Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn vẫn còn

iTrader

14/04/2026, 16:25

Ngày đầu tiên eo biển Hormuz bị Mỹ phong tỏa nhưng không có thêm xung đột mới nào. Lại có thêm thông tin các bên chuẩn bị vòng đàm phán thứ 2 và thời gian ngừng bắn có thể kéo dài thêm. Dường như kịch bản trung tính ổn định tạm thời cho thị trường vẫn là khả thi nhất lúc này.

Tranh minh họa.

VNI kết phiên tăng 0,95% với tỷ lệ tăng/giảm khá tốt 1,28/1. Tuy điểm số khá mạnh nhưng tác động của trụ cũng nhiều: VIC tăng 3,44%, VHM tăng 4,88%, HPG tăng 2,7%, VPB tăng 1,67% đã gánh hết điểm.

Dù vậy đây không phải là điểm chính. Diễn biến quan trọng nhất là sự phân hóa. Các cổ phiếu được đầu cơ tốt vẫn đang tăng, vượt qua các nhịp rung lắc chốt lời khá ổn. Đây là giai đoạn ổn định cho hoạt động ngắn hạn dù sức mạnh giá là khác nhau.

Tính từ phiên tăng bùng nổ ngày 8/4, sự phân hóa đã diễn ra và cổ phiếu được kiểm chứng sức mạnh ngắn hạn rõ ràng. Khoảng 47% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare tiếp tục tăng cao thêm kể từ mức đóng cửa ngày 8/4. Khoảng 22% tăng được từ 2% trở lên từ mốc này, đem lại cơ hội ngắn hạn không quá khó chọn. Dù vậy để đạt hiệu suất cao hơn, ví dụ tăng 3% trong 4 phiên gần nhất thì chỉ có chừng 40 mã. Mặt khác nếu tính từ ngưỡng thanh khoản có thể đầu cơ được (trung bình phiên từ 10 tỷ đồng trở lên) thì chỉ tầm 24 cổ phiếu.

Thống kê như vậy để thấy tuy thị trường không yếu đi nhưng cũng không phải quá thuận lợi. Các rủi ro chính đã tạm thời lắng xuống nhưng bối cảnh cũng không cho phép các dòng tiền lớn hoạt động mạnh. Hôm nay thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 21,4k tỷ (chưa kể thỏa thuận), tăng 2,2% so với hôm qua và vẫn ở ngưỡng rất thấp. Đáng chú ý là nếu không tính 5 giao dịch lớn nhất thì thanh khoản phần còn lại giảm hơn 1%. Nói ngắn gọn thì ngưỡng giao dịch này không có gì đặc biệt, thị trường chỉ đang có dòng tiền ngắn hạn vận động quanh quẩn.

Đối với quan điểm lạc quan, lúc này có thể là cơ hội thuận lợi để nắm giữ trừ phi đàm phán thực sự kết thúc và đổ bể. Không có gì đảm bảo kết quả cuối cùng sẽ như thế nào và quan điểm ngắn hạn cũng không có gì sai. Tuy nhiên yếu tố then chốt để thúc đẩy hành động mua hay bán đột biến phải xuất hiện, mà trong thời gian ngắn trước mắt thì chưa có. Thậm chí nếu giá dầu không vượt quá 100 USD/thùng và xung đột đóng băng ở trạng thái hiện tại thì đàm phán kéo dài nhiều tháng cũng không khiến thị trường lo sợ.

Thị trường phái sinh đầu phiên hôm nay lạc quan thái quá, F1 sắp đáo hạn mà chấp nhận basis dương trung bình gần 33 điểm trong khi chờ VN30. Ngay cả khi bước vào phiên chính, basis vẫn chênh lệch 4-7 điểm. F1 đã vượt qua 1960.xx là một ngưỡng cản của VN30. Điều này tạo một Setup Short tốt, với biến số là basis sẽ duy trì chênh lệch trong trường hợp VN30 tiến lên 1960.xx hay không? Vì vậy không thể chỉ đặt một mức stoploss theo ngưỡng của chỉ số mà nên chia làm hai phần: Một nửa vị thế sẽ cắt lỗ với biên độ một nửa basis - tương đương lỗ 3 điểm từ giá mua – và nửa còn lại phải cắt lỗ nốt nếu VN30 vượt 1960.xx. Thị trường sau đó diễn biến thuận lợi, VN30 trượt giảm và basis co lại rất chặt, vị thế được hưởng lợi kép.

Với dòng tiền khá chậm nhưng không có rắc rối nào lớn trong bức tranh toàn cảnh, cơ hội ngắn hạn vẫn còn. Áp lực cung trên thị trường chỉ đến từ những giao dịch trading và khó tạo biến động lớn. Nếu kết quả đàm phán có tiến triển mới hoặc thời gian ngừng bắn được gia hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục mạnh thêm.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1946.55. Cản gần nhất ngày mai là 1949; 1959; 1969; 1982; 1996; 2005; 2015. Hỗ trợ 1939; 1923; 1907; 1892; 1881.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Từ khóa:

blog chứng khoán cơ hội đầu tư ngắn hạn diễn biến thị trường phái sinh nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Trụ lớn kéo mạnh điểm số, cổ phiếu tăng thận trọng

Trạng thái giao dịch trầm lắng trên nền thanh khoản thấp tiếp tục kéo dài sang phiên chiều nay cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn hạn chế hành động. Nếu không nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn được kéo mạnh thì VN-Index khó thoát khỏi xu thế trượt giảm của phiên sáng.

Tuy nhiên, cũng có những tổ chức dự báo đưa ra đánh giá thận trọng hơn...

Trong hơn 6 tuần chiến sự Iran, những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục làm thị trường chao đảo. Mới nhất, ông vừa tuyên bố ngừng bắn nhưng chỉ ít ngày sau lại thông báo phong tỏa eo biển Hormuz...

Sắc xanh phủ gần kín bảng điện của nhóm VN30 sáng nay và nhóm này đang đỡ thanh khoản cho toàn thị trường. VN-Index vẫn được kéo tăng 0,61% dù sức ép ở vùng giá cao của đa số cổ phiếu xuất hiện khá sớm.

Chứng khoán BSC dự báo cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể bị đưa vào danh sách chờ loại khỏi rổ VN-Diamond do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trụ lớn kéo mạnh điểm số, cổ phiếu tăng thận trọng

Chứng khoán

2

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, đã có 8 trường hợp tử vong

Dân sinh

3

Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng

Bất động sản

4

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Kinh tế số

5

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy