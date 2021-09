“Bí kíp” mua sắm thực phẩm tiết kiệm cho gia đình

Dù ở bất kỳ thời điểm nào, quản lý chi tiêu sẽ giúp các gia đình tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Chỉ cần khéo léo lên kế hoạch và tận dụng thêm các mẹo nhỏ, các gia đình vừa có thể đảm bảo mua sắm đa dạng các loại thực phẩm, tiết kiệm chi tiêu hiệu quả nhất và tránh làm lãng phí thực phẩm.

CHỌN CÁC LOẠI THỰC PHẨM BẢO QUẢN LÂU

Củ quả và hạt khô là hai loại đứng đầu danh sách các thực phẩm bổ sung chất xơ và dinh dưỡng cần thiết cho cả nhà. Cả hai đều ít bị hư hại trong quá trình vận chuyển, có thể bảo quản lâu để dùng dần nên rất phù hợp để dự trữ trong những ngày hạn chế di chuyển.

Mẹo nhỏ là hãy gói từng loại củ quả tách biệt bằng túi vải hoặc giấy báo, tránh để dồn chung sẽ khiến củ quả nhanh hỏng. Tương tự với các loại thực phẩm khô như hạt, ngũ cốc… bạn có thể cho vào các hũ kín có nắp và lưu ý để thực phẩm ở nơi khô thoáng nhằm hạn chế ẩm mốc.

MUA THỰC PHẨM THEO COMBO VÀ TẬN DỤNG GÓI VOUCHER

Nhu cầu dự trữ thực phẩm có sự gia tăng do các thành viên trong gia đình làm việc và học tập tại nhà. Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo mua sắm an toàn tại gia, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn mua sắm theo combo thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Hình thức này không những giúp giảm chi phí lên đến 30% so với mua lẻ từng món, tiết kiệm chi phí vận chuyển, mà còn đáp ứng đa dạng bữa ăn và cân bằng dinh dưỡng cho cả nhà.

Một trong những “bí kíp” mua sắm tiết kiệm nhất chính là tận dụng các mã giảm giá và mã miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng online. Ngoài việc mua sắm các sản phẩm với giá ưu đãi, các gia đình còn có thể tận dụng thêm các voucher giảm giá, giúp cho việc mua sắm thực phẩm thật tiết kiệm và cũng rất thú vị.

“Nhận free voucher 150K - Đặt đồ ăn thả ga” cho các đơn hàng trên ShopeeFood là một trong những mẹo tiết kiệm mà các gia đình truyền tai nhau gần đây.

Mua sắm các loại thực phẩm và đồ dùng gia đình thiết yếu qua ShopeeFood dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhờ ưu thế về mạng lưới nhà cung cấp và hình thức thanh toán không tiếp xúc rất tiện lợi bằng ShopeePay. Quan trọng hơn cả là nhiều ưu đãi “thả ga” đi kèm cùng các thao tác mua hàng rất đơn giản.

Từ nay đến hết 30/9, người dùng chưa tạo tài khoản hoặc có tài khoản nhưng chưa có đơn hàng đầu tiên trên Shopee sẽ nhận ngay ưu đãi thiết thực là gói voucher đặt đồ ăn và đi chợ có tổng trị giá 150.000 đồng, áp dụng cho toàn bộ các đơn hàng thực phẩm trên ShopeeFood, bất kể hình thức thanh toán.

Ngoài ra, đối với người dùng hiện tại, Shopee cũng tặng các voucher đặt đồ ăn và đi chợ trị giá 25.000 - 30.000 đồng với giá 1.000 đồng khi thanh toán bằng ShopeePay trong các khung giờ đặc biệt.

* Mua sắm tiết kiệm cùng ShopeeFood, đặt hàng và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại: https://shopee.vn/m/sieu-mien-phi#150k