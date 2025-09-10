Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Thế giới

Giá trị thị trường nhà đất Mỹ tăng 20 nghìn tỷ USD trong 5 năm

Bình Minh

10/09/2025, 07:00

Mua nhà đang ngày càng trở thành một việc khó đối với nhiều hộ gia đình ở Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Mới đây, công ty dữ liệu bất động sản Zillow đã đưa ra một con số phản ánh tình trạng giá nhà ở Mỹ ngày càng đắt đỏ: từ năm 2020 đến nay, giá trị của thị trường nhà ở tại Mỹ đã tăng 57%, đạt mức kỷ lục 55 nghìn tỷ USD.

Điều đó có nghĩa là trong vòng 5 năm, giá trị của thị trường nhà đất Mỹ đã tăng thêm 20 nghìn tỷ USD.

Những phát hiện của Zillow cho thấy một thị trường địa ốc vẫn còn đắt đỏ so với tiêu chuẩn lịch sử, với giá nhà leo thang ngay cả trong môi trường lãi suất vay thế chấp nhà tăng cao, khiến người mua nhà dè dặt và buộc nhiều người bán nhà phải giảm giá.

Tuy nhiên, trên phạm vi toàn nước Mỹ, sự tăng trưởng của thị trường nhà đất trong vòng 1 năm trở lại đây diễn ra không đều. Trong đó, bang New York chứng kiến tổng giá trị của thị trường tăng thêm 216 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ bang nào. Các bang New Jersey, Illinois và Pennsylvania theo sát nút.

“Nhu cầu nhà ở tiếp tục vượt nguồn cung ở các bang vùng Đông Bắc. Ở New York, số nhà được rao bán hiện nay chỉ bằng một nửa so với trước đại dịch”, nhà kinh tế cấp cao Orphe Divounguy của Zillow cho biết.

Trái lại, ở những bang mà thị trường địa ốc đã bùng nổ trong thời đại dịch Covid-19 như: Florida, California và Texas, giá trị thị trường nhà đất đã giảm hàng chục tới hàng trăm tỷ USD trong 1 năm qua. Từng là “thỏi nam châm” thu hút những người mua muốn tới sống ở những vùng nhiều ánh nắng, cũng như có các quy định chống Covid ít nghiêm ngặt hơn, những bang này đang bắt đầu chứng kiến thị trường đi xuống.

Các nhà môi giới bất động sản ở Florida, California và Texas tiết lộ với hãng tin CNN rằng người bán nhà ở những bang đó đã phải giảm giá hoặc nhượng bộ để thu hút người mua vì khách mua bây giờ không còn sẵn sàng chấp nhận mức giá cao như mấy năm trước.

Bà Sharon Ross, một nhà môi giới ở Nam Florida, cho biết một lý do khiến thị trường nhà đất ở những bang nói trên trở nên ế ẩm là phí bảo hiểm và thuế bất động sản tăng mạnh. Florida, cùng với California và Texas, là những bang có nhiều thiên tai trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu, dẫn tới phí bảo hiểm nhà tăng cao.

“Nhiều khách của tôi đã đổi ý sau khi nghe báo giá bảo hiểm”, bà Ross cho biết.

Một báo cáo vào tháng trước của công ty dịch vụ tài chính Intercontinental Exchange cho biết 85% số hạt ở Florida có giá nhà giảm so với cách đây 1 năm. Báo cáo cũng nói rằng giá nhà ở California, Texas, Colorado và Arizona đã giảm hơn 3% so với mức cao thiết lập trong đại dịch.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng nhà ở mới diễn ra mạnh mẽ đã giúp giữ vững giá trị thị trường nhà đất ở các bang vùng Vành đai Mặt trời (Sun Belt) - theo Zillow. Ở Texas, hơn 1/5 giá trị tăng thêm của thị trường nhà đất từ năm 2020 đến nay là đến từ các căn nhà mới xây.

