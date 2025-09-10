Bích Sơn Central Point - Tiềm năng sinh lời bền vững, sổ đỏ từng lô tại Bắc Ninh 

Theo thông báo chính thức từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, 29 căn shophouse thuộc dự án Bích Sơn Central Point đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý để được phép kinh doanh và chuyển nhượng.

Đây là cơ sở vững chắc, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững tại vị trí đắc địa.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 882/SXD-QLN ngày 12/8/2025, chính thức xác nhận các căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư mới Bích Sơn (tên thương mại: Bích Sơn Central Point) đủ điều kiện để bán và cho thuê mua.

29 căn shophouse tại Bích Sơn Central Point đã đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, được phép chuyển nhượng.

Cụ thể, 29 căn shophouse của dự án đã đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, sẵn sàng cho các giao dịch chuyển nhượng, mang lại cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả. Các căn shophouse này được xây dựng trên diện tích đất 2.690,72 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 13.453,60 m2, gồm 5 tầng, chiều cao khoảng 18m. Công trình đã được khởi công và xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

Dự án đã được thẩm định kỹ lưỡng bởi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh dựa trên hệ thống văn bản pháp luật chặt chẽ, bao gồm:

Quyền sử dụng đất: Được xác lập theo Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) về việc giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Giấy phép xây dựng: Số 1006/GPXD ngày 06/6/2025 do UBND thị xã Việt Yên cấp, khẳng định tính hợp pháp của công tác xây dựng.

Nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật: Các tài liệu nghiệm thu hoàn thành các hạng mục như hệ thống cống, hố ga, san nền, ép cọc khu nhà ở thấp tầng LK01, LK02 và đắp đất đường đã được chấp thuận. Đặc biệt, Văn bản số 249/UBND-KTHT&ĐT ngày 07/8/2025 của UBND phường Việt Yên xác nhận việc nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật phù hợp với khối lượng công việc thực tế và tiến độ dự án.

Cam kết pháp lý: Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC đã cung cấp Văn bản cam kết số 307/2025/CV-HLC ngày 30/7/2025, khẳng định các căn nhà ở không thuộc trường hợp tranh chấp, kê biên hoặc bị cấm giao dịch, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Nghĩa vụ tài chính: Chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước, được xác nhận bởi Chi cục Thuế khu vực VI.

Sổ đỏ: Ngày 18/8/2025, Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tỉnh Bắc Ninh đã cấp 100% sổ đỏ cho dự án, gồm 173 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, củng cố tính pháp lý vững chắc.

Các căn shophouse tại Bích Sơn Central Point đáp ứng nhu cầu vừa ở, vừa kinh doanh cho khách hàng và nhà đầu tư.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị nghiệm thu, đảm bảo dự án sớm đi vào vận hành, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tất cả các điều kiện trên tuân thủ chặt chẽ theo khoản 3 và khoản 6 Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, đảm bảo sự minh bạch và an toàn pháp lý tuyệt đối cho mọi giao dịch tại Bích Sơn Central Point.

Bích Sơn Central Point tọa lạc tại phường Việt Yên, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc phường Bích Động, tỉnh Bắc Giang). Dự án được quy hoạch bài bản với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, do Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC làm chủ đầu tư.

Các căn shophouse được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, tối ưu hóa công năng vừa ở vừa kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và nhà đầu tư. Với vị trí đắc địa, cư dân Bích Sơn Central Point dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu và hưởng lợi từ quy hoạch phát triển mạnh mẽ của khu vực. Phường Việt Yên đang trên đà phát triển sôi động, thu hút đầu tư và dân cư, dẫn đến nhu cầu về nhà ở và mặt bằng kinh doanh tăng cao, tạo tiềm năng tăng giá lớn cho dự án.

Việc Bích Sơn Central Point chính thức đủ điều kiện chuyển nhượng là minh chứng cho năng lực triển khai của chủ đầu tư HLC và sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh. Khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn 29 căn shophouse tại dự án này, nhờ nền tảng pháp lý vững chắc, vị trí chiến lược và tiềm năng sinh lời bền vững.