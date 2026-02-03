Bitcoin tìm lại nhịp hồi sau xuyên thủng đáy 30 ngày

Lúc 10 giờ 40 phút ngày 2/2, giá Bitcoin đã có thời điểm chạm đáy 74.567 USD, thấp nhất trong 30 ngày qua...

Cập nhật dữ liệu lúc 22 giờ 40 phút ngày 2/2 trên CoinMarketCap, Bitcoin được giao dịch quanh mốc 79.230 USD, đã tăng gần 2% trong 24 giờ qua.

Lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, giá Bitcoin có thời điểm chạm đáy 74.567 USD, thấp nhất trong 30 ngày qua rồi hồi phục nhẹ. Dù vậy, trong vòng bảy ngày qua, Bitcoin cũng đã mất khoảng 12% giá trị, tương đương hơn 200 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi thị trường.

Phân tích diễn biến thị trường, bà Dessislava Ianeva, nhà phân tích nghiên cứu tại sàn giao dịch tiền điện tử Nexo, cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng làn sóng rút vốn khỏi Bitcoin diễn ra cùng lúc với xu hướng né tránh rủi ro lan rộng trên các thị trường toàn cầu. Đà giảm này chủ yếu bị khuếch đại bởi thanh khoản thấp mang tính đặc thù của các phiên cuối tuần, chứ không xuất phát từ những biến động riêng của thị trường tiền điện tử hay các dấu hiệu bất ổn mang tính nền tảng.

Bên cạnh đó, giá Bitcoin cũng giảm mạnh hơn do làn sóng thanh lý bắt buộc, với các vị thế giao dịch tự động bị đóng lại khi giá chạm các ngưỡng nhất định. Theo dữ liệu từ Coinglass, kể từ thứ Năm tuần trước, tổng giá trị các vị thế mua và bán Bitcoin bị thanh lý đã vượt 2 tỷ USD.

Hoạt động thanh lý có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tiền điện tử, vì giá thường lao dốc nhanh chóng khi các vị thế của nhà giao dịch bị đóng hàng loạt.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang đánh giá tác động từ việc ông Kevin Warsh được lựa chọn làm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Dữ liệu: CoinMarketCap.

Theo CoinShares, các sản phẩm đầu tư tài sản số đã ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp bị rút vốn, với tổng dòng tiền chảy ra đạt 1,7 tỷ USD trong tuần trước.

Trong một báo cáo công bố thứ Hai, ông James Butterfill, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của CoinShares, nhận định dữ liệu này “cho thấy sự suy giảm rõ rệt trong tâm lý của nhà đầu tư đối với nhóm tài sản này”.

Ông Yuya Hasegawa, nhà phân tích tại công ty tiền điện tử Bitbank (Nhật Bản), cho rằng đợt bán tháo Bitcoin gần đây “dường như là kết quả cộng hưởng giữa rủi ro địa chính trị gia tăng, đà lao dốc của cổ phiếu công nghệ, cùng với sự sụt giảm của kim loại quý, vốn là một trong số ít kênh trú ẩn an toàn còn lại trong những tuần gần đây”.

Dù được quảng bá như một tài sản phòng vệ trong giai đoạn thị trường biến động, Bitcoin hiện vẫn thấp hơn khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong ngày thứ Bảy, tổng giá trị các lệnh thanh lý trên thị trường tiền điện tử lên tới 2,56 tỷ USD, trở thành một trong 10 sự kiện thanh lý trong ngày lớn nhất từ trước đến nay, theo Coinglass.

Theo CNBC, từ những tháng trước, nhiều chuyên gia cho rằng Bitcoin sẽ biến động mạnh trong năm nay, với các dự báo giá trải rộng từ 75.000 USD đến trên 200.000 USD.

Theo ông Hasegawa của Bitbank, “đáy ngắn hạn” của Bitcoin có thể nằm quanh vùng 70.000 USD - một mốc tham chiếu quan trọng. Ông cho rằng nếu giá duy trì dưới ngưỡng này trong thời gian đủ dài, thị trường có thể cần tới “một quá trình tái thiết lập đáng kể”.

Tuy nhiên, một số ý kiến bi quan hơn cho rằng Bitcoin có thể giảm sâu hơn nữa. Ông John Blank, chiến lược gia cổ phiếu trưởng tại Zacks, nhận định Bitcoin có thể lùi về mốc 40.000 USD trong năm nay.

“Chúng ta có thể chạm mức đó rất nhanh, hoặc nhiều khả năng hơn là trong vòng sáu đến tám tháng tới”, ông Blank chia sẻ trên chương trình Squawk Box Europe của CNBC hôm thứ Hai.

Theo ông, dự báo này được đưa ra dựa trên việc phân tích các đỉnh và đáy trong những chu kỳ trước. Trong các giai đoạn “mùa đông tiền điện tử” trước đây, Bitcoin từng mất từ 70% đến 80% giá trị so với mức đỉnh lịch sử. Mức cao kỷ lục gần nhất của Bitcoin là 126.000 USD, được thiết lập vào tháng Mười. Nếu giảm về 40.000 USD, điều này đồng nghĩa với mức sụt giảm khoảng 70% so với đỉnh.