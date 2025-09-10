“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu
Hương Loan
10/09/2025, 16:41
Kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn quốc tế; chuyển đổi công nghệ, ứng dụng xu hướng tiên tiến; gắn kết hệ sinh thái điện tử Việt Nam với mạng lưới toàn cầu sẽ đưa ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu…
Ngày 10/9/2025, Triển lãm Quốc tế NEPCON Vietnam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi. Sự kiện diễn ra từ ngày 10–12/9/2025, quy tụ hơn 300 thương hiệu công nghệ và dự kiến chào đón hơn 10.000 khách tham quan thương mại từ khắp khu vực và quốc tế.
NEPCON Vietnam 2025 tập trung trưng bày các nhóm công nghệ và sản phẩm then chốt của ngành điện tử hiện đại, từ: Công nghệ gắn linh kiện bề mặt, bán dẫn, mạch tích hợp và cảm biến, lắp ráp mạch in đến Kiểm tra quang học tự động.
Góp mặt tại sự kiện là nhiều thương hiệu uy tín như Matfron Technology, JST Vina, Willas Electronic, Quectel Wireless Solutions, Hibex Vietnam, Brady, Carl Zeiss Vietnam, Daiwa Fine Chemicals, Altis, Xintechnology Electronics, Hongfa Electroacoustic, cùng với các nhóm gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia… Các doanh nghiệp này sẽ mang đến những giải pháp và công nghệ chuyên sâu, phục vụ toàn diện cho chuỗi sản xuất điện tử từ thiết kế, lắp ráp đến kiểm tra và vận hành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược cho cả doanh nghiệp nội địa và quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một tâm điểm mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, NEPCON Vietnam 2025 càng trở nên đặc biệt quan trọng.
Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 6,8% trong năm nay, một trong những mức cao nhất khu vực. Xuất khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2025 đạt trên 262 tỷ USD, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch.
Dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh, với hơn 24 tỷ USD đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và vốn góp trong đó phần lớn chảy vào lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và thiết bị thông minh. Đáng chú ý, nhiều tập đoàn điện tử, bán dẫn hàng đầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron tiếp tục mở rộng tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An. Những dự án này không chỉ bổ sung năng lực sản xuất, mà còn khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Đặc biệt, theo bà Varaporn Dhamcharee, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Việt Nam vẫn đang đứng trước cơ hội vươn lên những nấc thang giá trị mới. Với chủ đề “Hội tụ Công nghệ – Nâng tầm Điện tử Việt”, Triển lãm NEPCON Vietnam 2025 đặt ra ba ưu tiên hành động rõ ràng: Thúc đẩy kết nối; hỗ trợ chuyển đổi công nghệ; tăng cường hội nhập, từng bước gắn kết hệ sinh thái điện tử Việt Nam với mạng lưới toàn cầu, sẽ mở ra con đường phát triển bền vững và thịnh vượng cho ngành điện tử Việt Nam trong tương lai.
Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ với sự phát triển của công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, NEPCON Vietnam 2025 là cơ hội quý báu để cùng chia sẻ kiến thức, trưng bày những thành tựu công nghệ mới nhất và thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
Với sự hỗ trợ từ Chính phủ, các hiệp hội ngành nghề và sự đồng hành của các doanh nghiệp, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” vươn xa trên thị trường quốc tế.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Daniel Lim, Tổng Giám đốc HIBEX Vietnam, cho rằng Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Trong bức tranh phát triển đó, ngành điện tử đã vươn lên trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất. Hiện nay, điện tử và linh kiện chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu.
Các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, LG và nhiều thương hiệu toàn cầu khác đã chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất. Song song với đó, các doanh nghiệp và startup trong nước cũng đang không ngừng lớn mạnh, mang đến nhiều sáng tạo trong điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và giải pháp công nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội vẫn còn không ít thách thức. Theo ông Daniel Lim, Việt Nam cần thúc đấy hơn nữa nghiên cứu - phát triển, nâng cấp hạ tầng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. "Chính những thách thức đó lại mở ra cánh cửa hợp tác rộng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, điện tử năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và loT mang lại tiềm năng to lớn cho cả nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đổi mới sáng tạo trong nước", ông Daniel Lim nhận định.
Nhìn về tương lai, Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu trở thành công xưởng sản xuất, mà còn hướng tới vị thế trung tâm đối mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, qua cầu nối NEPCON Vietnam, các nhà sản xuất, doanh nhân và các nhà nghiên cứu cùng chung tay, để cùng nhau đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong việc định hình thị trường điện tử toàn cầu.
