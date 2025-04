Giám đốc công ty vàng lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng

Trong vụ án Nguyễn Ngọc Phương – (SN 1979, giám đốc công ty vàng) vận chuyển trái phép tiền tệ gần 9.500 tỷ đồng, cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi vi phạm các quy định về hoạt động của ngân hàng.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2014, Phương quen biết ông Vũ Tiến Sơn – (SN 1965 giám đốc ngân hàng). Từ năm 2015-2017, Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng 3 công ty gồm Công ty vàng P.; Công ty quốc tế DPC và Công ty Lăng Nguyên ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng để thanh toán tiền nhập khẩu mặt hàng vật liệu phòng chống cháy nổ (eXess). Đây là hợp đồng không có tài sản bảo đảm. Số tiền ngân hàng giải ngân là hơn 454 tỷ đồng.

Trước khi làm thủ tục vay vốn, Phương đều gọi điện cho Sơn đặt vấn đề tạo điều kiện cho nhóm công ty của Phương vay vốn. Trong 7 hợp đồng trên có hợp đồng của Công ty DPC vẫn còn dư nợ gốc hơn 33,8 tỷ đồng và lãi hơn 9,4 tỷ đồng.

Quá trình vay vốn, giải ngân, thu hồi nợ của hợp đồng này, cơ quan điều tra xác định có một số sai phạm.

Theo đó, khoảng tháng 6/2017, theo chỉ đạo của Phương, Phan Thị Thu Thủy (SN 1982) đến ngân hàng, trao đổi với cán bộ tín dụng về việc Công ty DPC không xuất trình được tờ khai hải quan và chứng từ nhập khẩu gốc. Tuy nhiên, Thủy vẫn đề nghị ngân hàng tiếp tục cho công ty vay vốn với phương án cũ.

Do đã trao đổi trước với Phương nên ông Sơn chỉ đạo Hoàng Thị Mai Vân – trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Phạm Đức Mạnh – cán bộ tín dụng làm thủ tục cho Công ty DPC vay vốn mà không cần tài sản đảm bảo.

Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt.

Theo hướng dẫn của Mạnh, Công ty DPC cung cấp cho ngân hàng hợp đồng nhập khẩu mặt hàng eXess với Công ty Louis và hợp đồng xuất khẩu với Công ty Guanxi Pingxiang – Trung Quốc; báo cáo tài chính năm 2015,2016. Sau đó, Mạnh và Vân ký báo cáo đề xuất hợp thức hồ sơ cấp tín dụng cho Công ty DPC.

Ngày 20/6/2017, Công ty DPC có giấy đề nghị vay vốn. Cùng ngày ngân hàng giải ngân 59,8 tỷ đồng. Cho đến nay, khoản vay vẫn còn dư nợ gốc hơn 33,8 tỷ đồng và lãi hơn 9,4 tỷ đồng; không có tài sản đảm bảo, không có khả năng thanh toán.

Theo viện kiểm sát, ông Sơn biết rõ phương án vay vốn không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo cho Công ty DPC, khiến ngân hàng thiệt hại hơn 42 tỷ đồng.

Còn bị can Vân không kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân; không rà soát thông tin báo cáo chấm điểm xếp hạng khách hàng; không kiểm soát tính đầy đủ, chính xác của báo cáo thẩm định… Bị can Mạnh không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân…

Trong vụ án này, Viện kiểm sát Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can khác lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép gần 9.500 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Phương bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định Phương lập khống hồ sơ, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 7 tổ chức tín dụng. Để có tiền chuyển ra nươc ngoài, Phương câu kết với cán bộ ngân hàng, chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ tại nhiều tổ chức tín dụng trong đó có sai phạm tại ngân hàng trên.

Ngoài ra, tại ngân hàng khác, theo chỉ đạo của Phương, Thủy trực tiếp và chỉ đạo các bị can khác làm giả hồ sơ giải ngân, hồ sơ hải quan, lập khống 3 hợp đồng kinh tế. Ngân hàng đã thực hiện 4 giao dịch thanh toán quốc tế với số tiền hơn 82 tỷ đồng theo các hợp đồng mua bán ngoại tệ.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định có hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lập khống hồ sơ vay sai phạm trong hoạt động tạm nhập, tái xuất; kiểm toán… Hiện công an tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng Nga là vợ của ông Phương đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis và Công ty Global ở Hồng Kông với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) và từ tài khoản 3 công ty ở Hồng Kông đã chuyển về tài khoản của bà Nga và một số tài khoản của người khác ở Việt Nam tổng số tiền hơn 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

Ngày 24/6/2023, bà Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, chưa nhập cảnh về Việt Nam, không có mặt tại nơi cư trú. Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Nga, quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của bà Nga để chờ bắt được bị can sẽ điều tra, xử lý sau.