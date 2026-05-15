Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội
Tuấn Sơn
15/05/2026, 10:22
Ngày 12/5, Masterise Homes chính thức giới thiệu tổng thể dự án Hanoi Seasons Garden, thu hút hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chính thức tham dự. Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của phân khu đầu tiên mang tên The BLOOM thuộc LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, mở ra chương mới đầy kiêu hãnh trên mảnh đất di sản giữa lòng Thủ đô.
Xuất phát từ sứ mệnh “Kiến tạo trải nghiệm xứng tầm”, Hanoi Seasons Garden được phát triển từ tinh thần gìn giữ bản sắc, khát vọng nâng tầm chất lượng sống và vun bồi những giá trị bền vững giữa lòng Hà Nội. Mỗi chi tiết của dự án đều mang một câu chuyện riêng - câu chuyện của vùng đất, của ký ức, và của một phong thái sống Hà Nội đương đại.
HANOI SEASONS GARDEN - SỐNG GIAO CẢM, KHẮC GIÁ TRỊ
Nằm trên mảnh đất “di sản công nghiệp” tại trục đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), Hanoi Seasons Garden là sự tiếp nối đầy tự hào, nơi ký ức của Hà Nội không phai mờ, mà được vun trồng lại bằng ngôn ngữ kiến tạo của thời đại.
Hiện diện giữa dòng chảy cuộc sống không ngừng chuyển động, dự án tựa một khu vườn thời gian lắng đọng, nơi mỗi phút giây trôi qua đều trở thành một hành trình giao cảm giữa thiên nhiên, cảnh quan và nhịp sống đô thị thời thượng.
Tọa lạc tại vị trí tâm điểm trên trục kinh tế Tây - Nam Thủ đô, Hanoi Seasons Garden nắm giữ lợi thế kết nối vượt trội khi kế cận tuyến Metro và ga Thượng Đình, mở ra hành trình thuận tiện đến mọi mạch sống của Hà Nội. Chỉ trong vài phút phút, cư dân dễ dàng chạm đến hệ thống giáo dục đầu ngành Thủ đô (ĐH Quốc gia, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Học viện An ninh nhân dân…) cùng các điểm mua sắm giải trí nhộn nhịp như TTTM Mega Mall, rạp chiếu phim hay Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng thời nhanh chóng hòa mình nhịp đập di sản của Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Mạng lưới y tế đầu ngành (Bệnh viện Quân Y 103, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai) cũng hiện hữu trong khả năng tiếp cận thuận tiện.
Sở hữu quỹ đất trung tâm nội đô với quy mô hiếm có lên đến 8.28ha, Hanoi Seasons Garden được quy hoạch bài bản với 10 tòa tháp cao từ 35-46 tầng, duy trì mật độ xây dựng lý tưởng 28,8%. Dự án thiết lập danh mục sản phẩm đa dạng với đa dạng loại hình căn hộ, từ Studio tinh gọn, căn 1-2 phòng ngủ cho đến các căn hộ diện tích lớn như 3-4 phòng ngủ, Duplex, Penthouse hay Penthouse Duplex, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu riêng biệt.
Lần đầu tiên, dự án giới thiệu tổ hợp tiện ích quy mô nổi bật, được phát triển để mở ra không gian giao cảm đích thực, vun đắp những giá trị sống tinh tế cho cộng đồng cư dân. Điểm nhấn là 05 khu vườn chủ đề đan xen, kiến tạo miền xanh thuần khiết hiếm hoi giữa lòng phố thị, hay 03 tầng hầm liên thông rộng lớn mang đến sự thuận tiện kết nối nội khu.
Đặc biệt, bể bơi bốn mùa tại khu vực tầng hầm được thiết kế theo chuẩn resort & spa quốc tế, lấy ánh sáng và đối lưu không khí tự nhiên từ kiến trúc mái vòm cánh hoa độc đáo.
Khu vực Clubhouse được đơn vị Masterise Hospitality & Entertainment quản lý và vận hành, là tâm điểm của những trải nghiệm sống ưu quyền. Tại đây, cư dân có thể bồi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần với hệ tiện ích wellness cao cấp, đắm mình thư giãn trong bể bơi bốn mùa, kết giao trong không gian Business Lounge sang trọng và tại Rooftop Bar tầm cao…
PHÂN KHU THE BLOOM - GIAO CẢM MIỀN NỞ HOA
Khởi đầu cho hành trình viết tiếp câu chuyện giữa lòng Hà Nội của Hanoi Seasons Garden, Masterise Homes tiếp tục giới thiệu dự án LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden và phân khu đầu tiên mang tên The BLOOM. Tựa những cánh hoa hé nở trong nắng mai, mang theo sự tinh khôi và tràn đầy nhựa sống, phân khu được kiến tạo để trở thành nơi gìn giữ và vun bồi những cảm xúc yên bình giữa hệ sinh thái tiện ích đa tầng, đa sắc.
The BLOOM bao gồm 2 tòa tháp, vươn cao 43-46 tầng, tọa lạc trên tổng diện tích khoảng 1.5ha. Lấy cảm hứng từ triết lý Biophilic đặc trưng của LUMIÈRE Series và đường nét thiết kế kiến trúc hiện đại tối ưu hóa ánh sáng, nơi đây khéo léo đưa cảnh quan thiên nhiên vào từng nhịp thở, minh chứng cho tư duy phát triển bền vững và đề cao trải nghiệm sống của cư dân.
Tại đây, cư dân được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của Hanoi Seasons Garden nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, thư thái tuyệt đối. Ngay trong nội khu, ông bà có thể tìm thấy sự an nhiên tại các khu vườn tĩnh tâm, vườn đọc sách hay ốc đảo gia đình. Trẻ em được thỏa sức khám phá tại các khu vui chơi liên hoàn, trong khi bố mẹ có thể rèn luyện sức khỏe tại khu gym ngoài trời, hoặc khu Calisthenics cải thiện thể lực.
Hành trình sống trọn vẹn tiện nghi được hoàn thiện bởi hệ tiện ích trong nhà như phòng Business Lounge duy mỹ, thư viện yên tĩnh và khu vui chơi trẻ em Kid Club, Teen Club giàu trải nghiệm.
Giữa nhịp đập đô thị hối hả, Hanoi Seasons Garden hiện diện tựa “khu vườn thời gian” lắng đọng, nơi cuộc sống không còn là những hành trình vội vã, mà là sự giao cảm dịu dàng giữa con người, thiên nhiên và bản sắc di sản. Bằng sự tận tâm, thấu hiểu và niềm tự hào, Masterise Homes tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy qua dự án LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden cùng phân khu The BLOOM, nơi lặng lẽ vun trồng từng khoảnh khắc trân quý giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến.
