tuy nhiên, ông Neil MacGregor, Tổng
Giám đốc Savills Việt Nam lưu ý nếu các mô hình TOD trước đây vẫn chủ yếu tập
trung vào khả năng kết nối giao thông công cộng, thì thế hệ TOD mới đang được định
hình theo hướng tích hợp đa chức năng, nơi nhà ga trở thành trung tâm của hệ
sinh thái thương mại, làm việc, lưu trú và trải nghiệm đô thị.
Theo nghiên cứu của Savills về xu
hướng “nền kinh tế trải nghiệm”, hành vi tiêu dùng toàn cầu đang có sự chuyển dịch
rõ nét khi người dùng ưu tiên các giá trị gắn với trải nghiệm, phong cách sống
và không gian tương tác cộng đồng. Điều này thúc đẩy nhu cầu phát triển các tổ
hợp đô thị có khả năng tích hợp đồng thời nhiều chức năng thay vì chỉ phục vụ mục
tiêu đơn thuần.
Từ những dữ liệu và xu hướng
trên, các chuyên gia nhận định doanh nghiệp bất động sản cần nhanh chóng thích ứng
với sự thay đổi của thị trường. Việc điều chỉnh tư duy quy hoạch, phát triển sản
phẩm theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thế hệ khách hàng mới, từ công năng
sử dụng đến giải pháp tài chính linh hoạt, là yếu tố quan trọng quyết định khả
năng cạnh tranh và mở rộng thị phần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của
thị trường bất động sản.
Dù vậy, theo chuyên gia, quyết định
mua nhà của người trẻ ngày nay không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân, mà phản
ánh trực tiếp khả năng chi trả và sở hữu nhà của toàn thị trường. Với dân số trẻ
và tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam sẽ không biến mất mà tiếp
tục bị dồn nén. Định vị đúng sản phẩm, đúng giá cả tại vị trí phù hợp có thể
giúp doanh nghiệp duy trì thế mạnh cạnh tranh trong dài hạn.