BIM Energy và Evolution Data Centres ký kết hợp tác cung cấp năng lượng tái tạo cho trung tâm dữ liệu tại TP.HCM

BIM Energy - thành viên Tập đoàn BIM, một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo tiên phong tại Việt Nam - và Evolution Data Centres (EDC), nền tảng trung tâm dữ liệu bền vững tại Đông Nam Á, chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác cung cấp điện tái tạo theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Thỏa thuận hướng tới việc cung cấp nguồn năng lượng xanh từ các dự án điện mặt trời và điện gió của BIM Energy cho trung tâm dữ liệu quy mô lớn mà EDC đang phát triển tại TP.HCM, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD. Nhu cầu điện cho tổ hợp này ước tính từ 50-100 MW, phục vụ các nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng AI và các ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về năng lượng sạch.

DPPA - DẤU MỐC QUAN TRỌNG CHO HẠ TẦNG SỐ XANH CỦA VIỆT NAM

Theo MoU, hai bên sẽ phối hợp đánh giá các phương án kỹ thuật và thương mại để triển khai cơ chế DPPA, cho phép EDC mua điện tái tạo trực tiếp từ BIM Energy thông qua hệ thống điện quốc gia. Đây là một trong những bước đi tiên phong tại Việt Nam, đánh dấu việc doanh nghiệp năng lượng trong nước hợp tác trực tiếp với đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu quốc tế - lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh tại khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh TP.HCM đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao, bán dẫn và kinh tế số của khu vực, việc hình thành các trung tâm dữ liệu bền vững là điều kiện hạ tầng cốt lõi. Năng lượng tái tạo, kết hợp với cơ chế DPPA, đóng vai trò quan trọng, giúp Việt Nam thu hút các nhà đầu tư cloud & AI toàn cầu, đồng thời đảm bảo tăng trưởng phù hợp với định hướng phát thải thấp của Chính phủ.

Cụm nhà máy điện mặt trời của BIM Group tại Khánh Hòa.

Ông Darren Webb, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Evolution Data Centres, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với BIM Energy để đảm bảo khách hàng của EDC tiếp cận nguồn điện tái tạo ở quy mô lớn - yếu tố tiên quyết đối với mọi nhà vận hành cloud hoặc AI toàn cầu tại Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trung tâm dữ liệu, tương tự Malaysia và Thái Lan trong hai năm qua. Khi kết hợp lợi thế năng lượng sạch tự nhiên của Việt Nam với đối tác có năng lực như BIM Energy, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội lớn để thúc đẩy giảm phát thải và xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững trong khu vực.”

Các chuyên gia nhận định Việt Nam đang nổi lên như điểm đến trung tâm dữ liệu mới của Đông Nam Á. Lợi thế về năng lượng tái tạo, vị trí địa chiến lược và lực lượng nhân sự trẻ giúp Việt Nam trở thành điểm sáng trong bản đồ cloud & AI của khu vực.

Mô hình hợp tác giữa BIM Energy và EDC cho thấy Việt Nam đã có những bước đi thực chất để đáp ứng nhu cầu điện trong hành trình phát triển của quốc gia, đồng thời đảm bảo yếu tố phát thải thấp - điều kiện tiên quyết cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Nếu các cơ chế như DPPA được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, Việt Nam được kỳ vọng không chỉ trở thành thị trường trung tâm dữ liệu mới, mà còn là một trung tâm hạ tầng số xanh của khu vực trong thập kỷ tới.

BIM ENERGY - NĂNG LỰC XANH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Sự lựa chọn BIM Energy của EDC phản ánh năng lực vận hành, quy mô và độ tin cậy của hệ thống năng lượng tái tạo mà BIM đã phát triển trong nhiều năm qua.

BIM Energy hiện vận hành hơn 500 MW điện mặt trời và điện gió, đạt sản lượng gần 1 tỷ kWh/năm, tương đương mức tiêu thụ của 300.000 hộ gia đình. Tổ hợp năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận - kết hợp kinh tế tuần hoàn giữa muối, điện mặt trời và điện gió - là một trong những mô hình vận hành hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió - kết hợp sản xuất muối sạch của BIM Group tại Khánh Hòa.

Đặc biệt, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất năng lượng tái tạo vận hành và phát triển lên ít nhất 1.700 MW vào năm 2027, khẳng định chiến lược tăng trưởng dài hạn và vai trò là một trong những nhà cung cấp năng lượng sạch chủ đạo cho quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Những tiêu chí này phù hợp với yêu cầu của các trung tâm dữ liệu quy mô lớn: Nguồn điện sạch ổn định, quy mô lớn, có khả năng triển khai theo mô hình DPPA, đáp ứng tiêu chuẩn ESG, và đảm bảo hiệu quả dài hạn.

Ông Nguyễn Hải Vinh, Tổng Giám đốc BIM Energy, nhấn mạnh: “Hợp tác với Evolution Data Centres là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa các dự án điện gió và điện mặt trời của BIM trở thành nguồn năng lượng sạch cho hạ tầng số của Việt Nam. Trong tương lai gần, BIM Energy dự kiến sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác mua điện theo cơ chế DPPA, qua đó đa dạng hóa danh mục khách hàng bên cạnh EVN, tăng tính bền vững và chủ động trong hoạt động kinh doanh.

DPPA mở ra cơ hội lớn cho cả bên bán và bên mua: Giúp doanh nghiệp quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn năng lượng xanh, đồng thời đảm bảo các dự án năng lượng tái tạo được khai thác hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cloud, AI và trung tâm dữ liệu bền vững.”

BIM GROUP – KIÊN ĐỊNH TẦM NHÌN DÀI HẠN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong 31 năm phát triển, BIM Group kiên định theo đuổi triết lý phát triển dựa trên giá trị bền vững - đầu tư dài hạn - tôn trọng môi trường và cộng đồng địa phương. Đối với BIM, phát triển bền vững không phải là yêu cầu ESG đơn lẻ, mà là lý tưởng được định hình từ rất sớm: đầu tư xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn, khai thác hài hòa với thiên nhiên và đóng góp thực chất cho năng lực năng lượng xanh quốc gia.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, BIM Group xem năng lượng tái tạo là xương sống của nền kinh tế tương lai, và là “mảnh ghép chiến lược” để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ số toàn cầu. Hợp tác với EDC là minh chứng cho hướng đi đó: từ một nhà phát triển điện gió - điện mặt trời, BIM Energy đang trở thành đối tác cung cấp năng lượng sạch cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI - lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.