Blog chứng khoán: Giảm là mua

Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.

Biên độ dao động hôm nay khá rộng, VNI biến động tối đa tới 3,1% và đóng cửa sát mức cao nhất ngày. Cổ phiếu thì không được như vậy, nhiều mã vẫn chưa chốt giá cao nhất, nhưng biên phục hồi từ đáy thì lớn hơn nhiều so với chỉ số. Thống kê tới gần 150 cổ phiếu sàn HSX hôm nay có giá sâu nhất giảm quá 2% so với tham chiếu (khoảng 39% số cổ phiếu có giao dịch). Biên độ này khiến nhiều mã mất sạch lợi nhuận bắt đáy, dù hôm qua có phiên tăng tốt.

Với các nhà đầu tư bắt đáy với mục đích lướt sóng, nếu không đánh T1 và chốt lời hôm qua (với điều kiện có sẵn cổ phiếu) thì để đến nhịp giảm trong phiên hôm nay có khi mất lãi hoặc lỗ. Đây sẽ là nhóm phải bán ra đầu tiên. Với những người mua hoàn toàn mới, chiều nay hàng về cũng phải chịu đựng 1 tiếng đồng hồ sụt giảm mạnh. Nói chung kiểu rung lắc như thế này cũng không phải là lạ, có tác dụng kiểm tra tâm lý ngắn hạn rất tốt.

Thị trường chỉ xuất hiện dòng tiền mua chủ động từ khoảng sau 2h chiều. Ban đầu là các trụ được đẩy lên, sau đó độ rộng lan tỏa. Như vậy quan điểm trên thị trường về cơ bản là giống nhau, chỉ chờ đợi tín hiệu là hành động. Chiến lược mua giá thấp phiên này đem lại hiệu quả khá cao khi nhìn vào biên độ phục hồi của giá đến lúc đóng cửa. Hơn 56% số cổ phiếu phục hồi ít nhất 2% so với giá Low, là “phần thưởng” dành cho những người dũng cảm.

Thanh khoản HSX và HNX hôm nay giảm khá nhiều (-38%) chỉ đạt gần 30,4k tỷ chưa tính thỏa thuận. Mức giảm này chủ yếu là do phiên sáng giao dịch quá kém, còn buổi chiều thanh khoản cũng tương đương chiều hôm qua. Nhìn theo intraday hai hôm nay thì nhịp giảm thanh khoản thấp và nhịp hồi thanh khoản cao. Điều này phù hợp với các nhịp “test” cung. Điều thị trường cần biết là những người bắt đáy thực sự muốn nắm giữ dài hạn hay chỉ lướt sóng, còn bao nhiều người lo ngại rủi ro để thoát hàng khi thị trường hồi lên. Thêm nhiều nhịp đánh võng như vậy sẽ có đánh giá tin cậy hơn về quy mô lượng hàng lỏng lẻo.

Với tầm nhìn dài hạn, nhịp điều chỉnh này là cơ hội tốt để mua và nắm giữ. Dù kết quả kinh doanh quý 3 không “tạo sóng” được thì cũng củng cố nền tảng cơ bản cho thời gian tới. Thị trường điều chỉnh do cung cầu thì cũng sẽ kết thúc từ cung cầu.

Thị trường phái sinh hôm nay đã “dự kiến” sớm về diễn biến điều chỉnh. Dù đầu ngày VN30 tăng tốt nhưng F1 chiết khấu rất sâu. Cả buổi sáng basis trung bình tới âm 16 điểm, không thể Short được trong khi Long cũng không có cơ sở. Phải đến đầu giờ chiều basis mới hẹp hơn khi VN30 có 20 phút neo trên 1900.xx. Độ rộng lúc này đã khá kém nhưng các trụ lại giằng co lẫn nhau. Để thúc đẩy biên độ giảm thì cần phải có trụ. VIC, VHM, CTG là then chốt. VN30 có nhịp lao dốc ngon lành nhất và chạm chuẩn 1870.xx thì dừng lạ. F1 giảm trước, basis chiết khấu xuống tận 1860.xx, thời cơ tốt để cover.

Chiều phục hồi tuy mạnh nhưng thực ra đánh khó hơn nhịp giảm. Vấn đề là các trụ được kéo đến mức nào. Tốc độ đẩy lên rất nhanh nên hầu hết phải Long đuổi và biên độ lợi nhuận bị hạn chế.

Với các nhịp đánh võng rung lắc test cung có kết quả, nhà đầu tư sẽ sớm quen với giao dịch và áp lực bán khi giá giảm sẽ ít dần. Thanh khoản thấp cũng cho thấy áp lực margin không lớn. Chiến lược tiếp tục là mua nếu giá giảm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1930.88. Cản gần nhất ngày mai là 1941; 1950; 1959; 1976. Hỗ trợ 1928; 1911; 1901; 1889; 1871; 1860.

