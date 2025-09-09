Bích Sơn Central Point - Dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng đầu tư hấp dẫn
Tuấn Sơn
09/09/2025, 08:00
Theo thông báo chính thức từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, 29 căn shophouse thuộc dự án Bích Sơn Central Point đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý để được phép kinh doanh và chuyển nhượng.
Đây là cơ sở vững chắc, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững tại vị trí đắc địa.
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 882/SXD-QLN ngày 12/8/2025, chính thức xác nhận các căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư mới Bích Sơn (tên thương mại: Bích Sơn Central Point) đủ điều kiện để bán và cho thuê mua.
Cụ thể, 29 căn shophouse của dự án đã đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, sẵn sàng cho các giao dịch chuyển nhượng, mang lại cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả. Các căn shophouse này được xây dựng trên diện tích đất 2.690,72 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 13.453,60 m2, gồm 5 tầng, chiều cao khoảng 18m. Công trình đã được khởi công và xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.
Dự án đã được thẩm định kỹ lưỡng bởi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh dựa trên hệ thống văn bản pháp luật chặt chẽ, bao gồm:
Quyền sử dụng đất: Được xác lập theo Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) về việc giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
Giấy phép xây dựng: Số 1006/GPXD ngày 06/6/2025 do UBND thị xã Việt Yên cấp, khẳng định tính hợp pháp của công tác xây dựng.
Nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật: Các tài liệu nghiệm thu hoàn thành các hạng mục như hệ thống cống, hố ga, san nền, ép cọc khu nhà ở thấp tầng LK01, LK02 và đắp đất đường đã được chấp thuận. Đặc biệt, Văn bản số 249/UBND-KTHT&ĐT ngày 07/8/2025 của UBND phường Việt Yên xác nhận việc nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật phù hợp với khối lượng công việc thực tế và tiến độ dự án.
Cam kết pháp lý: Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC đã cung cấp Văn bản cam kết số 307/2025/CV-HLC ngày 30/7/2025, khẳng định các căn nhà ở không thuộc trường hợp tranh chấp, kê biên hoặc bị cấm giao dịch, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.
Nghĩa vụ tài chính: Chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước, được xác nhận bởi Chi cục Thuế khu vực VI.
Sổ đỏ: Ngày 18/8/2025, Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tỉnh Bắc Ninh đã cấp 100% sổ đỏ cho dự án, gồm 173 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, củng cố tính pháp lý vững chắc.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị nghiệm thu, đảm bảo dự án sớm đi vào vận hành, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tất cả các điều kiện trên tuân thủ chặt chẽ theo khoản 3 và khoản 6 Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, đảm bảo sự minh bạch và an toàn pháp lý tuyệt đối cho mọi giao dịch tại Bích Sơn Central Point.
Bích Sơn Central Point tọa lạc tại phường Việt Yên, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc phường Bích Động, tỉnh Bắc Giang). Dự án được quy hoạch bài bản với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, do Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC làm chủ đầu tư.
Các căn shophouse được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, tối ưu hóa công năng vừa ở vừa kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và nhà đầu tư. Với vị trí đắc địa, cư dân Bích Sơn Central Point dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu và hưởng lợi từ quy hoạch phát triển mạnh mẽ của khu vực. Phường Việt Yên đang trên đà phát triển sôi động, thu hút đầu tư và dân cư, dẫn đến nhu cầu về nhà ở và mặt bằng kinh doanh tăng cao, tạo tiềm năng tăng giá lớn cho dự án.
Việc Bích Sơn Central Point chính thức đủ điều kiện chuyển nhượng là minh chứng cho năng lực triển khai của chủ đầu tư HLC và sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh. Khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn 29 căn shophouse tại dự án này, nhờ nền tảng pháp lý vững chắc, vị trí chiến lược và tiềm năng sinh lời bền vững.
Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai
Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Hà Nội…
Vùng trũng giá căn hộ dọc Metro số 1 TP.HCM: Cơ hội cho an cư và đầu tư giữa "bão giá"
Giữa cơn “bão giá” căn hộ tại TP.HCM, những khu vực “vùng trũng” dọc theo tuyến metro số 1 đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn an cư lẫn đầu tư. Bởi giá bán còn ở mức hợp lý so với mặt bằng chung, đồng thời sở hữu dư địa tăng giá rõ rệt nhờ hạ tầng đồng bộ.
Giải mã siêu phẩm đầu tư mới của Sun Group bên bờ Vịnh di sản
Nằm trên trục đường bao biển kỳ quan, ngay sát quảng trường lễ hội và tầm nhìn hướng thẳng vịnh Hạ Long, các tòa tháp căn hộ Sun Centro Town nổi lên như biểu tượng bất động sản nghỉ dưỡng mới tại “thủ phủ du lịch” miền Bắc.
Phát Đạt và lợi thế trong cuộc đón sóng vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam
Tuần qua, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) công bố thông tin thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1.
Giá trị thị trường nhà đất Mỹ tăng 20 nghìn tỷ USD trong 5 năm
Mua nhà đang ngày càng trở thành một việc khó đối với nhiều hộ gia đình ở Mỹ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: