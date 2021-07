Bình Dương: Thêm 32.300 căn nhà ở hình thành trong tương lai được phép mở bán

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa công bố danh sách mới nhất những dự án được phép huy động vốn nhà ở hình thành trong tương lai.

Tại thời điểm ngày 01/7/2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 62 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai, tổng số căn được mở bán đợt này tới 32.310 căn nhà ở, căn hộ dịch vụ thương mại.

Các dự án chủ yếu tập trung tại các địa phương TP. Dĩ An (21 dự án), TP. Thuận An (16 dự án), TP. Thủ Dầu Một (13 dự án), các dự án còn lại có vị trí tại thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng.

Số căn được mở bán nhiều nhất đợt này là 1.815 căn tại Khu căn hộ Bcons Garden tại TP. Dĩ An của CTCP Địa ốc Bcons và 1.802 căn tại dự án Chung cư Thuận Giao tại TP. Thuận An của CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi.

Ngoài ra, còn nhiều dự án mở bán trên 1.000 căn nhà như: Khu căn hộ Sacom Bình Thắng, thị xã Dĩ An với 1.136 căn; Khu nhà ở thành phố Oasis, giai đoạn 1, thị xã Bến Cát với 1.252 căn; Dự án Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân, thị xã Dĩ An với 1.441 căn; Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường, TP. Thủ Dầu Một với 1.165 căn; Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương (Emerald Golf View) tại TP, Thuận An với 1.091 căn; Chung cư Quang Phúc Plaza, TP. Dĩ An với 1.285 căn.

Trong khi đó, số căn chào bán của nhiều tên tuổi lớn trong làng địa ốc lại rất hạn chế. Đơn cử, công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam chỉ mở bán được 400 căn; Công ty cổ phần Vincom Retail với 34 căn; Tổng công ty Tecco Miền Nam với 420 căn…

Giá rao bán căn hộ trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An, thị xã Tân Uyên tại một số trang web đang ở mức từ 20-35 triệu đồng/m2…