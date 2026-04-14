Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn vẫn còn

Ngày đầu tiên eo biển Hormuz bị Mỹ phong tỏa nhưng không có thêm xung đột mới nào. Lại có thêm thông tin các bên chuẩn bị vòng đàm phán thứ 2 và thời gian ngừng bắn có thể kéo dài thêm. Dường như kịch bản trung tính ổn định tạm thời cho thị trường vẫn là khả thi nhất lúc này.

VNI kết phiên tăng 0,95% với tỷ lệ tăng/giảm khá tốt 1,28/1. Tuy điểm số khá mạnh nhưng tác động của trụ cũng nhiều: VIC tăng 3,44%, VHM tăng 4,88%, HPG tăng 2,7%, VPB tăng 1,67% đã gánh hết điểm.

Dù vậy đây không phải là điểm chính. Diễn biến quan trọng nhất là sự phân hóa. Các cổ phiếu được đầu cơ tốt vẫn đang tăng, vượt qua các nhịp rung lắc chốt lời khá ổn. Đây là giai đoạn ổn định cho hoạt động ngắn hạn dù sức mạnh giá là khác nhau.

Tính từ phiên tăng bùng nổ ngày 8/4, sự phân hóa đã diễn ra và cổ phiếu được kiểm chứng sức mạnh ngắn hạn rõ ràng. Khoảng 47% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare tiếp tục tăng cao thêm kể từ mức đóng cửa ngày 8/4. Khoảng 22% tăng được từ 2% trở lên từ mốc này, đem lại cơ hội ngắn hạn không quá khó chọn. Dù vậy để đạt hiệu suất cao hơn, ví dụ tăng 3% trong 4 phiên gần nhất thì chỉ có chừng 40 mã. Mặt khác nếu tính từ ngưỡng thanh khoản có thể đầu cơ được (trung bình phiên từ 10 tỷ đồng trở lên) thì chỉ tầm 24 cổ phiếu.

Thống kê như vậy để thấy tuy thị trường không yếu đi nhưng cũng không phải quá thuận lợi. Các rủi ro chính đã tạm thời lắng xuống nhưng bối cảnh cũng không cho phép các dòng tiền lớn hoạt động mạnh. Hôm nay thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 21,4k tỷ (chưa kể thỏa thuận), tăng 2,2% so với hôm qua và vẫn ở ngưỡng rất thấp. Đáng chú ý là nếu không tính 5 giao dịch lớn nhất thì thanh khoản phần còn lại giảm hơn 1%. Nói ngắn gọn thì ngưỡng giao dịch này không có gì đặc biệt, thị trường chỉ đang có dòng tiền ngắn hạn vận động quanh quẩn.

Đối với quan điểm lạc quan, lúc này có thể là cơ hội thuận lợi để nắm giữ trừ phi đàm phán thực sự kết thúc và đổ bể. Không có gì đảm bảo kết quả cuối cùng sẽ như thế nào và quan điểm ngắn hạn cũng không có gì sai. Tuy nhiên yếu tố then chốt để thúc đẩy hành động mua hay bán đột biến phải xuất hiện, mà trong thời gian ngắn trước mắt thì chưa có. Thậm chí nếu giá dầu không vượt quá 100 USD/thùng và xung đột đóng băng ở trạng thái hiện tại thì đàm phán kéo dài nhiều tháng cũng không khiến thị trường lo sợ.

Thị trường phái sinh đầu phiên hôm nay lạc quan thái quá, F1 sắp đáo hạn mà chấp nhận basis dương trung bình gần 33 điểm trong khi chờ VN30. Ngay cả khi bước vào phiên chính, basis vẫn chênh lệch 4-7 điểm. F1 đã vượt qua 1960.xx là một ngưỡng cản của VN30. Điều này tạo một Setup Short tốt, với biến số là basis sẽ duy trì chênh lệch trong trường hợp VN30 tiến lên 1960.xx hay không? Vì vậy không thể chỉ đặt một mức stoploss theo ngưỡng của chỉ số mà nên chia làm hai phần: Một nửa vị thế sẽ cắt lỗ với biên độ một nửa basis - tương đương lỗ 3 điểm từ giá mua – và nửa còn lại phải cắt lỗ nốt nếu VN30 vượt 1960.xx. Thị trường sau đó diễn biến thuận lợi, VN30 trượt giảm và basis co lại rất chặt, vị thế được hưởng lợi kép.

Với dòng tiền khá chậm nhưng không có rắc rối nào lớn trong bức tranh toàn cảnh, cơ hội ngắn hạn vẫn còn. Áp lực cung trên thị trường chỉ đến từ những giao dịch trading và khó tạo biến động lớn. Nếu kết quả đàm phán có tiến triển mới hoặc thời gian ngừng bắn được gia hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục mạnh thêm.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1946.55. Cản gần nhất ngày mai là 1949; 1959; 1969; 1982; 1996; 2005; 2015. Hỗ trợ 1939; 1923; 1907; 1892; 1881.

