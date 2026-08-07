BCG và BCR bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) và CTCP BCG Land (mã BCR), có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2026.

Ảnh minh họa.

Trước đó, HOSE thông báo hủy niêm yết 880.210.644 cổ phiếu BCG, từ ngày 15/7 do tổ chức niêm yết thuộc chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 47 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do đến thời điểm hiện tại, BCG vẫn chưa thực hiện báo cáo và công bố thông tin các Báo cáo tài chính sau: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 (riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính quý 1/2025 (riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính quý 2/2025 (riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính quý 3/2025 (riêng và hợp nhất); báo cáo tài chính quý 4/2025 (riêng và hợp nhất) và báo cáo tài chính quý 1/2026 (riêng và hợp nhất) đến HOSE.

Theo giải trình từ phía công ty, việc công ty chưa hoàn thành công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong thời gian qua, công ty đồng thời thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện, có sự biến động về nhân sự cấp cao và bộ phận tài chính - kế toán, dẫn đến việc rà soát, đối chiếu hồ sơ tài chính kéo dài hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, một số hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán phải phục vụ công tác điều tra trong một khoảng thời gian nhất định, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán. Các yếu tố trên đã khiến công ty chưa thể hoàn thành việc công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo thời hạn quy định.

Ngay sau đó, Tổng giám đốc Bamboo Capital, ông Ng Wee Siong Leonard vào ngày 10/7 đã có tâm thư xin lỗi cổ đông, trong đó nhấn mạnh loạt vấn đề quan trọng.

Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết việc hủy niêm yết không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty. Ông khẳng định công ty vẫn duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đơn vị thành viên, khoản đầu tư, dự án, hợp đồng đang triển khai... vẫn được thực hiện. Quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đối với công ty cũng được pháp luật bảo vệ.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty cho biết ưu tiên cao nhất của công ty trong giai đoạn này là khắc phục tồn tại về công bố thông tin, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Được biết vào đầu tháng 3/2025, cơ quan có thẩm quyền thông báo về quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Bamboo Capital. Sau diễn biến này, cổ phiếu BCG liên tục lao dốc trước khi bị đình chỉ giao dịch và gần nhất là hủy niêm yết bắt buộc.

Đối với Công ty cổ phần BCG Land (mã BCR), BCR là công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và Bất động sản/ Phát triển bất động sản/ Phát triển bất động sản.

Được biết ngày 9/7/2026, HNX thông báo duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu BCR do sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định, công ty đã không thực hiện công bố thông tin theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Giải trình về việc này, công ty cho biết việc công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hệ quả của việc chậm hoàn thành và công bố các báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quá trình tái cấu trúc toàn diện của Công ty, biến động nhân sự tại khối Tài chính - Kế toán và việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán kéo dài hơn dự kiến.

Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các báo cáo tài chính. Ngay sau khi các BCTC năm 2024 và 2025 được phát hành, công ty sẽ đồng thời khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất nhằm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu BCR bị duy trì việc cảnh báo.