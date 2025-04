Ngày 24/4 tới, cổ phiếu PSH và KPF vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo các quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã PSH) và cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (mã KPF) vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/04/2025.

Cụ thể: HOSE thông báo sẽ đưa cổ phiếu PSH vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/04/2025 theo Quyết định số 237/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do PSH chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Đồng thời, cổ phiếu PSH được theo dõi ở diện đình chỉ giao dịch theo quyết định số 118/QD-SGDHCM ngày 05/03/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên có soát xét năm 2024 quá 06 tháng so với thời hạn quv định.

Ngoài ra, cổ phiếu này được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 157/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2024 của Tổng Giám đốc HOSE do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết.

Trước đó vào ngày 10/3 vừa qua, PSH đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Cụ thể: Về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024: PSH cho biết công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 352/UHY-HĐKT ngày 05/08/2024 với Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY nhưng đến thời điểm hiện tại Công ty kiểm toán vẫn chưa phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Kế hoạch Công ty Nam Sông Hậu sẽ thanh lý hợp đồng với Công ty kiểm toán đồng thời xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác để thực hiện báo cáo.

Về tình hình vay vốn với Tổ chức tài chính Acuity Funding: PSH cho biết công ty cơ bản đã hoàn tất các thủ tục cho khoản vay với Tổ chức tài chính Acuity Funding, hiện Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 2 (đơn vị quản lý tài sản) đang hoàn thiện các pháp lý giai đoạn cuối với Tổ chức tài chính Acuity Funding, kế hoạch nguồn vay sẽ được giải ngân vào cuối quý 1/2025.

Đồng thời ngày 07/02/2025, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã PSHH2224003 thông qua việc Người sở hữu trái phiếu đồng ý gia hạn nợ và cam kết không yêu cầu xử lý tài sản trong vòng 6 tháng đối với Công ty.

Đến ngày 26/02/2025, PSH đã tổ chức thành công Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã PSHH2224002 thông qua việc Người sở hữu trái phiếu đồng ý gia hạn nợ và cam kết không yêu cầu xử lý tài sản trong vòng 6 tháng đối với công ty.

Do đó, công ty đưa ra lộ trình khắc phục các khoản nợ kỳ báo cáo 31/12/2023: Số tiền bị cưỡng chế tại cục thuế tình Hậu Giang: 1.139.938.923.963 đồng; số tiền bị cưỡng chế tại cục thuế tinh cần Thơ: 92.590.470.756 đồng sẽ được khắc phục vào giữa quý 2/2025; Hàng hóa gửi tại Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương số tiền: 131.146.899.294 đồng; Kho cần Thơ: 50.895.356.383 đồng; Kho Chi nhánh Trà Vinh 25.888.757.556 đồng sẽ được khắc phục kiểm kê đầy đủ vào Kỳ báo cáo soát xét bán niên 30/06/2024.

PSH cho biết, sau khi khắc phục những vấn đề tồn đọng nêu trên thì các Cục thuế gỡ cưỡng chế hóa đơn, khi đó Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bán hàng đầy đủ theo quy định.

Đối với cổ phiếu KPF, HOSE cũng sẽ đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/04/2025 theo quyết định của Tổng Giám đốc HOSE do công ty chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu KPF đồng thời được theo dõi ở diện đình chỉ giao dịch theo quyết định số 101/QĐ-SGDPICM ngày 19/02/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên có soát xét năm 2024 quá 06 tháng so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu này còn được theo dõi ở diện cảnh báo theo quyết định số 167/QĐ-SGDHCM ngày 04/04/2024 của Tổng Giám đốc HOSE do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết.

Còn theo giải trình từ KPF, công ty cho biết trong quý 4/2024, công ty đã đạt được một số kết quả tài chính khả quan, bao gồm tiến triển đáng kể trong thu hồi nợ vay và kỳ vọng lợi nhuận tích cực từ các khoản đầu tư trái phiếu. Tuy nhiên, một số yếu tố như việc trích lập dự phòng bắt buộc đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung, tạo áp lực nhất định lên báo cáo tài chính.

KPF cũng đưa ra các giải pháp khắc phục như: nâng cao chất lượng báo cáo tài chính: Tiến hành hoàn thiện việc trích lập dự phòng theo đúng quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán, đảm bảo các báo cáo tài chính đạt chất lượng kiểm toán toàn phần.

Đẩy mạnh thu hồi nợ: Đặt mục tiêu thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng trước khi kết thúc năm tài chính 2025, đồng thời triển khai các biện pháp quản lý chặt chỗ nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong tương lai.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư: Tập trung nguồn lực vào các dự án chiến lược và doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao, nhằm tối đa hóa lợi nhuận ổn định và lâu dài.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh: Triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hóa quy trình nội bộ và nâng cao hiệu suất vận hành để cải thiện biên lợi nhuận.

Công ty cũng đưa ra lộ trình triển khai cụ thể như: giai đoạn 1 (quý 1/2025 - quý 3/2025): Tập trung hoàn thành các kế hoạch thu hồi nợ và tiến hành rà soát, tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Giai đoạn 2 (quý 3/2025 - cuối năm 2025): Đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời triển khai các dự án tiềm năng nhằm tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, HOSE thông báo sẽ đưa cổ phiếu EVG của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2025 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát căn cứ điểm c khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết nguyên nhân cổ phiếu EVG vào diện kiểm soát do công ty có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất đã kiểm toán trong 2 năm liên tiếp là 2022 và 2023.

Được biết công ty đã công bố BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán. Tuy nhiên bên kiểm toán đã có một số vấn đề cấn nhấn mạnh.



Cụ thể: bên kiểm toán lưu ý Thuyết minh 1.5 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, trong năm 2024, công ty có các đặc điểm có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính như sau:

- Ngày 11/8/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký kết Hợp đồng đặt cọc để Chuyển nhượng một phần Dự án số HH5/2023/HĐĐC/AK-EVG với Công Ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh để nhận chuyển nhượnp một phần dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại ô đất HH5 (dự án Sky Lumière Center). Do tiến độ hoàn thiện việc chuyển nhượng một phần Dự án kéo dài hơn so với dự kiến, Công Ty Liên Doanh TNHH Phát triền Đô thị mới An Khánh đã đồng ý chi trả cho Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chi phí vay vốn trong khoảng thời gian tử ngày 01/3/2024 đến 31/12/2024 theo Thỏa thuận chi trả chi phí vay vốn ngày 18/12/2024.

- Khoản tạm ứng của Công ty cho bà Nguyễn Tâm Băng (Kế toán trưởng đến ngày 12/4/2024) để đi nộp thuế của công ty, tuy nhiên đến thời điểm nghỉ việc (ngày 20/4/2024) bà Băng chưa hoàn trả số tiền này. Căn cứ biên bản họp ngày 28/12/2024, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thu hồi khoản tiền trên cho Công ty. Theo đó, ngày 28/3/2025, Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng này cho công ty, do đó Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản phải thu này đã được thu hồi và không trích lập dự phòng tại ngày 31/12/2024.

- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/20211 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để cùng hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị The New City tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân, tiến độ thực hiện Dự án chậm hơn so với kế hoạch được các bên thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác đầu tư. Ngày 12/3/2025, HĐQT có Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT về thông qua việc công ty chuyển nhượng vốn góp, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích đối với Dự án phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/2021 cho đối tác.

Tại ngày lập Báo cáo tài chính này, công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng nêu trên và đã thu về số tiền là 69,8 tỷ đồng và ban Tổng Giám đốc đánh giá giá trị khoản tiền góp hợp tác đầu tư nêu trên (số tiền 64,2 tỷ đồng) nhỏ hơn số tiền đã thu được từ việc chuyển nhượng vốn góp, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH nên không trích lập dự dự phòng cho khoản phải thu này.

Bên kiểm toán cũng cho biết ý kiến kiểm toán của chúng tôi về Báo cáo tài chính hợp nhất của EVG kết thúc ngày 31/12/2024 không bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhấn mạnh trên.