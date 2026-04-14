Trụ lớn kéo mạnh điểm số, cổ phiếu tăng thận trọng
Kim Phong
14/04/2026, 15:39
Trạng thái giao dịch trầm lắng trên nền thanh khoản thấp tiếp tục kéo dài sang phiên chiều nay cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn hạn chế hành động. Nếu không nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn được kéo mạnh thì VN-Index khó thoát khỏi xu thế trượt giảm của phiên sáng.
Chỉ số đóng cửa tăng 0,95% tương đương +16,69 điểm, tốt hơn
so với mức chốt buổi sáng, tăng 0,61% (+10,69 điểm). Tuy nhiên rổ VN30 lại cho
thấy bức tranh khác, có tới 17 mã tụt giá so với buổi sáng. Trong 10 mã nhích
giá lên ở nhóm này thì chỉ có các trụ là thay đổi đáng kể.
VHM xuất hiện một nhịp tăng rất tốt ngay khi bước vào phiên
chiều. Buổi sáng trụ này tăng yếu 0,73% nhưng cả phiên chiều là một đợt lên giá
mạnh, đặc biệt có đánh thốc lúc đóng cửa. VHM kết phiên tăng 4,88% so với tham
chiếu, tức là riêng buổi chiều đã tăng thêm tới 4,12%. VIC cũng cải thiện thêm
khoảng 1,1% nữa và chốt phiên tăng tổng cộng 3,44%. Chỉ riêng hai trụ này đã
chiếm gần 15 điểm tăng của VN-Index.
Ngoài hai cổ phiếu lớn nhất thị trường này, chỉ có thêm SHB
và DGC trong phiên chiều có mức thay đổi hơn +1% nữa. SHB đỏ suốt buổi sáng thậm
chí đến 2h15 còn rơi xuống sát đáy thấp nhất ngày. Tuy nhiên 15 phút còn lại giá
lên khá ấn tượng và đóng cửa tăng ngược 0,67%. Tuy mức tăng chung cuộc này yếu
nhưng so với buổi sáng, giá SHB đã cải thiện tới 1,68% và so với giá thấp nhất,
cổ phiếu này phục hồi mạnh 2,03%. DGC xuất hiện một đợt kéo bất ngờ từ khoảng
2h trở đi. Chỉ trong vòng 6 phút giá DGC dao động +4,6%, lúc đạt đỉnh tăng
5,52% trên tham chiếu. Đóng cửa DGC tăng 3,68%, tức riêng phiên chiều đã thay đổi
+2,93%.
Sức mạnh của VIC và VHM đã giúp VN-Index có được một nhịp đi
lên nhẹ trong buổi chiều. Tuy vậy chỉ số vẫn chưa thể lấy lại đỉnh cao đầu phiên
sáng. Hiệu ứng điểm số cũng giúp độ rộng khá hơn một chút với 173 mã tăng/135 mã
giảm (chốt phiên sáng là 157 mã tăng/135 mã giảm). Dù vậy mặt bằng giá cũng không
cải thiện rõ nét, toàn sàn HoSE có 77 cổ phiếu tăng vượt 1% (phiên sáng 58 mã).
Một trong những nguyên nhân khiến đa số cổ phiếu không bùng
nổ thêm được mà chỉ nỗ lực duy trì mức tăng từ sáng là dòng tiền không mạnh. Sàn
HoSE chiều nay ghi nhận giá trị khớp lệnh tăng 16,4% so với buổi sáng thì hầu hết
đến từ rổ VN30 tăng, còn Midcap và Smallcap lại giảm. Rổ VN30 lại chỉ tăng rõ nét
ở HPG, SHB, VIC, VHM là những cổ phiếu có sức cầu đẩy giá nổi bật. Bốn cổ phiếu
này chiếm tới 47% phần thanh khoản tăng thêm của rổ VN30, đồng thời chiếm 26% sàn
HoSE phiên chiều.
Dù vậy vẫn có khá nhiều cổ phiếu tầm trung có giao dịch ổn và
giá tăng tốt. Trừ các mã thuộc VN30, HoSE cũng có 9 mã thanh khoản vượt ngưỡng
trăm tỷ đồng và giá tăng mạnh. HSG, NKG nằm trong số này với giá kịch trần. HAG
tăng 3,36% với 273,9 tỷ, TCH tăng 1,17% với 272,2 tỷ, VND tăng 1,2% với 164,9 tỷ,
GMD tăng 1,5% với 147,2 tỷ, DBC tăng 4,99% với 133,7 tỷ, BAF tăng 2% với 102,1
tỷ.
Ở phía giảm giá, số lượng cổ phiếu đỏ cũng tương đương và số
giảm quá 1% cũng vậy. Khác biệt là những mã đã yếu sẵn từ sáng chiều nay bị xả
tăng cường, một số thanh khoản khá lớn. BSR dẫn đầu nhóm này với thanh khoản
453,2 tỷ đồng, giá giảm 3,84%. So với phiên sáng giá BSR đã sâu hơn nhiều,
thanh khoản cũng gấp đôi. GEX giảm 1,2%, VCK giảm 1,08%, VSC giảm 1,2%, DCM giảm
2,13%, DPM giảm 2,05%, STB giảm 1,78%, VNM giảm 1,27% là các cổ phiếu giao dịch
vượt trăm tỷ đồng.
Với sức mạnh vượt trội ở nhóm blue-chips VN30 và tỷ trọng thanh
khoản rổ này tăng lên 53,2% toàn sàn HoSE, cao nhất 4 phiên, chưa thể khẳng định
dòng tiền lớn đã hoạt động mạnh lên hoặc chú ý nhiều hơn vào blue-chips. Thanh
khoản tăng xuất hiện ở một số giao dịch cá biệt như HPG, SHB, VHM, VIC là chính.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có cải thiện đáng kể trong
giao dịch, giải ngân tăng 109% so với buổi sáng và bán ra tăng 41%. Vị thế ròng
phiên chiều nhờ đó đạt +303,3 tỷ so với -149,6 tỷ buổi sáng. VIC được mua mạnh
mẽ với +185 tỷ đồng, HPG +180,9 tỷ, MBB +132 tỷ, VHM +69,6 tỷ, GMD +52,6 tỷ,
MSN +46,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -190,9 tỷ, BID -61,4 tỷ.
Một ngân hàng Thụy Sỹ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/oz vào cuối năm nay
Tuy nhiên, cũng có những tổ chức dự báo đưa ra đánh giá thận trọng hơn...
