Blog chứng khoán: Bẫy tâm lý

Hai hôm nay thị trường vượt qua các nhịp rung lắc khá dễ dàng. Biên độ giảm giá trong phiên rộng chủ yếu là do dòng tiền thoái lui hơn là cung quá mạnh. Hiệu quả của các giao dịch trading không cao cũng là một tín hiệu tích cực.

Việc VNI leo lên gần vùng đỉnh lịch sử 1900 điểm là một bẫy tâm lý nếu thuần túy chỉ quan sát chỉ số. Một ngưỡng kháng cự mạnh với sự phân hóa ở nhóm dẫn dắt sẽ khiến VNI không đủ động lực để đột phá, thậm chí có nguy cơ điều chỉnh. Điều này sẽ thúc đẩy tâm lý phòng thủ, muốn đứng ở vị thế an toàn hơn để quan sát. Đó là chưa kể nhịp tăng những phiên gần đây đem lại chút lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy nhiên như đã nói nhiều lần, VNI không đồng nhất với giá cổ phiếu và rất nhiều mã vẫn đang lóp ngóp ở vùng nền thấp sau nhịp điều chỉnh. Thanh khoản mới tăng trở lại 2-3 phiên gần đây nên những cú rung lắc không xuất hiện giao dịch lớn. Như hôm nay lúc kém nhất HSX có 55% số cổ phiếu giảm quá 1% nhưng thanh khoản không cao. Có thể xem đây là một tín hiệu test cung, xem những người muốn thoát ra lớn đến đâu. Nếu số đông “không sợ” đỉnh 1900 thì hoặc là kỳ vọng lớn, hoặc chưa “về bờ”.

Đợt rung lắc này không dễ để trading ngắn hạn. Các cổ phiếu được dòng tiền ngắm tới thì giá đều mạnh, biến động rất ít. Số dao động mạnh hơn thì bên bán không xả nhiều và vẫn có cầu đỡ. Hai hôm nay cơ hội để bắt đáy quá 2% là rất ít, phần lớn là những mã kém hấp dẫn.

Vẫn giữ quan điểm thị trường không có gì đáng lo ngại, những biến động này chỉ trong trạng thái dao động thông thường và là cơ hội để test cung. Không nên nhìn vào VNI như một yếu tố quyết định hành động. Thanh khoản nhỏ trong chiều giảm giá cho thấy bên cầm cổ không muốn bán và sớm muộn dòng tiền cũng sẽ quay lại.

Hiện thị trường cũng không có yếu tố bất lợi đủ lớn nào để thúc ép mức độ hoảng sợ gia tăng. Đây thuần túy là các đợt biến động cung cầu ngắn hạn hoặc hiệu ứng của quá trình tái cơ cấu danh mục dài hạn của tổ chức với một số mã. Thị trường vẫn đang chờ đợi cú hích thông tin từ đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE trong tháng 3. Mùa đại hội cổ đông tới đây cũng sẽ có nhiều hơn các đánh giá về triển vọng kinh doanh 2026 cũng như cổ tức mới.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2069.82. Cản gần nhất ngày mai là 2070; 2085; 2097; 2014; 2116; 2127. Hỗ trợ 2060; 2048; 2040; 2030; 2025.

