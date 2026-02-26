Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Bẫy tâm lý

iTrader

26/02/2026, 16:17

Hai hôm nay thị trường vượt qua các nhịp rung lắc khá dễ dàng. Biên độ giảm giá trong phiên rộng chủ yếu là do dòng tiền thoái lui hơn là cung quá mạnh. Hiệu quả của các giao dịch trading không cao cũng là một tín hiệu tích cực.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Việc VNI leo lên gần vùng đỉnh lịch sử 1900 điểm là một bẫy tâm lý nếu thuần túy chỉ quan sát chỉ số. Một ngưỡng kháng cự mạnh với sự phân hóa ở nhóm dẫn dắt sẽ khiến VNI không đủ động lực để đột phá, thậm chí có nguy cơ điều chỉnh. Điều này sẽ thúc đẩy tâm lý phòng thủ, muốn đứng ở vị thế an toàn hơn để quan sát. Đó là chưa kể nhịp tăng những phiên gần đây đem lại chút lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy nhiên như đã nói nhiều lần, VNI không đồng nhất với giá cổ phiếu và rất nhiều mã vẫn đang lóp ngóp ở vùng nền thấp sau nhịp điều chỉnh. Thanh khoản mới tăng trở lại 2-3 phiên gần đây nên những cú rung lắc không xuất hiện giao dịch lớn. Như hôm nay lúc kém nhất HSX có 55% số cổ phiếu giảm quá 1% nhưng thanh khoản không cao. Có thể xem đây là một tín hiệu test cung, xem những người muốn thoát ra lớn đến đâu. Nếu số đông “không sợ” đỉnh 1900 thì hoặc là kỳ vọng lớn, hoặc chưa “về bờ”.

Đợt rung lắc này không dễ để trading ngắn hạn. Các cổ phiếu được dòng tiền ngắm tới thì giá đều mạnh, biến động rất ít. Số dao động mạnh hơn thì bên bán không xả nhiều và vẫn có cầu đỡ. Hai hôm nay cơ hội để bắt đáy quá 2% là rất ít, phần lớn là những mã kém hấp dẫn.

Vẫn giữ quan điểm thị trường không có gì đáng lo ngại, những biến động này chỉ trong trạng thái dao động thông thường và là cơ hội để test cung. Không nên nhìn vào VNI như một yếu tố quyết định hành động. Thanh khoản nhỏ trong chiều giảm giá cho thấy bên cầm cổ không muốn bán và sớm muộn dòng tiền cũng sẽ quay lại.

Hiện thị trường cũng không có yếu tố bất lợi đủ lớn nào để thúc ép mức độ hoảng sợ gia tăng. Đây thuần túy là các đợt biến động cung cầu ngắn hạn hoặc hiệu ứng của quá trình tái cơ cấu danh mục dài hạn của tổ chức với một số mã. Thị trường vẫn đang chờ đợi cú hích thông tin từ đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE trong tháng 3. Mùa đại hội cổ đông tới đây cũng sẽ có nhiều hơn các đánh giá về triển vọng kinh doanh 2026 cũng như cổ tức mới.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2069.82. Cản gần nhất ngày mai là 2070; 2085; 2097; 2014; 2116; 2127. Hỗ trợ 2060; 2048; 2040; 2030; 2025.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

16:15, 24/02/2026

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Dòng tiền mua chủ động hơn, cổ phiếu phục hồi

15:32, 26/02/2026

Dòng tiền mua chủ động hơn, cổ phiếu phục hồi

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

12:03, 26/02/2026

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Từ khóa:

bắt đáy cổ phiếu blog chứng khoán đánh giá giữa kỳ FTSE nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VNI 1900 điểm

Đọc thêm

Dòng tiền mua chủ động hơn, cổ phiếu phục hồi

Dòng tiền mua chủ động hơn, cổ phiếu phục hồi

Cổ phiếu lớn thứ ba thị trường VHM chiều nay lao dốc bất ngờ, VIC cũng suy yếu nhẹ nhưng không ảnh hưởng lớn. Khá nhiều blue-chips khác đã phục hồi tốt, đẩy VN-Index đóng cửa tăng 1,01% và độ rộng tích cực hơn.

Nợ toàn cầu tăng lên kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Nợ toàn cầu tăng lên kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Riêng trong năm 2025, nợ tăng thêm gần 29 nghìn tỷ USD, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ giai đoạn bùng nổ sau đại dịch Covid-19...

Áp lực tỷ giá vẫn còn, có thể tăng 3% trong năm 2026

Áp lực tỷ giá vẫn còn, có thể tăng 3% trong năm 2026

Áp lực tỷ giá vẫn còn song sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.

Thế hệ

Thế hệ "bánh mỳ kẹp": Áp lực tài chính chồng chất, đầu tư sớm để tự "cứu mình"?

Không chỉ riêng thế hệ "Bánh mỳ kẹp", mà mọi người nên cố gắng phân bổ tài sản ngay từ đầu và đừng nghĩ rằng phải có rất nhiều tiền mới phân bổ tài sản.

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2025, Chứng khoán Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nga bán 300.000 oz vàng trong tháng 1/2026

Thế giới

2

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri Thủ đô về các trụ cột phát triển

Tiêu điểm

3

Giá bạc trên thị trường quốc tế tăng 10 tháng liên tiếp

Thế giới

4

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Đầu tư

5

Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống đo lường

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy