Blog chứng khoán: Trời nắng không chắc đã khô

02/10/2025, 16:42

Phiên hôm nay xác nhận cuối cùng nhà đầu tư cầm cổ phiếu cũng phải hành động theo vị thế của mình. Chỉ số tăng chưa chắc đã có lãi, nhưng cổ phiếu giảm thì chắc chắn lỗ.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Hoạt động kéo trụ vẫn diễn ra trong buổi sáng nhưng hiệu ứng đã kém nhiều: Độ rộng cho thấy cổ phiếu giảm giá gấp nhiều lần tăng giá. Đến khi các trụ cũng bị ép xuống, đặc biệt là VIC và VHM thì tâm lý tiêu cực cũng gia tăng. Thanh khoản phiên chiều cao hơn hẳn buổi sáng và mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn xác nhận hoạt động bán chủ động xuống các bước thấp hơn để tìm kiếm đủ cầu.

Diễn biến có phần tiêu cực hơn hôm nay sau 5 phiên lình xình biên độ hẹp của VNI là điều không khó đoán. Phản ứng ngược tăng cường độ khi trụ suy yếu, tiêu biểu là VHM lao dốc nhanh hơn từ khoảng 10h sáng trở đi. Ngân hàng vẫn còn LPB, MBB khá mạnh nhưng không thay thế được VPB, STB, FPT cũng rất tệ. Phần còn lại thì không cần nói, độ rộng đã thể hiện rất rõ sự tiêu cực từ sớm.

Với mức thanh khoản rất thấp trong 5-6 phiên gần đây, dòng tiền nóng cũng không hoạt động mạnh. Vẫn có số ít cổ phiếu đi ngược dòng mấy ngày nay nhưng đó chỉ là hiện tượng đơn lẻ và chỉ là dao động thông thường. Trong những ngày này liên tục những tin đồn tích cực về cơ hội nâng hạng vào tuần tới nhưng dòng tiền không cho thấy sự hưởng ứng. Đó là biểu hiện của tâm lý thận trọng, thay vì đầu cơ trước thông tin thì lại chờ đợi thông tin. Bất kể là vì lý do nào, hành động đó cũng là do mức ngại rủi ro lên cao hơn giai đoạn trước.

Thị trường còn 2 phiên giao dịch nữa là “chốt” được có nâng hạng năm nay hay phải chờ năm sau. Tình trạng khó chịu hiện tại cũng sẽ kết thúc sớm. Việc chờ đợi cũng không phải là chiến lược tồi vì cơ hội ngắn hạn hiện tại không nhiều và cũng không cần phải đặt cược. Đối với chiến lược dài hạn, cổ phiếu điều chỉnh là cơ hội rất tốt, thậm chí đặc biệt tốt trong kịch bản xấu là thị trường điều chỉnh mạnh. Vì vậy điều nên làm là quan sát và mua vào những cổ phiếu cụ thể theo các vùng giá được xác định là phù hợp.

Thị trường phái sinh hôm nay biến động mạnh do có hành động ép trụ. F1 thể hiện phản ứng ngược rất rõ ở nhịp kéo đầu ngày với mức chiết khấu 12-13 điểm khi VN30 tiến lên 1890.xx. Basis quá thiệt nên cả khi VN30 quay đầu từ 1890.xx thì cũng không thể Short được. Nhịp dễ Short duy nhất là giai đoạn tích lũy của VN30 sát 1874.xx, basis chiết khấu ổn định 4-5 điểm. Nếu VN30 thủng 1874.xx sẽ rơi hẳn xuống mặt bằng thấp mới và F1 cũng phá vỡ nền tích lũy kéo dài, đẩy toàn bộ các vị thế Long trước đó vào tình thế rủi ro. VIC khởi động nhịp đánh gãy 1874.xx và có thể thấy VN30 mở biên độ với quán tính rất cao, F1 cũng bị lực Long cover đẩy xuống. Thậm chí khi VN30 nảy ngược lên từ 1856 thì F1 cũng không thể hồi lại được bao nhiêu, mở rộng basis lên 13-15 điểm.

Mặc dù hôm nay lực bán có tăng và VNI giảm xuống dưới MA20 nhưng đó cũng không phải là tín hiệu gì quá xấu. Cổ phiếu vốn đã giảm từ trước nên ngay cả khi VNI rơi xuống test vùng 1600 điểm lần nữa thì các cổ phiếu cũng sẽ có lực cầu bắt đáy riêng rẽ. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1859.8. Cản gần nhất ngày mai là 1861; 1870; 1876; 1884; 1890; 1900; 1913. Hỗ trợ 1849; 1837; 1831; 1822; 1810; 1800.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

