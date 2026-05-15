Còn hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 sau sắp xếp bộ máy

Tính đến ngày 27/4/2026, số lượng
cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, nhằm đẩy
nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo
đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn
thiện các nhiệm vụ liên quan.
Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan trung ương phải ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan
trung ương, để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý,
sử dụng tài sản công; hoàn thành trong tháng 5/2026.
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo rà soát, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu
chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục
và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 5/2026.
Người đứng đầu các Bộ, cơ quan
trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc
quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25/5/2026; tổ
chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ
đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi
quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.
Cùng với đó, Bí thư tỉnh ủy,
thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ
đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi
quản lý, bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2/2026, không để
hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Trong đó, đối với cơ sở nhà, đất đã có quyết định
giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp, sử dụng vào mục đích công cộng, thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc
bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.
Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục rà
soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng, hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ
sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức
sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm
quyền ban hành. Trường hợp sau khi rà soát có phần diện tích lớn hơn so với
tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ
quan, người có thẩm quyền ban hành, mà không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp
có nhu cầu nhận giao, điều chuyển phần diện tích đó, thì cơ quan, tổ chức, đơn
vị đang quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phải báo cáo cơ
quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ
chức, đơn vị mình quản lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức đó
theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.
Đối với Tổ chức phát triển quỹ đất
của địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất theo pháp luật về đất
đai vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, kinh doanh nhà, thì khi giao các cơ sở nhà,
đất dôi dư cho Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, phải xác định cụ
thể là giao quản lý, khai thác theo pháp luật về đất đai hay giao quản lý, khai
thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP.
Đối với các cơ sở nhà, đất thực
hiện quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, thì chỉ
đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương tham mưu việc ban hành Bảng
giá cho thuê nhà theo hướng làm đến đâu ban hành đến đấy (không chờ ban hành tổng
thể) để sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác.