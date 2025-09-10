Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững
Hằng Anh
10/09/2025, 10:52
Dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của các mô hình điện mặt trời trong các hệ thống canh tác trên đất nông nghiệp, mang lại lợi ích kép, vừa tạo ra năng lượng sạch, vừa sản xuất nông nghiệp...
Ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức
Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã khởi động dự án “Canh tác nông nghiệp kết hợp điện
mặt trời cho nông thôn Việt Nam” (Agri-PV). Dự án được tài trợ bởi Bộ Hợp tác
Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ).
Theo đại diện Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, dự án
Agri-PV sẽ được triển khai trong 3 năm (2025 – 2027) tại các địa phương có tiềm
năng phát triển điện mặt trời nông nghiệp.
Để hiện thực hóa mục tiêu trong 3 năm thực hiện, dự án sẽ tập
trung vào việc đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển điện mặt trời nông
nghiệp tại Việt Nam, từ đó có các giải pháp tư vấn về các mô hình và chiến lược
phát triển điện mặt trời phù hợp. Ngoài ra, tăng cường năng lực, cung cấp dịch vụ
tư vấn cho các bên liên quan và huy động nguồn lực, góp phần vào quá trình chuyển
đổi nông nghiệp cũng như các cam kết về chuyển đổi năng lượng công bằng, Net
Zero và NDC 3.0.
Cụ thể, dự án gồm bốn hợp phần: đánh giá hiện trạng và tiềm
năng phát triển điện mặt trời nông nghiệp ở Việt Nam; tư vấn các mô hình và chiến
lược phù hợp; tăng cường năng lực cho các bên liên quan, đặc biệt là phụ nữ và
nhóm dễ bị tổn thương, để triển khai mô hình thân thiện với nông dân; và huy động
nguồn lực để phát triển điện mặt trời nông nghiệp cho các đối tác Việt Nam.
Dự án đặt mục tiêu ít nhất 10 mô hình điện mặt trời nông
nghiệp được triển khai. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là nông dân ở nhiều quy
mô, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng,
cùng cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài việc tạo thêm thu nhập, dự án còn giúp
nông dân nâng cao kỹ năng, tiếp cận tài chính thuận lợi hơn, cải thiện kết nối
thị trường và gia tăng giá trị chuỗi nông sản.
Đồng thời, dự án góp phần mở rộng tiếp cận năng lượng sạch
cho khu vực nông thôn. Với những mục tiêu này, Agri-PV được kỳ vọng sẽ thúc đẩy
phát triển năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp, giảm phụ thuộc nhiên liệu
hóa thạch, cắt giảm phát thải carbon và mở rộng hợp tác công– tư trong đầu tư hạ
tầng, logistics, công nghệ và phân phối lương thực. Dự án cũng đóng góp quan trọng
vào việc thực hiện cam kết giảm phát thải trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định
(NDC) 3.0 của Việt Nam.
Ông Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, cho biết Agri-PV là dự án điện mặt trời nông nghiệp đầu
tiên tại Việt Nam. Dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của các mô hình điện mặt
trời trong các hệ thống canh tác trên đất nông nghiệp theo hướng nâng cao bình
đẳng giới và góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy chuyển đổi năng
lượng. Mô hình này mang lại lợi ích kép: vừa tạo ra năng lượng sạch, vừa sản xuất
nông nghiệp.
Còn theo đại điện tổ chức GIZ Việt Nam, điện mặt trời trong
nông nghiệp không chỉ đơn thuần là đặt các tấm pin trên cánh đồng. Đó là việc
kiến tạo sự cộng hưởng giữa hai hệ thống: tối ưu hóa giữa năng lượng và cây trồng
cho tối đa hóa sản lượng, trong khi vẫn đảm bảo sản lượng điện hiệu quả.
Trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với thách thức đảm bảo
an ninh lương thực song song với an ninh năng lượng, mô hình Agri-PV được kỳ vọng
mang lại giải pháp tối ưu. Trên cùng một diện tích đất, người dân vừa có thể sản
xuất nông nghiệp, vừa khai thác điện mặt trời để cung cấp năng lượng sạch.
Với lợi thế bức xạ mặt trời cao, đặc biệt tại Tây Nguyên,
Duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, mô hình này không chỉ giúp
giảm chi phí sản xuất, chủ động nguồn điện, mà còn góp phần cải thiện năng suất,
giảm thiểu tác động thời tiết cực đoan. Đây cũng là cơ hội để nông dân đa dạng
hóa nguồn thu, trở thành tác nhân trực tiếp trong chuỗi sản xuất nông nghiệp-
năng lượng.
Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình điện mặt trời nông nghiệp
còn vướng không ít thách thức lớn. Chưa có chính sách cụ thể để thúc đẩy, phát
triển canh tác nông nghiệp kết hợp điện mặt trời tại Việt Nam. Không những thế còn là lỗ
hổng kiến thức và năng lực kỹ thuật: khái niệm về điện mặt trời nông nghiệp
chưa đồng thuận, các nghiên cứu phân mảnh và thiếu dữ liệu thí điểm tin cậy;
năng lực của các bên liên quan về lĩnh vực này còn hạn chế
