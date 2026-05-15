Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy

Thanh Xuân

15/05/2026, 10:22

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo thống kê, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 hiện vẫn còn hơn 6.000 cơ sở…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 27/4/2026, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương phải ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan trung ương, để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 5/2026. 

Người đứng đầu các Bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25/5/2026; tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Cùng với đó, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Trong đó, đối với cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào mục đích công cộng, thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng, hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. Trường hợp sau khi rà soát có phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, mà không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp có nhu cầu nhận giao, điều chuyển phần diện tích đó, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phải báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức đó theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Đối với Tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất theo pháp luật về đất đai vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, kinh doanh nhà, thì khi giao các cơ sở nhà, đất dôi dư cho Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, phải xác định cụ thể là giao quản lý, khai thác theo pháp luật về đất đai hay giao quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, thì chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương tham mưu việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà theo hướng làm đến đâu ban hành đến đấy (không chờ ban hành tổng thể) để sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác.

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà chung cư thuộc tài sản công khi người thuê vi phạm quy định

16:33, 22/05/2025

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà chung cư thuộc tài sản công khi người thuê vi phạm quy định

Một số dự án nhà ở thuộc tài sản công còn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí

16:55, 17/01/2025

Một số dự án nhà ở thuộc tài sản công còn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí

Quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở

13:26, 27/08/2024

Quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở

Từ khóa:

nhà đất dôi dư Tài sản công

Đọc thêm

Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội

Masterise Homes giới thiệu dự án Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị giữa lòng Hà Nội

Ngày 12/5, Masterise Homes chính thức giới thiệu tổng thể dự án Hanoi Seasons Garden, thu hút hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chính thức tham dự. Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của phân khu đầu tiên mang tên The BLOOM thuộc LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, mở ra chương mới đầy kiêu hãnh trên mảnh đất di sản giữa lòng Thủ đô.

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Hà Nội hướng tới GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD

Giai đoạn 2066 - 2085, Hà Nội hướng tới một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…

Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu

“Lễ Công bố Bản đồ hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI 2026” được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tập trung tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy khả năng tham gia sâu hơn của các doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ minh bạch và chuẩn hóa hoạt động

eMagazine

2

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

Doanh nghiệp niêm yết

3

Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới về lao động nước ngoài

Dân sinh

4

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

5

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy