Thứ Ba, 03/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Bitcoin tìm lại nhịp hồi sau xuyên thủng đáy 30 ngày

Hạ Chi

03/02/2026, 10:12

Lúc 10 giờ 40 phút ngày 2/2, giá Bitcoin đã có thời điểm chạm đáy 74.567 USD, thấp nhất trong 30 ngày qua...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cập nhật dữ liệu lúc 22 giờ 40 phút ngày 2/2 trên CoinMarketCap, Bitcoin được giao dịch quanh mốc 79.230 USD, đã tăng gần 2% trong 24 giờ qua.

Lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, giá Bitcoin có thời điểm chạm đáy 74.567 USD, thấp nhất trong 30 ngày qua rồi hồi phục nhẹ. Dù vậy, trong vòng bảy ngày qua, Bitcoin cũng đã mất khoảng 12% giá trị, tương đương hơn 200 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi thị trường.

Phân tích diễn biến thị trường, bà Dessislava Ianeva, nhà phân tích nghiên cứu tại sàn giao dịch tiền điện tử Nexo, cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng làn sóng rút vốn khỏi Bitcoin diễn ra cùng lúc với xu hướng né tránh rủi ro lan rộng trên các thị trường toàn cầu. Đà giảm này chủ yếu bị khuếch đại bởi thanh khoản thấp mang tính đặc thù của các phiên cuối tuần, chứ không xuất phát từ những biến động riêng của thị trường tiền điện tử hay các dấu hiệu bất ổn mang tính nền tảng.

Bên cạnh đó, giá Bitcoin cũng giảm mạnh hơn do làn sóng thanh lý bắt buộc, với các vị thế giao dịch tự động bị đóng lại khi giá chạm các ngưỡng nhất định. Theo dữ liệu từ Coinglass, kể từ thứ Năm tuần trước, tổng giá trị các vị thế mua và bán Bitcoin bị thanh lý đã vượt 2 tỷ USD.

Hoạt động thanh lý có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tiền điện tử, vì giá thường lao dốc nhanh chóng khi các vị thế của nhà giao dịch bị đóng hàng loạt.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang đánh giá tác động từ việc ông Kevin Warsh được lựa chọn làm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Dữ liệu: CoinMarketCap. 
Dữ liệu: CoinMarketCap. 

Theo CoinShares, các sản phẩm đầu tư tài sản số đã ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp bị rút vốn, với tổng dòng tiền chảy ra đạt 1,7 tỷ USD trong tuần trước.

Trong một báo cáo công bố thứ Hai, ông James Butterfill, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của CoinShares, nhận định dữ liệu này “cho thấy sự suy giảm rõ rệt trong tâm lý của nhà đầu tư đối với nhóm tài sản này”.

Ông Yuya Hasegawa, nhà phân tích tại công ty tiền điện tử Bitbank (Nhật Bản), cho rằng đợt bán tháo Bitcoin gần đây “dường như là kết quả cộng hưởng giữa rủi ro địa chính trị gia tăng, đà lao dốc của cổ phiếu công nghệ, cùng với sự sụt giảm của kim loại quý, vốn là một trong số ít kênh trú ẩn an toàn còn lại trong những tuần gần đây”.

Dù được quảng bá như một tài sản phòng vệ trong giai đoạn thị trường biến động, Bitcoin hiện vẫn thấp hơn khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong ngày thứ Bảy, tổng giá trị các lệnh thanh lý trên thị trường tiền điện tử lên tới 2,56 tỷ USD, trở thành một trong 10 sự kiện thanh lý trong ngày lớn nhất từ trước đến nay, theo Coinglass.

Theo CNBC, từ những tháng trước, nhiều chuyên gia cho rằng Bitcoin sẽ biến động mạnh trong năm nay, với các dự báo giá trải rộng từ 75.000 USD đến trên 200.000 USD.

Theo ông Hasegawa của Bitbank, “đáy ngắn hạn” của Bitcoin có thể nằm quanh vùng 70.000 USD - một mốc tham chiếu quan trọng. Ông cho rằng nếu giá duy trì dưới ngưỡng này trong thời gian đủ dài, thị trường có thể cần tới “một quá trình tái thiết lập đáng kể”.

Tuy nhiên, một số ý kiến bi quan hơn cho rằng Bitcoin có thể giảm sâu hơn nữa. Ông John Blank, chiến lược gia cổ phiếu trưởng tại Zacks, nhận định Bitcoin có thể lùi về mốc 40.000 USD trong năm nay.

“Chúng ta có thể chạm mức đó rất nhanh, hoặc nhiều khả năng hơn là trong vòng sáu đến tám tháng tới”, ông Blank chia sẻ trên chương trình Squawk Box Europe của CNBC hôm thứ Hai.

Theo ông, dự báo này được đưa ra dựa trên việc phân tích các đỉnh và đáy trong những chu kỳ trước. Trong các giai đoạn “mùa đông tiền điện tử” trước đây, Bitcoin từng mất từ 70% đến 80% giá trị so với mức đỉnh lịch sử. Mức cao kỷ lục gần nhất của Bitcoin là 126.000 USD, được thiết lập vào tháng Mười. Nếu giảm về 40.000 USD, điều này đồng nghĩa với mức sụt giảm khoảng 70% so với đỉnh.

Vì sao hợp đồng tương lai của Bitcoin giảm trong khi giá vàng tăng kỷ lục?

09:17, 20/01/2026

Vì sao hợp đồng tương lai của Bitcoin giảm trong khi giá vàng tăng kỷ lục?

Năm nay, giá Bitcoin có khả năng biến động từ "đáy" 75.000 USD đến kỳ vọng "trần" 225.000 USD

12:30, 10/01/2026

Năm nay, giá Bitcoin có khả năng biến động từ

"Cá voi" Bitcoin đã gom hơn 5,3 tỷ USD kể từ giữa tháng 12

08:07, 07/01/2026

VnEconomy

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ Cục dự trữ liên bang Mỹ dự báo giá Bitcoin 2025 giá bitcoin hôm nay kinh tế số nhà đầu tư tiền điện tử tài sản số thanh lý Bitcoin tình hình thị trường tiền điện tử

Đọc thêm

Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone gập ngang vào mùa thu năm nay. Nếu kết quả kinh doanh tích cực, hãng có khả năng sẽ tiếp tục ra mắt iPhone gập dọc vào năm 2028...

Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Thiệt hại từ các vụ đánh cắp tiền điện tử trong tháng 1 đã tăng tới 214% so với tháng trước, trong đó phần lớn thiệt hại đến từ một vụ lừa đảo đơn lẻ…

Thiết kế mô hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Thiết kế mô hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Thị trường tài sản mã hóa trên thế giới đang phát triển như một xu thế không thể đảo ngược trong dòng chảy tài chính mới, Việt Nam cũng đang có chiến lược riêng trong tiến trình xây dựng chính sách và định hướng phát triển loại thị trường này...

TP.Hồ Chí Minh nổi lên như một trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

TP.Hồ Chí Minh nổi lên như một trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data) và đổi mới sáng tạo, các đô thị lớn đang cạnh tranh quyết liệt nhằm xác lập vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh không đứng ngoài xu thế đó.

Thị trường tài sản số toàn cầu và Việt Nam

Thị trường tài sản số toàn cầu và Việt Nam

Thị trường tài sản số toàn cầu đang bước qua giai đoạn thử nghiệm để chính thức trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính và công nghệ số mới...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ấn Độ - Việt Nam song hành cùng nhau

eMagazine

Ấn Độ - Việt Nam song hành cùng nhau

Khung pháp lý định hình “sân chơi” tài sản số

eMagazine

Khung pháp lý định hình “sân chơi” tài sản số

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá giảm 25% sau niêm yết, VCK muốn phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng

Doanh nghiệp niêm yết

2

Giá vàng hồi mạnh sau khi mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust “nằm im”

Thế giới

3

SIC hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM

Doanh nghiệp niêm yết

4

Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu

Thế giới

5

Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy