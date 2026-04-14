Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Trụ lớn kéo mạnh điểm số, cổ phiếu tăng thận trọng

Kim Phong

14/04/2026, 15:39

Trạng thái giao dịch trầm lắng trên nền thanh khoản thấp tiếp tục kéo dài sang phiên chiều nay cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn hạn chế hành động. Nếu không nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn được kéo mạnh thì VN-Index khó thoát khỏi xu thế trượt giảm của phiên sáng.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn đã kéo VN-Index vượt qua đường MA100 ngày.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,95% tương đương +16,69 điểm, tốt hơn so với mức chốt buổi sáng, tăng 0,61% (+10,69 điểm). Tuy nhiên rổ VN30 lại cho thấy bức tranh khác, có tới 17 mã tụt giá so với buổi sáng. Trong 10 mã nhích giá lên ở nhóm này thì chỉ có các trụ là thay đổi đáng kể.

VHM xuất hiện một nhịp tăng rất tốt ngay khi bước vào phiên chiều. Buổi sáng trụ này tăng yếu 0,73% nhưng cả phiên chiều là một đợt lên giá mạnh, đặc biệt có đánh thốc lúc đóng cửa. VHM kết phiên tăng 4,88% so với tham chiếu, tức là riêng buổi chiều đã tăng thêm tới 4,12%. VIC cũng cải thiện thêm khoảng 1,1% nữa và chốt phiên tăng tổng cộng 3,44%. Chỉ riêng hai trụ này đã chiếm gần 15 điểm tăng của VN-Index.

Ngoài hai cổ phiếu lớn nhất thị trường này, chỉ có thêm SHB và DGC trong phiên chiều có mức thay đổi hơn +1% nữa. SHB đỏ suốt buổi sáng thậm chí đến 2h15 còn rơi xuống sát đáy thấp nhất ngày. Tuy nhiên 15 phút còn lại giá lên khá ấn tượng và đóng cửa tăng ngược 0,67%. Tuy mức tăng chung cuộc này yếu nhưng so với buổi sáng, giá SHB đã cải thiện tới 1,68% và so với giá thấp nhất, cổ phiếu này phục hồi mạnh 2,03%. DGC xuất hiện một đợt kéo bất ngờ từ khoảng 2h trở đi. Chỉ trong vòng 6 phút giá DGC dao động +4,6%, lúc đạt đỉnh tăng 5,52% trên tham chiếu. Đóng cửa DGC tăng 3,68%, tức riêng phiên chiều đã thay đổi +2,93%.

Sức mạnh của VIC và VHM đã giúp VN-Index có được một nhịp đi lên nhẹ trong buổi chiều. Tuy vậy chỉ số vẫn chưa thể lấy lại đỉnh cao đầu phiên sáng. Hiệu ứng điểm số cũng giúp độ rộng khá hơn một chút với 173 mã tăng/135 mã giảm (chốt phiên sáng là 157 mã tăng/135 mã giảm). Dù vậy mặt bằng giá cũng không cải thiện rõ nét, toàn sàn HoSE có 77 cổ phiếu tăng vượt 1% (phiên sáng 58 mã).

Một trong những nguyên nhân khiến đa số cổ phiếu không bùng nổ thêm được mà chỉ nỗ lực duy trì mức tăng từ sáng là dòng tiền không mạnh. Sàn HoSE chiều nay ghi nhận giá trị khớp lệnh tăng 16,4% so với buổi sáng thì hầu hết đến từ rổ VN30 tăng, còn Midcap và Smallcap lại giảm. Rổ VN30 lại chỉ tăng rõ nét ở HPG, SHB, VIC, VHM là những cổ phiếu có sức cầu đẩy giá nổi bật. Bốn cổ phiếu này chiếm tới 47% phần thanh khoản tăng thêm của rổ VN30, đồng thời chiếm 26% sàn HoSE phiên chiều.

Một số cổ phiếu blue-chips hôm nay thu hút dòng tiền khá ấn tượng.

Dù vậy vẫn có khá nhiều cổ phiếu tầm trung có giao dịch ổn và giá tăng tốt. Trừ các mã thuộc VN30, HoSE cũng có 9 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng mạnh. HSG, NKG nằm trong số này với giá kịch trần. HAG tăng 3,36% với 273,9 tỷ, TCH tăng 1,17% với 272,2 tỷ, VND tăng 1,2% với 164,9 tỷ, GMD tăng 1,5% với 147,2 tỷ, DBC tăng 4,99% với 133,7 tỷ, BAF tăng 2% với 102,1 tỷ.

Ở phía giảm giá, số lượng cổ phiếu đỏ cũng tương đương và số giảm quá 1% cũng vậy. Khác biệt là những mã đã yếu sẵn từ sáng chiều nay bị xả tăng cường, một số thanh khoản khá lớn. BSR dẫn đầu nhóm này với thanh khoản 453,2 tỷ đồng, giá giảm 3,84%. So với phiên sáng giá BSR đã sâu hơn nhiều, thanh khoản cũng gấp đôi. GEX giảm 1,2%, VCK giảm 1,08%, VSC giảm 1,2%, DCM giảm 2,13%, DPM giảm 2,05%, STB giảm 1,78%, VNM giảm 1,27% là các cổ phiếu giao dịch vượt trăm tỷ đồng.

Với sức mạnh vượt trội ở nhóm blue-chips VN30 và tỷ trọng thanh khoản rổ này tăng lên 53,2% toàn sàn HoSE, cao nhất 4 phiên, chưa thể khẳng định dòng tiền lớn đã hoạt động mạnh lên hoặc chú ý nhiều hơn vào blue-chips. Thanh khoản tăng xuất hiện ở một số giao dịch cá biệt như HPG, SHB, VHM, VIC là chính.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có cải thiện đáng kể trong giao dịch, giải ngân tăng 109% so với buổi sáng và bán ra tăng 41%. Vị thế ròng phiên chiều nhờ đó đạt +303,3 tỷ so với -149,6 tỷ buổi sáng. VIC được mua mạnh mẽ với +185 tỷ đồng, HPG +180,9 tỷ, MBB +132 tỷ, VHM +69,6 tỷ, GMD +52,6 tỷ, MSN +46,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -190,9 tỷ, BID -61,4 tỷ.

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chips DGC nhận định chứng khoán shb thị trường chứng khoán Việt Nam VHM VIC

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đầu tư

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các "ông lớn" trực tuyến trong cuộc đua gia tăng lợi nhuận

Giải trí

2

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Giải quyết nhiều bài toán lớn

Dân sinh

3

Sản lượng thép toàn cầu giảm 2,2% trong tháng 2: Trung Quốc dư cung, Việt Nam và Ấn Độ tăng tốc

Công nghiệp

4

Thị trường “mỹ phẩm bạc” chưa được khai thác đầy đủ

Đẹp +

5

Tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội hoàn thành toàn bộ khoan hầm đoạn ngầm

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy