Bệnh Covid-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Chiều 14/6, Bộ Y tế cho biết, dự kiến trong tháng 6 này, Bộ sẽ có quyết định chính thức chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B, khi đó Covid-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, khi chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B sẽ không điều trị miễn phí mà người dân có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế. Về cơ bản là chuyển đổi trong thanh toán chi phí còn phác đồ và phương thức điều trị Covid-19 vẫn như trước.

Hiện Bộ Y tế đang chỉnh sửa các hướng dẫn về chuyên môn như chẩn đoán, điều trị, phòng chống lây nhiễm của Covid-19 để khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B sẽ triển khai ngay.

“Việc chuyển từ nhóm A sang nhóm B dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6/2023. Khi Thủ tướng ký công bố hết hiệu lực của Quyết định 447 thì Bộ Y tế cùng đồng thời ký ban hành hướng dẫn về chuyển dịch Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương thông tin.

Nói thêm về vấn đề này, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Phan Trọng Lân cho biết, mặc dù chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B, song hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam luôn giám sát đồng bộ về tình hình dịch bệnh.

Khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho thấy phân loại dựa trên bệnh học là chủ yếu. Tại Việt Nam, nhóm A chủ yếu là các biện pháp về hành chính xã hội, khi sang nhóm B thì bỏ các hoạt động kiểm soát về hành chính xã hội. Nói cách khác là nếu nhóm A thì ngoài ngành y tế sẽ có các bộ, ngành cùng tham dự chống dịch, còn khi sang nhóm B thì chủ yếu là ngành y tế triển khai.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 20 diễn ra hôm 3/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thống nhất đủ điều kiện chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch Covid-19 giai đoạn 2023-2025; hoàn thiện hướng dẫn triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 phù hợp tình hình; rà soát, sửa đổi, cập nhật hướng dẫn giám sát và phòng, chống Covid-19 phù hợp tình hình dịch; rà soát, sửa đổi, cập nhật các phác đồ điều trị, quản lý bệnh nhân Covid-19, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện phù hợp với tình hình mới.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương rà soát tình hình dịch tại địa phương và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Trong đó, tập trung bảo đảm kiểm soát hiệu quả, bền vững dịch Covid-19 cùng với việc quản lý các bệnh truyền nhiễm khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, lồng ghép giám sát Covid-19 vào hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp, bao gồm cả giám sát trọng điểm; tiếp tục thực hiện giám sát giải trình tự gen và giám sát các trường hợp viêm phổi nặng, các ca bệnh nặng, ổ dịch có diễn biến bất thường tại các cơ sở y tế, cộng đồng; Bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 5/2023, cả nước ghi nhận gần 85.500 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc (giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022); ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19, tỉ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%).

Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn có tiền sử chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19. Hiện nay, tỉ lệ người bệnh Covid-19 nhập viện thấp hơn; tỉ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Số liều vaccine Covid-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới. Tỉ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới và tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới. Đến nay, tổng số liều vaccine đã tiêm là hơn 266 triệu.

Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỉ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,0%; tỉ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,3%; tỉ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%; tỉ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,6%.