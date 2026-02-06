Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Kinh tế số

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Ngô Huyền

06/02/2026, 09:12

Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bitcoin bắt đầu rơi xuống dưới mốc 70.000 USD trong phiên trưa chiều thứ Năm. Đây là lần đầu tiên Bitcoin thủng mốc 70.000 USD kể từ tháng 11/2024.

Nhiều chuyên gia cho rằng 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn.

Ông James Butterfill, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, nhận định đây là “mốc tâm lý then chốt”, đồng thời cảnh báo Bitcoin có thể lùi về vùng 60.000–65.000 USD.

CNBC ghi nhận đà giảm giá trên thị trường tiền điện tử diễn ra sau khi loạt cổ phiếu công nghệ tại Mỹ bị bán tháo mạnh hôm thứ Tư. Trong khi đó, thị trường kim loại quý cũng biến động mạnh khi bạc giảm sâu trở lại trong ngày thứ Năm và vàng chịu nhiều áp lực.

Bà Maja Vujinovic, Giám đốc điều hành mảng tài sản số tại FG Nexus, nhận định trên CNBC rằng đợt tăng giá mạnh mà nhiều người kỳ vọng vẫn chưa thể xảy ra. Theo bà, Bitcoin hiện không còn giao dịch theo hiệu ứng cường điệu mà chủ yếu phản ánh thanh khoản và dòng tiền thực.

Dù trước đây giới đầu tư thường nhắc đến vai trò nâng đỡ giá của dòng vốn tổ chức, dữ liệu gần đây cho thấy tín hiệu không mấy lạc quan.

Cụ thể, báo cáo của CryptoQuant cho biết nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức đã suy giảm đáng kể. Các quỹ ETF tại Mỹ từng mua ròng khoảng 46.000 Bitcoin cùng kỳ năm ngoái nay đã chuyển sang vị thế bán ròng trong năm 2026.

CryptoQuant cũng chỉ ra một tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý, giá Bitcoin lần đầu xuống dưới đường trung bình động 365 ngày kể từ tháng 3/2022, và đã giảm 23% trong 83 ngày sau sự kiện này. Đây là mức giảm mạnh hơn cả giai đoạn đầu năm 2022.

Theo nhóm phân tích, diễn biến này cho thấy rủi ro giảm giá vẫn còn, với khả năng Bitcoin có khả năng tiếp tục được giao dịch trong vùng 70.000–60.000 USD.

Tương tự, các nhà phân tích của Deutsche Bank cho rằng đà giảm giá hiện nay chủ yếu xuất phát từ dòng tiền rút mạnh khỏi các quỹ ETF tổ chức. Kể từ đợt lao dốc tháng 10/2025, mỗi tháng các quỹ này đều ghi nhận dòng vốn rút ra hàng tỷ USD. Riêng tháng 1, các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ đã bị rút hơn 3 tỷ USD, sau mức rút khoảng 2 tỷ USD trong tháng 12 và 7 tỷ USD trong tháng 11.

Theo Deutsche Bank, áp lực bán kéo dài cho thấy nhà đầu tư truyền thống đang dần mất hứng thú, trong khi tâm lý bi quan với thị trường tiền điện tử ngày càng lan rộng.

Trong khi các nhà phân tích khác nhận định làn sóng bán tháo gần đây diễn ra nhanh và mạnh, một phần xuất phát từ việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo. 

Theo Reuters, tiền điện tử lâu nay thường hưởng lợi từ môi trường thanh khoản dồi dào với dòng tiền rẻ chảy vào các tài sản mang tính đầu cơ. Do đó, ông Manuel Villegas Franceschi, chuyên gia của Julius Baer, nhận định thị trường đang lo ngại lãnh đạo mới của Fed có thể theo đuổi chính sách thắt chặt. 

Giá Bitcoin đã giảm mạnh kể từ khi lập đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD vào tháng 10/2025. Hiện Bitcoin đã mất khoảng 40% so với mức cao nhất, trong khi nhiều đồng tiền điện tử khác như Ether hay XRP còn giảm sâu hơn.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hiện đã bốc hơi gần 1.900 tỷ USD kể từ đỉnh 4.379 tỷ USD hồi đầu tháng 10/2025, trong đó riêng tháng trước đã mất khoảng 800 tỷ USD.

Thị trường tiền điện tử thực tế đã gặp khó trong nhiều tháng, kể từ cú sụp đổ mạnh hồi tháng 10 năm ngoái khi các vị thế đòn bẩy bị quét sạch. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn và tâm lý chung đối với ngành trở nên mong manh.

